Test Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro: za prémiové funkce nemusíte platit majlant

- Xiaomi předvedlo husarský kousek a přineslo prémiové funkce do nižší střední třídy
- Když ale dojde na samotné vysávání a mopování, není to bez poskvrnky
- Za cenu 11 990 Kč mu přesto některé neduhy rádi odpustíte, doma vám bude spolehlivým pomocníkem
Robotické vysavače za dobu své existence pokročily mílovými kroky kupředu. Zatímco na svých začátcích stály velké množství peněz a uměly toho hodně, postupně se staly dostupnými pomocníky v širokém spektru domácností. Prakticky po celou dobu jejich existence ale platilo, že za prémiové funkce si jednoduše musíte připlatit a čím více šetříte, tím více kompromisů musíte dělat. Obvykle pak platilo, že ona magická hranice se pohybovala okolo patnácti tisíc korun – cokoli nad tuto hranici už patřilo mezi to lepší. Xiaomi, které patří mezi přední výrobce robotických vysavačů, se ale rozhodlo, že tuto hranici posune zase o kousek níže.
Robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro totiž nestojí patnáct tisíc, ale o několik tisícovek méně. V době psaní recenze se cena pohybovala pod hranicí 12 tisíc Kč. Za tuhle cenu ale umí věci, které zvládají mnohem dražší a vybavenější vysavače. Xiaomi je ale přináší i do přijatelnějších cenových hladin a posouvá hranice trochu jiným způsobem, než na co jsme zvyklí. I tato snaha má ale své nedostatky a všechno ani zdaleka není zalito sluncem, o tom si ale více povíme v naší recenzi.
Design se Xiaomi jednoduše povedl na jedničku
Nebudu lhát: Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro je možná vůbec první robotický vysavač, který se mi opravdu líbí. Tím nemyslím jen samotného robota, ale jeho kombinaci s dokovací stanicí. Ta je z matného bílého plastu a je příjemně zaoblená, takže působí velmi kompaktním dojmem. Už při prvním pohledu mě zaujala a musím se přiznat, že pokaždé, když na něj v obývacím pokoji zabrousím pohledem, mám z toho dobrý pocit. Nevím, jak to Xiaomi udělalo, ale udělalo to setsakra dobře.
Jednoduchý a promyšlený design zdobí Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro prakticky na každém kroku a za dobu testování jsem nenarazil na nic, co by nedávalo smysl. Například celou hodní polovinu tvoří dvě nádržky, jedna na čistou vodu a druhá na špinavou. Nádržky nemusíte vyjímat z pevné základny, ale ony samy tvoří její polovinu, což je překvapivě chytré řešení. Zároveň nemusíte mít strach, že zapomenete, která patří kam – vysavač vás nenechá je zasunout špatně. Škoda jen, že chybí dedikovaná nádržka na čistící prostředek, ale to se dá vyřešit i „neschváleným“ postupem v podobě nalití malého množství prostředku do čisté vody. Jen dejte pozor, ať moc nepění.
Samotný vysavač je klasického pukovitého vzhledu, s mírným výstupkem pro laserovou navigaci. Spodní straně dominuje kromě dvojice sběrných kartáčů také jeden boční s možností vysunutí a také dvojice mopových talířů, přičemž jeden z nich se také umí vysunout do strany. Tohle jsou funkce, které jsme ještě nedávno vídali jen u těch nejdražších modelů. O čištění a sušení mopů se také nemusíte starat, neboť to Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro zvládne v dokovací stanici, stejně jako vyprázdnění nečistot do připraveného sáčku.
Jedinou kaňkou, dá-li se to tak nazvat, je nemožnost vysavače odepnout mopovací kotouče a nechat je v dokovací stanici – vysavač si je vozí vždy s sebou. Na druhou stranu si je umí v případě nepotřeby přizvednout, aby nemopoval například koberec. U hustých koberců s vyšším vlasem bych asi měl obavy, nicméně u běžného koberce, jaký mám doma já, tenhle systém funguje dobře, což jsem opakovaně kontroloval.
Funkce jsou překvapivě pokročilé a užitečné
Nejprve ty nejdůležitější informace – rozměry robotického vysavače jsou 35,5 × 35,35 × 9,3 centimetrů, to jen abyste věděli, kam všude se vám v domácnosti vleze. Pro pořádek uvedu i hmotnost 3,9 kilogramů, i když ta až tak důležitá není. Rozměry dokovací stanice jsou 32 × 41,1 × 49,5 centimetrů, což je poměrně decentní. Osobně bych ocenil ještě delší kabel do elektrické sítě, ale to už vychází čistě z mých preferencí.
