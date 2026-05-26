Překvapivé partnerství: pokročilé technologie od Samsungu si našly cestu až do Ferrari Luce

- Ferrari na technické stránce interiéru spolupracuje s jihokorejským Samsungem
- Ten pro italskou značku dodává některé klíčové technologické prvky
- Také díky tomu je interiér nového Ferrari Luce unikátní
Představení prvního elektromobilu značky Ferrari s názvem Luce patrně většině z vás neuniklo. Kontroverzní vzhled z pera Jonyho Ivea polarizuje automobilové nadšence a nejeden z nich neváhal a začal na konto nového elektromobilu vytvářet více či méně povedené vtipy. Žerty stranou – stále se jedná o velmi zajímavé vozidlo, které je navíc plné moderních technologií, jimž dominuje futuristický OLED panel, který má na svědomí jihokorejský gigant Samsung.
Mobilní technologie v prémiovém elektrickém supersportu
Ferrari se svým novým supersportem Luce vydává zcela novou cestou. A překvapivě vsází na technologie, které vycházejí z chytrých telefonů Samsung Galaxy. Samsung Display oznámil, že je dodavatelem čtyř OLED panelů pro model Ferrari Luce, včetně futuristického vrstveného přístrojového panelu, jaký jsme dosud u žádného sériově vyráběného vozu neviděli. Tato sestava kombinuje dva na sebe naskládané OLED panely, mezi nimiž se pohybují skutečné mechanické ručičky. Výsledek připomíná spíše obří interaktivní rozhraní chytrých hodinek než tradiční palubní desku automobilu.
Pro fanoušky technologií je nejzajímavější to, jakým způsobem se oběma firmám podařilo tuto netradiční fúzi vytvořit. Samsung využil svou technologii displejů HIAA (Hole in Active Area) k vytvoření velkých otvorů uvnitř OLED panelu, aby zůstala viditelná spodní část obrazovky a fyzické prvky. Podle giganta ze Soulu má otvor v displeji Ferrari průměr přibližně 100 milimetrů, což je zhruba dvacetkrát více než u běžných 5milimetrových výřezů pro fotoaparát, které se nacházejí v chytrých telefonech.
Technologie HIAA se poprvé objevila u modelů Galaxy S10 a Note 10, než se rozšířila do celé řady smartphonů značky Samsung. Nyní tento stejný displejový prvek, původně určený pro umístění předních selfie fotoaparátů, oživuje interiér vozu Ferrari Luce. Technologie HIAA je navíc použita i na 10,1palcovém OLED displeji zabudovaném do centrálního ovládacího panelu. Multigraf digitálně zobrazuje různé režimy, včetně hodin, stopek a kompasu. Tři mechanické ručičky jsou fyzicky upevněny skrz malé otvory v OLED panelu a otáčejí se v reálném čase o 360 stupňů. Na celém interiéru je výrazně vidět podpis někdejšího šéfdesignéra Applu a nutno podotknout, že nevypadá vůbec špatně.