Vivo přechází na OriginOS 6 s průhlednými prvky. Přináší tyto novinky

- Telefony Vivo přechází v Evropě na OriginOS, systém, který byl doposud exkluzivní pouze pro Čínu
- Nejnovější verze OriginOS 6 je postavena na Androidu 16 a nabízí podporu ve formátu 5 plus 7
- K hlavním novinkám patří design, který je inspirován poloprůhlednými prvky v iOS 26
Telefony Vivo byly po generace pevně spjaty se systémem Android, pochopitelně, a také vlastní grafickou nadstavbou FuntouchOS. Ta působila značně méně stylizovaně než známější čínské grafické nadstavby, nabízela i celou řadu vlastní funkcí a vychytávek pro uživatele. Tento projekt nyní končí, Vivo v Evropě totiž přechází na systém OriginOS, který už dávno mohli znát uživatelé v Číně. S jakými novinkami tedy přichází Origin OS 6 postavený na Androidu 16?
Design, barvičky a spoustu animací
To hlavní, co vás praští do očí okamžitě, je nový design, předělaný font Vivo Sans a spousta čerstvých animací. Jednotlivé ovládací prvky v nastavení, v nativních aplikacích, ale třeba i v ovládacím centru, jsou barevnější a tak nějak hravější, než tomu bylo dříve u Funtouch OS. V kuloárech už se začalo spekulovat o tom, že nové OriginOS 6 vypadá do značné míry velmi podobně jako v červnu odhalený systém iOS 26 od společnosti Apple.
Bez debat můžeme říct, že v mnoha grafických prvcích se čínský výrobce inspiroval. Především zamykací obrazovka (typicky protažené hodiny, možnost schovat jejich kus za 3D tapetu a podobně) vykazuje známky mohutné inspirace. Úsměvně povědomě působí i rozhraní pro nastavení akčního tlačítka – tedy pardon, tlačítka zkratky – kterým disponuje nové Vivo X300 Pro na levém boku.
Mezi vizuálními novinkami stojí za zmínku Flip Cards (Otočné karty), které proměňují tradiční tapetu na dynamický a interaktivní prvek – nakloněním zařízení se pozadí mění podle aktuálního úhlu, přičemž nová technologie využívá gyroskop k intuitivnímu ovládání. Podporovány jsou i živé fotky či videa, takže telefon působí mnohem osobněji a zábavněji.
Vivo dokonce nasadilo jakousi vlastní designovou variaci na poloprůhledné a „skleněné“ povrchy iOS 26, kterému říká Dynamic Glow. Povšimnout si tohoto prvku můžete v ovládacím centru, u číselníku na zamknuté obrazovce a podobně. Ačkoliv se Vivo snažilo, tady je vidět spíše jen inspirace, než že by světelné efekty v systému skutečně působily tak propracovaně, jako v iOS 26.
Origin Island
Další inspirace je ale zřejmé, a Vivo v tom není samo. I Xiaomi před nedávnem nasadilo vlastní koncepci chytrého výřezu, Honor ji měl ještě před nimi. Vivo hovoří o Origin Islandu, funkčnost a flexibilita je však podobná – některé aplikace můžete minimalizovat do podoby malého ostrůvku u horní části displeje, kolem kruhového průstřelu.
Origin Island u Vivo X300 Pro (nejspíš ale dorazí i do dalších modelů formou aktualizace) umí zobrazovat počet připojených zařízení k Wi-Fi hotspotu, proces přenosu dat přes EasyShare nebo Bluetooth, nahradí minutku i stopky, lze přes něj ovládat přehrávač, a to včetně YouTube Music, Spotify nebo Apple Music a spoustu dalších funkcí.
Propojení s počítačem (včetně Macu)
Origin OS 6 od Vivo přináší zásadní inovace zejména v oblasti propojení zařízení a umělé inteligence, což pocítí hlavně uživatelé, kteří fungují napříč Windows, Mac i mobilními platformami. Jednou z klíčových novinek je Office Kit, který nově umožňuje nejen zrcadlení obrazovky, ale i skutečně bezproblémový přenos souborů mezi telefonem a počítačem, a to díky funkci Free Transfer – podstatné je, že tenhle systém je kompatibilní i s Mac, nejen Windows. Data lze rychle přesouvat mezi chytrým telefonem, MacBookem, Windows PC nebo webem bez nutnosti složitého nastavování či instalace speciálních ovladačů.
Vivo X300 Pro to opět dokázalo! Podívejte se, jak fotí a nahrává video (velká galerie)
Propojení Macu a Viva je v Origin OS 6 zcela unikátní tím, že dokáže efektivně překonávat ekosystémové bariéry – Office Kit rozpozná více značek zařízení a umožní například sdílet obrazovku, synchronizovat poznámky nebo dokonce přetahovat fotografie a dokumenty mezi různými platformami přes cloud či lokální síť. Podobné řešení představilo nedávno i Xiaomi, což jen potvrzuje, že androidoví výrobci počítají s tím, že k zákazníkům jejich telefonů patří i fanoušci macOS.
Umělá inteligence Vivo AI Personal Intelligence
Další výrazná inovace je v oblasti umělé inteligence, kde Origin OS 6 sází na tzv. Vivo AI Personal Intelligence, což je pokročilé jádro pro automatizaci, kontextové rozhodování a prediktivní funkce. Systém dokáže lépe předvídat potřeby uživatele a aktivně doporučovat například relevantní funkce či optimalizovat běh aplikací podle aktuální situace, což přispívá k vyšší produktivitě a uživatelskému komfortu.
Mimo jiné k AI funkcím patří i optimalizované nabíjení Smart Charging Engine, které Origin OS 6 ještě vylepšuje v porovnání s FuntouchOS. Funkce Instant Wake navíc chrání před ztrátou dat při vybití – jakmile se telefon znovu připojí k nabíječce, okamžitě se probudí do plného výkonu, bez nutnosti zdlouhavého restartu nebo obnovy aplikací.
Podpora pro telefony Vivo
Výrobce nám potvrdil, že OriginOS 6 dostanou coby náhradu za FuntouchOS postupně i starší modely výrobce, a to jak z vlajkové řady X, tak i lifestylovější modely V a také levnější telefony střední třídy Vivo Y. Podle oficiálního plánu aktualizací obdrží první modely OriginOS 6 už v listopadu:
Listopad 2025
Prosinec 2025
Leden 2025
OriginOS 6 najdeme také u nově představených novinek Vivo X300 Pro a Vivo X300.