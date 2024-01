Recenze Vivo X100 Pro: telefon, který vás „stopro“ zaujme

Vivo X100 Pro přichází na český trh jako vlajková loď se zaměřením na focení

Nabízí hlavní 1″ fotosnímač a velmi schopný teleobjektiv s 4,3× optickým přiblížením

Cena se oproti loňskému modelu neměnila, pořídíte jej za 26 999 Kč včetně DPH

Životní cyklus vlajkového telefonu Vivo X100 Pro jsem měl možnost sledovat od samého začátku. Od prvotních úniků a spekulací, přes slavnostní premiéru v Číně, až po uvedení na český trh. Jedno mohu říct rovnou úvodem – technologicky jde o výborné zařízení a úspěch ho nemine ani coby nástupce loňského modelu X90 Pro. Vyhraje ale i v souboji s našlapanou konkurencí?

Nové Vivo se u nás prodává v jediné paměťové variantě 16/512 GB a také v jediném barveném provedení. To je trochu škoda, český zákazník by si určitě zasloužil mít možnost výběru. Nicméně potěšující je, že cena se od loňska nezměnila – k dispozici je za 26 999 Kč včetně DPH. Model z minulého roku však disponoval pamětí 12/256 GB. Za stejnou cenu má tedy zákazník nejen více operační paměti, ale i dvojnásobnou velikosti interního úložiště.

Obsah balení

Prodejní balení se opět nevyhnulo designérským kouskům. Zase jde o plochou tmavou krabici, připomínající krabičku od drahého náhrdelníku. Součástí balení je kromě telefonu samotného také 120W nabíjecí adaptér FlashCharge, bílý USB-C kabel, sponka na SIM a černý obal z matného silikonu. Ten rozhodně udělá větší parádu než loňský průhledný.

Stylovka s kružnicí

Vivo ustálilo design svých vlajkových lodí. Model X100 Pro je již třetí v pořadí, který sází na masivní kruhový fotomodul na zádech. Ten nově zabírá celou horní polovinu zad, vystupuje snad o 2–3 milimetry a obtéká jej stříbrný kovový rámeček, který má svým tvarem připomínat vycházející slunce. Součástí vystouplého modulu není LED přisvícení, to je umístěno vedle.

Kružnice na zádech, coby hlavní designový prvek, nijak zásadně nekazí celkovou ergonomii. Neděje se, že by kvůli němu telefon z rukou přepadával, jako tomu bylo u X80 Pro. Nicméně při držení brání v pohodlném uložení prstů na záda. Nezřídka se tak stane, že si ukazováčkem nebo prostředníčkem umažete sklo, které kryje jednotlivé objektivy.

Masivní designový prvek na zádech však dokresluje celkové pojetí telefonu, které se nezměnilo již od generace X80. Velký, těžký telefon s megalomanským designem. Snad to nikoho neurazí, ale často mi připadá, že Vivo přebralo tuto designovou školu od řady Huawei Mate – i to jsou poctivé, extrémně kvalitně zpracované „manažerské“ telefon.

Šasi telefonu je z hliníkového monolitu, na povrchu s lesklou úpravou. Hrany má mírně zkosené, na té spodní zvládne telefon při troše štěstí i stát. Záda jsou z matného skla s málo výraznou třpytkovou úpravou. Nechybí ani odolnost IP68, takže mobil vydrží ve vodě s hloubkou až 1,5 metru po dobu 30 minut.

Zase jen průměrný reproduktor

Na spodní straně se kromě mikrofonu, USB-C portu a Dual SIM slotu nachází výstup reproduktoru. Když se zkombinuje s telefonním sluchátkem, vytváří uvěřitelný stereo efekt. Nicméně kvalita samotného projevu je spíše průměrná, v ranku vlajkových lodí mívám často lepší dojem ze zvuku. Zde mi přijde, že se od loňska nic nezlepšilo – přestože by si to telefon zasloužil.

