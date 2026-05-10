Vivo V70 FE stojí méně než 10 tisíc: pro těchto TOP 5 funkcí si jej zamilujete

Michal Javůrek 10. 5. 19:00
Vivo V70 FE
  • Vivo V70 FE je překvapivě zajímavý telefon střední třídy
  • Bez extra připlácení můžete mít i prémiové balení se sluchátky a nabíječkou
  • V akci teď novinku od Vivo pořídíte i za méně než 8 500 korun

Přestože Vivo se proslavilo zejména díky svým vlajkovým fotomobilům řady X, za zmínku stojí i řada V, ve které najdete mírně osekané, ale zároveň cenově výhodnější modely. Aktuální novinky pro letošní rok reprezentuje dvojice Vivo V70 a V70 FE. Druhý zmíněný pořídíte od 10 tisíc korun, nicméně nabízí velmi zajímavý koktejl specifikací, jako například 200Mpx fotoaparát nebo akumulátor s kapacitou 7 000 mAh. Čím dalším může zaujmout?

Kapitoly článku
200Mpx hlavní fotoaparát
Odolnost IP68 a IP69
Baterie s kapacitou 7 000 mAh
OriginOS 6 a šest let podpory
Příslušenství v balení
Cena Vivo V70 FE

200Mpx hlavní fotoaparát

Hlavní lákadlo modelu V70 FE je bez debat 200Mpx fotoaparát. V této třídě jde o hodně silný argument, protože telefon cílí na uživatele, kteří chtějí vysoké rozlišení, detailní snímky a univerzální fotoaparát i bez nutnosti sahat po dražším modelu. Výhody snímače s takto vysokým rozlišením jsou zjevné: můžete fotit v plném rozlišení a z velké fotky si pak udělat výřez, případně použít rovnou digitální přiblížení s kvalitou skoro na úrovni optického zoomu.

Výrobce navíc doplňuje hlavní snímač o optickou stabilizaci obrazu, což by mělo pomoci hlavně při focení za horšího světla. Hlavní fotoaparát pak doplňuje ještě 8Mpx širokoúhlý snímač se 120° úhlem záběru, anebo také kruhový LED pro přisvícení. Neméně zajímavá sestava číhá vepředu, kde najdeme 32Mpx selfie kamerku se speciálním softwarovým vylepšením pro pořizování portrétů.

Odolnost IP68 a IP69

Po designové stránce není Vivo V70 FE nijak originální, podobá se i několika předchůdcům. Potěší ale fakt, že plastové tělo je kompletně odolné proti vodě a prachu dle certifikace IP68 a IP69. To znamená, že jde o velmi dobře chráněný telefon i na poměry vyšší střední třídy, konkrétně hovoříme o ochraně před tryskající vodou, případně při ponoření do hloubky až 1,5 metru až na 2 hodiny.

Certifikace odolnosti rozhodně není povinnost a i většina telefonů, které ji nemají, nabízí základní „nepsanou“ ochranu při ponoření do vody. Nicméně skutečnost, že ji výrobce implementoval (což mimo jiné znamená extra výdaje na tuto certifikaci), vypovídá o tom, jak je pro něj tento model důležitý a že chce být k zákazníkům transparentní.

Baterie s kapacitou 7 000 mAh

V70 FE sází také na velkou baterii s kapacitou 7 000 mAh, což je parametr, který dnes pořád patří mezi největší trumfy telefonu. Jde o typ akumulátoru založeného na křemíko-uhlíkové anodě; výrobce této technologii přezdívá BlueVolt. Letošní novinka Vivo V70 FE má ještě o 500 mAh větší kapacitu baterie než model V70, zároveň díky efektivnímu čipsetu Dimensity 7360 Turbo se jedná o solidní dvoudenní telefon.

Vivo V70 FE má 7000mAh baterii a 90W nabíjení

K tomu Vivo přidává i 90W nabíjení, takže nejde jen o dlouhou výdrž, ale také o rychlé doplnění energie. To je přesně kombinace, kterou ocení každý, kdo nechce být často závislý na nabíječce. Dobití z 1 do 100 % originální nabíječkou zabere zhruba 60 minut, už za 30 minut se dostanete na 49 %, po čtvrthodině na nabíječce můžete počítat s necelými 30 %.

OriginOS 6 a šest let podpory

Modely V70 a V70 FE jsou první z řady V s OriginOS 6 na Androidu 16. Novinek si všimnete hned, protože přechod z Funtouch OS znamená barevnější a na animace bohatší prostředí. Systém je plynulý, vizuálně živý, nechybí ani chytlavé funkce jako chytrý průstřel Origin Island, který pracuje s notifikacemi a zobrazuje například průběh minutky nebo přehrávanou hudbu. Výrobce slibuje 5 velkých aktualizací Androidu a 5 let bezpečnostních záplat, což je ve střední třídě nadstandard.



Vivo OriginOS 6



Příslušenství v balení

Příjemným bonusem je také příslušenství v balení. V prémiovém setu Vivo přidává k telefonu samotnému i 90W nabíječku a bezdrátová sluchátka Vivo Buds Air 3, což je v dnešní době rozhodně sympatický nadstandard. Uživatel tak nemusí hned po koupi řešit dokupování základního příslušenství. Právě to může být pro část zákazníků důvod, proč dát přednost prémiovému balení u Vivo V70 FE oproti konkurenci.

V prémiovém balení najdete i bonus v podobě nabíječky a bezdrátových sluchátek

Cena Vivo V70 FE

Model V70 FE původně vstupoval na český trh v paměťové variantě 8/256 GB s oficiální maloobchodní cenou 9 990 Kč, set s příslušenstvím pak vyšel o tisícovku dráž. Avšak nyní je v rámci speciální akce po uplatnění slevového kódu „vivov70“ (bez uvozovek) u vybraných prodejců k dispozici za 9 990 Kč i verze s bonusovým příslušenstvím. Aby toho nebylo málo, u Mobil Pohotovosti ještě získáte bonus k výkupní ceně v hodnotě 1 000 korun a 500korunový cashback, takže vás telefon vyjde na necelých 8 500 korun.

Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

