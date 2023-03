Jak zrušit WhatsApp? Stačí několik kliknutí

WhatsApp je nejoblíbenější chatovací aplikace na trhu

Bohužel určitě nepatří k těm nejbezpečnějším aplikacím

Naštěstí odstranit WhatsApp účet z mobilního telefonu není nic těžkého

I když možná WhatsApp nepatří k vašim oblíbeným sociálním sítím, každý máme ve svém okolí někoho, kdo jej používá a WhatsApp je tak jedinou možností, jak se s tímto člověkem vzdáleně spojit. Pakliže ale z jakéhokoliv důvodu chcete z WhatsAppu odejít, je to možné. Proces smazání účtu zabere sotva pár minutek.

WhatsApp jako aplikace č. 1

WhatsApp vznikl v roce 2009 a založili jej američtí programátoři Brian Acton a Jan Koum, shodou náhod bývalí kolegové z Yahoo!. Přestože v minulosti byla služba uzamčena symbolickým poplatkem, od roku 2018 je zdarma.

Jde o jednu z nejoblíbenějších mobilních aplikací na světě a o jednu z nejnavštěvovanějších sociálních sítí. Zároveň jde o nejpoužívanější chatovací aplikaci – každý měsíc si WhatsApp zapne na 2 miliardy lidí po celém světě.

Důležité je zmínit, že ač vznikl WhatsApp jako samostatný projekt zmíněných vizionářů, v roce 2014 byla dokončena jeho akvizice tehdejší společností Facebook Marka Zuckerberga (dnes Meta). Od té doby spadá pod křídla tohoto holdingu.

Proč byste jej neměli používat?

Po akvizici Facebookem se WhatsApp začal čas od času točit ve spirále podivuhodných kontroverzí. Několikrát jej potrápily četné úniky dat ze serverů Facebooku, se kterým se svezl také u mnohem větších kauz, jako třeba Cambridge Analytica. Právě přes WhatsApp byl také napaden mobilní telefon miliardáře Jeffa Bezose.

WhatsApp je též v několika zemích zakázán. V Číně, protože spadá pod firmu Meta. Na Kubě, protože se přes něj prý šířily dezinformace. Ve Švýcarsku byl zakázán pro armádu a mobilní telefony vojáků. A pak také v Zambii, Íránu či Spojených arabských emirátech.

Také český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varoval před jeho bezpečnostními riziky. Podle tohoto úřadu WhatsApp konstantně upravuje podmínky směrem k většímu sdílení dat s Meta. V praxi to znamená, že zaměstnanci Meta třeba mohou číst vaše zprávy na WhatsAppu a poslouchat vaše hlasové zprávy, jak se v minulosti několikrát potvrdilo.

Jak smazat účet na WhatsAppu pro iPhone?

Otevřete aplikaci WhatsApp na iPhonu Na dolní liště úplně vpravo vyberte „Nastavení“ Pokračujte na „Účet“ –> „Odstranit účet“ Nyní zadejte telefonní číslo a ověřte svou totožnost Účet máte odstraněný, nyní stačí smazat aplikaci

Jak smazat účet na WhatsAppu pro Android?

Otevřete aplikaci WhatsApp na telefonu s Androidem Nahoře vpravo vyberte tři tečky a pokračujte na „Nastavení“ Dále na „Účet“ –> „Odstranit účet“ Nyní zadejte telefonní číslo a ověřte svou totožnost Účet máte odstraněný, nyní stačí smazat aplikaci

Jak smazat WhatsApp z počítače?

Odstranit účet na WhatsAppu přes počítač v rámci webového rozhraní bohužel není možné. Webová verze WhatsAppu, stejně jako nativní aplikace pro Windows či Mac jsou pouze zástupcem aplikace v telefonu, kterou lze vnímat jako hlavní.

To mimo jiné znamená, že WhatsApp nejde používat na PC, aniž byste to potvrdili v aplikaci na telefonu. Podpora více zařízení je u WhatsAppu stále více méně mizerná. Pokud tedy chcete smazat účet WhatsApp, nebo jen změnit některá důležitá nastavení, zamiřte do aplikace v telefonu.