Displej vylepšen jen v jednom aspektu

Vivo u modelu X100 Pro nasadilo prakticky velmi podobný displej, jako u loňského předchůdce. Stále se jedná o panel čínského výrobce BOE, který nabízí celou řadu vychytávek. K jeho hlavním přednostem – a také meziročním novinkám – však patří extrémní svítivost až 3 000 nitů. Na tuto hodnotu se jako uživatel mockrát nedostanete, ale výrazně to vylepšuje kvalitu zobrazení na přímém slunci.

Zmíněný zobrazovač disponuje úhlopříčkou 6,78″ a je po stranách mírně zaoblen. Rozlišení, poměr stran a tedy i jemnost zůstala stejná jako vloni. Opět zde máme 1,5K panel s rozlišením 1 260 × 2 800 pixelů, technologie LTPO zase umožňuje celkem dobře fungující dynamickou obnovovací frekvenci. Pokud chcete, můžete však ručně přepnout na 60 Hz, anebo vynutit frekvenci 120 Hz.

Jinak má displej spoustu možností. Obrazová kvalita je na vysoké úrovni, barvy jsou velmi výrazné, můžete si je ale upravit dle vlastní libosti. Nechybí obligátní tmavý režim, ochrana zraku, vizuální vylepšení videí, anebo Always-on režim s širokými možnostmi přizpůsobení.

Součástí displejového panelu je také optická čtečka otisků prstů. Na té není co kritizovat, funguje výborně, rychle a spolehlivě. Náročný zákazník však musí zamáčknout slzu se vzpomínkou na velký ultrasonický skener u X80 Pro. Ani letos se tato technologie nedostala do vrcholného modelu prodávaného na českém trhu. Tak třeba za rok!

Opět ten Dimensity…

Vivo u svých vlajkových lodí před dvěma lety přešlo z amerického Snapdragonu na tchajwanský čipset Dimensity. Jak se ukázalo, šlo o dobrý krok, protože MediaTek se dokázal za pár let etablovat z výrobce čipsetů pro nižší a nižší-střední třídu na výrobce skutečně výkonných želez.

Novinka disponuje čipovou sadou Dimensity 9300 se 4nm architekturou a 8jádrovým procesorem. Nejsvižnější jádro Cortex X4 je taktováno na 3,25 GHz, doplňují ho 3 stejná jádra taktovaná na nižší výkon a navrch 4 úsporná jádra Cortex A720. O grafické operace se stará čip Immortalis G720 MC12.

Hardwarové parametry Vivo X100 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: MediaTek Dimensity 9300, octa-core, 4× 3,25 GHz Cortex-X4 + 4× 2,0 GHz Cortex-A720, GPU: Arm Immortalis-G720, RAM: 16 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 164,05 × 75,28 × 8,91 mm, hmotnost: 221 g, zvýšená odolnost: IP68 MediaTek Dimensity 9300, octa-core, 4× 3,25 GHz Cortex-X4 + 4× 2,0 GHz Cortex-A720,Arm Immortalis-G720,16 GB,512 GB,164,05 × 75,28 × 8,91 mm,221 g,IP68 Displej, konektivita a baterie 6,78", OLED, rozlišení: Full HD+, 1260 × 2800 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, Sony IMX 989, f/1.75, 23mm, 1/0.98", Dual Pixel PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 50 Mpx, OmniVisioin OV64B, f/2.5, 100mm, 1/2", 4,3× optický zoom, OIS, třetí: 50 Mpx, Samsung JN1, širokoúhlý, f/2.0, 15mm, 119˚, 1/2.76", AF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.45, 24mm, 1/2.8", 0.8µm, 4K video, HDR Cena: 26 990 Kč Kompletní specifikace

Díky této výbavě disponuje Vivo X100 Pro masivním výkonem pro jakoukoliv práci i hraní. Za vše mluví fakt, že podle benchmarku AnTuTu je Vivo X100 Pro druhým nejvýkonnějším telefonem na českém trhu – první příčku zahřívá herně laděný Asus ROG Phone 8 Pro.

Během našeho testování jsme také provedli několik benchmarkových testů, zde najdete výsledky: AnTuTu v10 2 095 644 bodů, Geekbench v6 2 182 bodů Single-Core a 7 214 bodů Multi-Core. Graficky laděný 3DMark také stojí za zmínku: 4 946 bodů v testu Wild Life Extreme a 7 762 bodů v testu Solar Bay.

