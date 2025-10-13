TOPlist

Vivo přechází na OriginOS 6 s průhlednými prvky. Přináší tyto novinky

Jakub Fišer
Jakub Fišer 13. 10. 17:00
0
Vivo OriginOS 6
  • Telefony Vivo přechází v Evropě na OriginOS, systém, který byl doposud exkluzivní pouze pro Čínu
  • Nejnovější verze OriginOS 6 je postavena na Androidu 16 a nabízí podporu ve formátu 5 plus 7
  • K hlavním novinkám patří design, který je inspirován poloprůhlednými prvky v iOS 26

Telefony Vivo byly po generace pevně spjaty se systémem Android, pochopitelně, a také vlastní grafickou nadstavbou FuntouchOS. Ta působila značně méně stylizovaně než známější čínské grafické nadstavby, nabízela i celou řadu vlastní funkcí a vychytávek pro uživatele. Tento projekt nyní končí, Vivo v Evropě totiž přechází na systém OriginOS, který už dávno mohli znát uživatelé v Číně. S jakými novinkami tedy přichází Origin OS 6 postavený na Androidu 16?

Kapitoly článku
Design, barvičky a spoustu animací
Origin Island
Propojení s počítačem (včetně Macu)
Umělá inteligence Vivo AI Personal Intelligence
Podpora pro telefony Vivo

Design, barvičky a spoustu animací

To hlavní, co vás praští do očí okamžitě, je nový design, předělaný font Vivo Sans a spousta čerstvých animací. Jednotlivé ovládací prvky v nastavení, v nativních aplikacích, ale třeba i v ovládacím centru, jsou barevnější a tak nějak hravější, než tomu bylo dříve u Funtouch OS. V kuloárech už se začalo spekulovat o tom, že nové OriginOS 6 vypadá do značné míry velmi podobně jako v červnu odhalený systém iOS 26 od společnosti Apple.

Bez debat můžeme říct, že v mnoha grafických prvcích se čínský výrobce inspiroval. Především zamykací obrazovka (typicky protažené hodiny, možnost schovat jejich kus za 3D tapetu a podobně) vykazuje známky mohutné inspirace. Úsměvně povědomě působí i rozhraní pro nastavení akčního tlačítka – tedy pardon, tlačítka zkratky – kterým disponuje nové Vivo X300 Pro na levém boku.

Mezi vizuálními novinkami stojí za zmínku Flip Cards (Otočné karty), které proměňují tradiční tapetu na dynamický a interaktivní prvek – nakloněním zařízení se pozadí mění podle aktuálního úhlu, přičemž nová technologie využívá gyroskop k intuitivnímu ovládání. Podporovány jsou i živé fotky či videa, takže telefon působí mnohem osobněji a zábavněji.​

Vivo dokonce nasadilo jakousi vlastní designovou variaci na poloprůhledné a „skleněné“ povrchy iOS 26, kterému říká Dynamic Glow. Povšimnout si tohoto prvku můžete v ovládacím centru, u číselníku na zamknuté obrazovce a podobně. Ačkoliv se Vivo snažilo, tady je vidět spíše jen inspirace, než že by světelné efekty v systému skutečně působily tak propracovaně, jako v iOS 26.

Origin Island

Další inspirace je ale zřejmé, a Vivo v tom není samo. I Xiaomi před nedávnem nasadilo vlastní koncepci chytrého výřezu, Honor ji měl ještě před nimi. Vivo hovoří o Origin Islandu, funkčnost a flexibilita je však podobná – některé aplikace můžete minimalizovat do podoby malého ostrůvku u horní části displeje, kolem kruhového průstřelu.

Vivo Origin Island

Origin Island u Vivo X300 Pro (nejspíš ale dorazí i do dalších modelů formou aktualizace) umí zobrazovat počet připojených zařízení k Wi-Fi hotspotu, proces přenosu dat přes EasyShare nebo Bluetooth, nahradí minutku i stopky, lze přes něj ovládat přehrávač, a to včetně YouTube Music, Spotify nebo Apple Music a spoustu dalších funkcí.

