iPhone 17 Pro v celé své kráse! Takto bude vypadat letošní klenot Applu

Apple ani tentokrát neuhlídal makety chystaných iPhonů 17

Známý leaker odhalil snímky zobrazující iPhone 17 Pro

Již dříve ukázal na videu i spekulovaný model Air

Uhlídat tajemství je v dnešní době takřka nemožné. I když se o to velké technologické firmy snaží, seč jim síly stačí, ani drakonické postihy nezabrání tomu, abychom o chystaných novinkách nevěděli první poslední, mnohdy i několik měsíců před oficiálním odhalením, Jinak tomu není ani v případě Applu, který má dlouhou historii různých úniků a „iPhonů zapomenutých v baru“. Ani tentokrát se gigantovi z Cupertina nepodařilo uhlídat informace o chystaných iPhonech s číselným označením 17, přičemž nyní se můžeme podívat, jak budou plánované novinky vypadat ve skutečnosti.

iPhone 17 Pro už mnoho tajemství neskrývá

Známý leaker Majin Bu se totiž na svém účtu na sociální síti X pochlubil snímky makety chystaného iPhonu 17 Pro v černé barvě. Kromě nového fotomodulu na snímcích můžeme vidět také například změněnou pozici loga Applu nebo si můžeme lépe představit tloušťku zařízení. Co se týče konkrétní podoby je nicméně dobré připomenout, že tyto makety nemusí přesně odpovídat tomu, co si pro nás Apple na podzim přichystal, ale může se jednat jen o některou z přechodných fází.

Makety Apple distribuuje v předstihu výrobcům příslušenství, aby podle nich mohli připravit své produkty ještě před představením. I když samotný design zařízení se ještě může změnit, je velmi pravděpodobné, že rozložení klíčových prvků, jako je pozice fotoaparátů na zadní straně, umístění loga či poloha všech tlačítek, zůstane ve finální verzi zachována. Stejně tak je poměrně pravděpodobné, že rozměry zařízení se již měnit nebudou.

iPhone 17 Air Black looks so good pic.twitter.com/ovOTNUKEg6 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 8, 2025

Pokud vás znepokojuje tloušťka iPhonu 17 Pro, která by měla oproti současné generaci narůst, nejspíše pro vás bude vhodnější model iPhone 17 Air, který se Majinovi Bu taktéž dostal do rukou. V jeho případě se ale nepochlubil snímky, ale rovnou krátkým videem, na kterém můžeme vidět, jak dobře padne do ruky či jaké bude rozložení klíčových prvků. Ačkoli nové iPhony ještě nějaká tajemství ukrývají, jisté je, že ani letos se nejspíše žádného překvapení od Applu nedočkáme a opět budeme všechny klíčové detaily znát ještě před samotným představením.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.