Pokud jde o vysávání, může se Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro chlubit výkonem 55 W (sání 15000 Pa), což není zrovna mnoho, na druhou stranu na běžnou údržbu domácnosti by to mělo stačit. S výkonem se pojí i hlučnost, která se pohybuje okolo 45 dB, v maximálním zatížení 73 dB a při mopování 57 dB, tedy budete o něm vědět, ale žádná tragédie to není. Pro navigaci využívá Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro laserovou navigaci LDS se 129° záběrem, alergiky potěší také HEPA filtry. Pro simulaci ručního praní využívá samočisticí základna vysokorychlostní rotační drhnutí k čištění mopů, poté je během přibližně 2 hodin suší horkým vzduchem, aby se zabránilo zápachu. Velká 4l nádrž na čistou vodu pokryje zhruba 240 m² na jedno naplnění.
Baterie dostala kapacitu 5200 mAh a v případě mé domácnosti o výměře 90 m² a úklidové ploše zhruba okolo 40 m² zvládá vysavač vysát a vytřít celou domácnost v důkladném režimu, tedy za něco málo přes dvě hodiny a končil s drobnou rezervou. Celková doba v provozu se počítá okolo 150 minut a z praxe to mohu potvrdit. S drobnějšími optimalizacemi a s častějšími zastávkami v dokovací stanici by ale možná zvládl spolehlivě uklidit i větší prostory. Pokud jde o dobu nabíjení, počítejte s tím, že to z nuly na sto nějakou tu hodinu potrvá, konkrétně okolo šesti hodin.
Mobilní aplikace vás zdržovat nebude
Chytré funkce a mobilní aplikace jde ruku v ruce, přičemž tady bylo Xiaomi tradičně silné. Staronová aplikace Xiaomi Home (dříve Mi Home) je sice v češtině, veškerá nabídka týkající se Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro je ale bohužel v anglickém jazyce. To ovšem na druhou stranu ani moc nevadí, neboť nastavení a ovládání je až překvapivě jednoduché – hned na první dobrou vidíte stav nabití, mapu domácnosti a poslední úklid, při dolní hraně pak máte rychlé volby. V nich můžete nastavit dokovací stanici, konkrétně to, jestli má nasávat nečistoty a čistit a sušit mopy. To může dělat automaticky, nebo podle daných intervalů, zkrátka jak vám bude vyhovovat.
Důležitější je ale tlačítko zahájení čištění, které jak název napovídá, zahájí úklid. Ten si můžete nastavit na třech podmenu hned pod ním. Konkrétně si můžete zvolit oblast, kterou chcete uklidit, v jakém režimu bude úklid probíhat (síla vysávání a mopování, pečlivost úklidu apod.), případně si vybrat jeden z přednastavených režimů, jako je hloubkové čištění či tichý úklid. Po vytažení spodního menu se ještě dostanete k možnosti vytvářet vlastní scénáře, plánování úklidu a chytrým scénám, u kterých využijete ostatní zařízení připojená k chytré domácnosti od Xiaomi.
V detailním nastavení můžete znova nastavit všechno, co z domovské obrazovky, navíc pak můžete povolit některé funkce, jako je úklid v rozích či automatické rozpoznání koberců, zkrátka takové volby, které jednou zapnete a už je vypínat nebudete. V nastavení je také schovaná možnost manuálního ovládání, pakliže byste potřebovali s robotem hnout ručně, nedá se tak ovšem ručně uklízet a ani se prostřednictvím kamery nepodíváte po vaší domácnosti. Nechybí ani napojení na chytré domácnosti od Googlu či Amazonu, na Apple tradičně zapomeňte.
Osobně jsem měl trochu problém s hlasem vysavače, neboť jeho anglický přízvuk mi připadá lehce přidrzlý, trochu jako americký teenager. Také proto jsem ho obratem ztišil, ale pro jistotu mu nastavil permanentní režim nerušit, aby mě vůbec neobtěžoval, což doporučuji i vám.
Úklid sice zvládá, bez výhrad to ale není
Kvalita vysávání a mopování je alfou a omegou každého robotického vysavače a v případě Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro tomu pochopitelně není jinak. Také tady musím být upřímný a jak jsem doposud vysavač chválil, nyní budu pomyslné body ubírat. Ne snad, že by Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro vysával špatně, to vůbec ne. Není ale tak pečlivý a pevný v kramflecích, jako dražší vysavače. Těch mi za posledních pár měsíců prošlo domácností poměrně hodně, takže určitě mám s čím srovnávat. A z tohoto srovnání nevychází Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro zrovna nejlépe.
Pokud jde o běžné nečistoty a smítka, s těmi si vysavač poradí na první dobrou. Občas za ním něco málo zůstane, ale to se holt stane každému. Vzhledem k tomu, že mám doma dvojici morčat, mám v bytě na různých místech různé množství sena, slámy a pilin. Ačkoli s většinou z nich si Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro poradí a sebere je, umí jich taky docela dost za sebou zanechat. Také vysávání koberců by na můj vkus mohlo být lepší, a i když můj koberec zvládne vysát, při bližším pohledu jsem na něm našel více opomenutých nečistot, než bych byl rád.
