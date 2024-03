Vivo X100 Pro a Funtouch OS 14: jaké novinky přináší?

Jak je na tom Vivo X100 Pro z pohledu softwaru?

Grafická nadstavba Funtouch OS 14 nabízí celou řadu super funkcí

Výrobce navíc garantuje 3 roky softwarové podpory

Vlajková loď Vivo X100 Pro tohoto čínského výrobce je zatím jediný telefon v Česku, který se rovnou prodává s grafickou nadstavbou Funtouch OS 14, postavené na Androidu 14. My jsme měli možnost telefon s tímto systémem několik týdnů pečlivě testovat a nyní se pojďme podívat na ty nejzajímavější funkce, které nabízí.

Upravte si zamykací obrazovku

Velká novinka z Androidu 14 našla cestu kromě dalších nadstaveb i do Funtouch OS. Uživatelé si nyní mohou přizpůsobit styl hodin na zamykací obrazovce, přičemž si mohou vybrat ze tří stylů rozvržení hodin (do středu, vlevo nebo pod sebou) a osmi stylů písma (klasické, patkové, digitální a další).

Byly také představeny nové styly Always-on displeje a nové minimalistické téma. Nové jednobarevné téma, založené na designu Material You, nazvané moje barevná paleta, je jednoduché a elegantní a nabízí rozmanitou sekci barev na výběr. Velkou výhodou je i fakt, že tato funkce přispívá k úspoře energie tím, že optimalizuje displej pro zobrazení ve stupních šedi.

Pokročilé funkce pro úpravu videa

Vivo X100 Pro s novou aktualizací přináší celkem slušně rozšířené možnostmi úpravy videa. Uživatelům to usnadňuje vytváření zajímavého obsahu přímo na zařízení, bez nutnosti používat aplikace třetích stran, nebo video pro základní vylepšení přesouvat na počítač. Přece jen, díky nejmodernějšímu čipsetu MediaTek Dimensity 9300 má smartphone výkonu na rozdávání.

Uživatelé nyní mohou exportovat videa v původní kvalitě, klidně bezdrátově, anebo je konvertovat do standardního formátu H.264. Sympatickou možností je vybrat rozlišení pro export. Anebo také poručit umělé inteligenci na zařízení, aby vám video upravila. Na výsledek se můžete podívat na přiloženém videu.

Navíc bylo přidáno 25 filtrů pro snadnou úpravu videa, které jsou prezentovány ve vylepšených náhledech, aby lépe prezentovaly jedinečné efekty a scénáře použití, a kromě jiného také usnadnily výběr.

Umělá inteligence? Ještě nenastal čas

Vivo se zatím brání křečovitému nasazování „umělé inteligence“ do svých telefonů, na rozdíl od Samsungu, Xiaomi nebo Honoru. Výše uvedená funkce úpravy videa pomocí umělé inteligence je tak asi strop toho, co telefon z hlediska AI zvládne.

Další střípky umělé inteligence byste našli v nativních aplikacích, nejde však o nic, co bychom neznali již z minulosti: rozpoznávání scény ve fotoaparátu, doporučování aplikací na základě polohy a dalších dat nebo třeba funkce, kdy při sledování displeje zůstane rozsvícený a nezamkne se.

Bezpečnost

Pochopitelně nesmí chybět ani zabezpečení v rámci systému. Nová funkce Chytré zrcadlení umožňuje uživatelům bezproblémově sdílet obrazovku bez obav, že se objeví oznamovací lišta a omylem se tak odhalí nějaké osobní informace. Každý uživatel si také může libovolnou aplikaci zamknout, například galerii, zprávy či jinou chatovací aplikaci.

Výkon, stabilita a virtuální RAM

Z výčtu však nesmíme vynechat ani optimalizaci jako takovou a to, že nová verze spotřebovává méně operační paměti, méně úložného prostoru a je na provoz odlehčenější – i když byste to do ní třeba neřekli.

Za zmínku stojí například funkce virtuální RAM, díky které je multitasking a používání telefonu na náročnější bázi mnohem plynulejší. Výchozí 16GB RAM můžete rozšířit o dalších 16 GB. Dosáhnete tím jemnějších animací a získáte možnost mít otevřené větší množství aplikací.

Plynulejší průchod systémem zase zajišťuje funkce motion blur – ten však lze využít pouze při 60Hz obnovovací frekvenci, vyšší frekvence absencí svižnosti rozhodně netrpí. Vivo ale zaslouží pochvalu, že touto funkcí podporuje levnější zařízení s nižším výkonem.