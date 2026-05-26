Vivo V70 FE láká na 200Mpx fotoaparát: podívejte se, jak fotí a nahrává video

- Vyzkoušeli jsme, jak fotí telefon střední třídy Vivo V70 FE
- Jeho hlavní devizou je pochopitelně univerzální 200Mpx fotoaparát
- Za zmínku pak stojí i nápaditý režim, který připomíná rozhraní instantních polaroidů
Vivo letos vyslalo do souboje o střední třídu nejen svůj hlavní model V70, ověšený slušnou výbavou a fotoaparátem s optikou Zeiss, ale také trochu levnější „fanouškovskou edici“ V70 FE. Ta neoslní extrémním výkonem nebo luxusním dílenským zpracováním, ale má velmi pěkný displej a také hlavní fotoaparát s 200Mpx rozlišením. Podívejte se, jak taková sestava fotí a natáčí videa.
Přehled fotoaparátů Vivo V70 FE
Hlavním lákadlem modelu V70 FE je bez debat 200Mpx fotoaparát. V této třídě jde o hodně silný argument, protože telefon cílí na uživatele, kteří chtějí vysoké rozlišení, detailní snímky a univerzální fotoaparát i bez nutnosti sahat po dražším modelu. Výhody snímače s takto vysokým rozlišením jsou zjevné: můžete fotit v plném rozlišení a z velké fotky si pak udělat výřez, případně použít rovnou digitální přiblížení s kvalitou skoro na úrovni optického zoomu. Zde kompletní přehled fotosestavy:
- Hlavní – Isocell HP5, rozlišení 201 Mpx (12,5 Mpx), 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.9, ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).
- Širokoúhlý – GalaxyCore GC08A8, rozlišení 7,6 Mpx, 1/4″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 120°, elektronická stabilizace obrazu (EIS).
- Přední – GalaxyCore GC32E1, rozlišení 31,9 Mpx, 1/3,1″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 21 milimetrů.
200Mpx foťák v praxi
Hlavní fotoaparát s 200Mpx senzorem se opravdu hodí pro střední třídu, protože šikovně nahrazuje absentující teleobjektiv s optickým zoomem. V denním světle produkuje ostré snímky v 12,5Mpx binning módu, plné rozlišení je ideální pro pozdější ořezávání či manuální přibližování až po vyfocení. Fotky v komprimovaném rozlišení mají zhruba 3–5 MB, velké snímky 200Mpx rozlišením zabírají dle množství detailů 30–50 MB, jsou tedy až desetkrát větší.
Přímo v aplikaci fotoaparátu dostanete možnost digitálního přiblížení z velké fotky 2×, 3× a 4×, posuvníkem pak doputujete až k 30× digitálnímu přiblížení. Dvojnásobný zoom vypadá téměř jako optický, díky OIS drží ostrost i při focení z ruky. To samé platí i o navrhovaném trojnásobném přiblížení, které navíc parádně funguje i jako makro. Všechny úrovně zoomu ale zřejmě využívají AI post-processing, což je nejvíce patrné u 5× přiblížení.
K čemu můžete využít 200Mpx fotoaparát?
- Pixel binning pro denní focení – Standardně spojuje 16 pixelů do jednoho (12,5Mpx výstup), což zvyšuje světlocitlivost a dynamický rozsah. Výsledek jsou ostré fotky s bohatými barvami a minimálním šumem i v polostínu, překonávající 50Mpx konkurenty.
- Digitální zoom bez ztráty kvality – 2× zoom (46mm ekvivalent) vypadá téměř opticky, 3násobný (69mm ekvivalent) je stále použitelný – ideální náhrada teleobjektivu, který v ceně kolem 10 tisíc korun stále není samozřejmostí.
- Ořezávání a crop – Plné 200Mpx RAW soubory (30–50 MB) umožňují pozdější úpravy v galerii nebo aplikacích – z jedné fotky vytáhnete detailní makra, portréty nebo panoramata bez ztráty ostrosti.
Portréty a selfie
Portrétový mód využívá hlavní kameru, ale ne v plném rozlišení, nýbrž v komprimovaném 12,5Mpx rozlišení. Fotoaplikace rovnou nabízí fixní možnosti přiblížení pro portréty s ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 35, 50 a 85 milimetrů. Nechybí samozřejmě ani možnost manuálně měnit bokeh efekt, tedy odclonění popředí od pozadí. Oddělení předmětu od pozadí je přesné u lidí i zvířat, barvy pleti jsou přirozené.
V horším osvětlení přesnost klesá, pomáhá však LED blesk. Vivo V70 FE používá, stejně jako V70, kruhové LED přisvícení Aura light. To však přišlo o svou nepochybně zajímavou funkci regulace teploty osvětlení. Teď už můžete manuálně regulovat pouze intenzitu světla, což se hodí zejména při focení večerních portrétů.
Selfie z 31,9Mpx kamery jsou také ostré, vždyť jsou pořizované v plném rozlišení, počítejte tedy s velikostí od 5 do 10 MB. To samé platí i u portrétů s bokeh efektem předním fotoaparátem, což je trochu překvapivé, protože některé levnější telefony mají tendenci u portrétních selfíček rozlišení uměle snižovat.
Pokud jde o video, Vivo V70 FE podporuje nativní natáčení ve 4K rozlišení, nicméně bez valné stabilizace a jen při 30 fps. Za zmínku ale stojí i podpora pro Full HD při 30 nebo 60 fps, zde už s lepší optickou stabilizací. Samozřejmě nechybí možnost duálního zobrazení (simultánní natáčení přední i zadní kamerou), časosběr nebo zpomalené video v rozlišení HD při 120 fps.
Režim polaroid
Pro fanoušky retro focení si Vivo připravilo ještě jednu vychytávku, která promění rozhraní fotoaplikace v polaroid. Ve stylu instantního fotoaparátu můžete fotit snímky v různých ekvivalentech ohniskové vzdálenosti, měnit design fotopapíru, případně udělat koláž až čtyř fotek. Samotné snímky pořízené tímto režimem pak mají aplikovaný ikonický filtr.
Cena Vivo V70 FE
Model V70 FE původně vstupoval na český trh v paměťové variantě 8/256 GB s oficiální maloobchodní cenou 9 990 Kč, set s příslušenstvím pak vyšel o tisícovku dráž. Avšak nyní je v rámci speciální akce po uplatnění slevového kódu „vivov70“ (bez uvozovek) u vybraných prodejců k dispozici za 9 990 Kč i verze s bonusovým příslušenstvím. Aby toho nebylo málo, u Mobil Pohotovosti ještě získáte bonus k výkupní ceně v hodnotě 1 000 korun a 500korunový cashback, takže vás telefon vyjde na necelých 8 500 korun.