Propojení s počítačem (včetně Macu)

Origin OS 6 od Vivo přináší zásadní inovace zejména v oblasti propojení zařízení a umělé inteligence, což pocítí hlavně uživatelé, kteří fungují napříč Windows, Mac i mobilními platformami. Jednou z klíčových novinek je Office Kit, který nově umožňuje nejen zrcadlení obrazovky, ale i skutečně bezproblémový přenos souborů mezi telefonem a počítačem, a to díky funkci Free Transfer – podstatné je, že tenhle systém je kompatibilní i s Mac, nejen Windows. Data lze rychle přesouvat mezi chytrým telefonem, MacBookem, Windows PC nebo webem bez nutnosti složitého nastavování či instalace speciálních ovladačů.​

Vivo X300 Pro to opět dokázalo! Podívejte se, jak fotí a nahrává video (velká galerie)

Propojení Macu a Viva je v Origin OS 6 zcela unikátní tím, že dokáže efektivně překonávat ekosystémové bariéry – Office Kit rozpozná více značek zařízení a umožní například sdílet obrazovku, synchronizovat poznámky nebo dokonce přetahovat fotografie a dokumenty mezi různými platformami přes cloud či lokální síť. Podobné řešení představilo nedávno i Xiaomi, což jen potvrzuje, že androidoví výrobci počítají s tím, že k zákazníkům jejich telefonů patří i fanoušci macOS.

Umělá inteligence Vivo AI Personal Intelligence

Další výrazná inovace je v oblasti umělé inteligence, kde Origin OS 6 sází na tzv. Vivo AI Personal Intelligence, což je pokročilé jádro pro automatizaci, kontextové rozhodování a prediktivní funkce. Systém dokáže lépe předvídat potřeby uživatele a aktivně doporučovat například relevantní funkce či optimalizovat běh aplikací podle aktuální situace, což přispívá k vyšší produktivitě a uživatelskému komfortu.​

Mimo jiné k AI funkcím patří i optimalizované nabíjení Smart Charging Engine, které Origin OS 6 ještě vylepšuje v porovnání s FuntouchOS. Funkce Instant Wake navíc chrání před ztrátou dat při vybití – jakmile se telefon znovu připojí k nabíječce, okamžitě se probudí do plného výkonu, bez nutnosti zdlouhavého restartu nebo obnovy aplikací.​

Podpora pro telefony Vivo

Výrobce nám potvrdil, že OriginOS 6 dostanou coby náhradu za FuntouchOS postupně i starší modely výrobce, a to jak z vlajkové řady X, tak i lifestylovější modely V a také levnější telefony střední třídy Vivo Y. Podle oficiálního plánu aktualizací obdrží první modely OriginOS 6 už v listopadu:

Listopad 2025

Nová nadstavba Vivo nápadně přípomíná Liquid Glass

Prosinec 2025

Leden 2025

OriginOS 6 najdeme také u nově představených novinek Vivo X300 Pro a Vivo X300.

Vstoupit do diskuze
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Vivo X300 Pro to opět dokázalo! Podívejte se, jak fotí a nahrává video
Vivo X300 Pro to opět dokázalo! Podívejte se, jak fotí a nahrává video (velká galerie)
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma 14:30
9
Kompaktní smartphone Vivo X300 ve třech barevných variantách
Výkon, velká baterie a perfektní foťáky. Vivo X300 je jeden z nejlepších kompaktů současnosti
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 14:30
2
Vivo X300 Pro
Testujeme nové Vivo X300 Pro! Pokračovatel oblíbeného fotomobilu umí zaujmout
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 14:30
5
Recenze Google Pixel 10 Pro (XL): maximálně povedený Android
Google Pixel 10 má problém, uživatelům z neznámého důvodu padají aplikace
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
5

Kapitoly článku