Ano, dá se to řešit opakovaným vysáváním, klidně i ve vyšších (a o poznání hlučnějších) intenzitách, na druhou stranu když to konkurenti zvládají napoprvé, proč by nemohlo Xiaomi? Problematické se ukázalo i namotávání vlasů na hlavní kartáč už po pár vysátích, se kterými si vysavač nedokázal poradit. Pravda, partnerka má poměrně pevné a silné vlasy, nicméně pokud je to i váš případ, počítejte s tím, že Xiaomi nebude bezúdržbový vysavač.
S mopováním je to podobná písnička. Rotační kotouče, kde se jeden z nich umí i vysunout pro vysátí, ale s přítlakem na podlahu už je to na štíru. Nějaký ten přítlak a rychlejší rotaci Xiaomi zvládá (konkrétně 180 otáček za minutu), ale pokud máte opravdu silnou a zaschlou skvrnu, s ní si jednoduše neporadí. Pokud spustíte pouze mopování, počítejte také s tím, že vysavač občas přibere i roh koberce. Mopování je tak spíše doplňkem, než stěžejní funkcí a pokud jste se už těšili, až odnesete starý mop ke kontejneru, raději si ho ještě chvíli doma nechte. Zároveň také počítejte, že vysavač bude mop čistit poměrně často – na úklidovou plochu okolo 40 m² to zvládl rovnou osmkrát, přičemž četnost si můžete upravit.
Abych ale jen nekritizoval, navigace v prostoru je z mého pohledu špičková. V obývacím pokoji mám dlouhodobě místo, které je Achillovou patou prakticky všech robotických vysavačů – jde o místo pod radiátorem, kde je mezi stěnou a kobercem kousek místa s nekrytou podlahou. Tady se téměř každý vysavač úspěšně zasekne a poté žadoní o vysvobození. Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro je ale co si pamatuji snad první vysavač, který tuto překážku zvládl na první dobrou a já tak mohl odstranit speciální krabici, jež vysavačům bránila do tohoto prostoru najet.
Obecně je orientace v prostoru velmi silnou stránkou Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro. Během testování jsem nemusel mít obavy, že by něco vynechal, někam by se nedostal, někde se zasekl. Na volně ležící kabely si ale dejte pozor, ty si velmi rád přibírá na cestu s sebou. Kde si i dražší vysavače vylámaly zuby, tam Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro překvapivě exceloval. Snad jen to překonávání prahů by mohlo být lepší a například přes práh do koupelny se mu pravidelně moc nechtělo, avšak pokud nemáte velmi členitou domácnost, budete spokojení.
Závěrečné hodnocení
Robotický vysavač už dávno není luxusním zbožím pro vyšší vrstvy, ale relativně běžná elektronika do každé domácnosti. Kromě toho ale platí i to, kvalitní robotický vysavač s pokročilými funkcemi nestojí desítky tisíc, ale je čím dál tím dostupnější. Hranici deseti tisíc korun tentokrát Xiaomi ještě nepokořilo, ale s modelem Robot Vacuum H50 Pro se ji velmi přiblížilo a jakmile se v budoucnu dostane do nějaké té slevy, bude i tato magická hranice pokořena. I nyní, coby novinka na českém trhu, má ale svou startovací pozici díky agresivní cenovce více než výhodnou.
Tím chci říci, že Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro je velmi kvalitní vysavač ve své třídě, který nabízí nejen vysávání, ale také mopování rotačními kotouči, úklid v rozích s pomocí vysouvacích ramen a také automatické čištění. V kombinaci s přehlednou aplikací a špičkovou orientací v prostoru se jedná o balíček, který si chcete nechat doručit i do vaší domácnosti. Nebýt anglické lokalizace, občas lajdáckého úklidu a několika dalších drobných nedostatků, stvořilo by Xiaomi malý zázrak. I tak je mu ale překvapivě blízko.
Za cenu 11 990 korun není moc nad čím přemýšlet. V této cenové kategorii nemá Xiaomi mnoho konkurence, pokud vůbec nějakou. Čínský gigant zvládl namíchat příkladně dobrý koktejl funkcí a ceny, který je bez nadsázky novým standardem v oblasti nižší střední třídy robotických vysavačů.
Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro
Design a zpracování9.7/10
Vysávání8.6/10
Mopování8.5/10
Čištění a údržba9.1/10
Mobilní aplikace8.5/10
Výdrž baterie8.8/10
Klady
- velmi povedený design
- mopování a vysávání i v rozích a u hran stěn
- příkladná orientace v prostoru
- příznivá cena
- automatické čištění a sušení v dokovací stanici
Zápory
- položky v aplikaci nejsou lokalizované do češtiny
- otravný hlas robotického vysavače
- občas lajdácký úklid a mopování
- dlouhá doba nabíjení