Objevily se však mírné problémy s nadměrným zahříváním. Přestože výrobce měl vylepšovat chladicí mechanismus, v testu AnTuTu začínal telefon s pokojovou teplotou a skončil na 42 °C. Dobrou zprávou budiž, že tento problém se neprojevuje při běžném používání. Při prohlížení internetu, sledování videí ani při hraní her teplota v nejhorším případě nevystoupala nad 37 °C.

Co se týče paměti, k dispozici je pouze varianta 16/512 GB, jak již bylo řečeno. Je to však maximálně velkorysá porce úložného prostoru. Systém samotný v úložišti zabírá pouze něco kolem 24 GB. Operační paměť je možné virtuálně rozšířit o dalších 16 GB, teoreticky tak můžete mít k dispozici 32 GB RAM. Nutno však myslet na to, že virtuální RAM je jiný typ paměti než LPDDR5, a také že tato paměť zabírá místo na úložišti.

Jinak testovaný přístroj nabízí ukázkovou konektivitu: 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 i 7, USB-C 3.2, NFC pro bezkontaktní placení v obchodě a také, který poslouží pro ovládání domácí elektroniky (televize, přehrávač, klimatizace a podobně). Nechybí ani GPS a další polohovací systémy. O reproduktoru již také řeč byla – neurazí, nenadchne.

Android 14 s FuntouchOS

Výrobce se snaží působit maximálně suverénně, proto klade důraz i na software, který je pro Evropany velmi zásadní. Novinky přichází s Androidem 14 a grafickou nadstavbou FuntouchOS 14.0.13. Telefon ve chvíli, kdy se začíná prodávat, disponuje i nejnovější lednovou bezpečnostní záplatou. Vivo oficiálně slibuje 3 roky softwarové podpory.

Nová verze FuntouchOS není moc k rozpoznání od své předchozí, kterou jsme hodnotili u X90 Pro. Mírnou obměnou prošla stahovací roletka se zástupci ovládání, nechybí ani několik nativních aplikací, jako je poznámkový blok, aplikace počasí nebo galerie. Výtka směřuje k bloatwaru – aplikace jako Booking nebo TikTok si uživatel nainstaluje sám, když bude chtít.

Pokud jde o oficiální novinky, Vivo údajně vylepšilo multitasking. Kromě rozdělené obrazovky na dvě aplikace nabízí možnost malého plujícího okna. Tato okénka můžete mít minimalizována po straně displeje, otevřené však funguje vždy jenom jedno, takže to multitasking oproti loňsku o moc nevylepšuje.

Velké novum je možnost upravit si zamykací obrazovku, a to včetně fontu hodin. Ani toto nikterak zásadně nerozšiřuje možnosti konfigurace zamykací plochy z předchozích verzí systému, navíc jde o nativní novinku v Androidu 14. A ještě ke všemu to vypadá až moc podobně jako funkce z iOS 16.

Systém je ale špičkově odladěný, běží jako po másle. Občas se i zde objeví nějaký ten chybný překlad – třeba když nabídku vypnutí po podržení vypínacího tlačítka výrobce přezdívá „nabídka Výkon a pohotovost“. Na druhou stranu nutno uznat, že zbytek špatných překladů ze systému vymizel, Vivo v tomto ohledu udělalo obrovský kus, aby se přiblížilo tuzemskému zákazníkovi.

Výdrž a nabíjení

Vivo nabídlo ve svém telefon nadprůměrný akumulátor rozdělený na dva menší, dohromady s kapacitou 5 400 mAh. Mírně vyšší kapacita baterie není jen marketingový tahák, ale skutečně nabízí o něco lepší výdrž než vlajkové telefony v podobné cenové relaci.

V průběhu běžného dne není úplně jednoduché telefon vybít. Někdy jsem večer telefon odložil na noční stolek s kapacitou 60 %, což je opravdu hodně slušné a když přihlédnu k tomu, že smartphony pro testovací účely používám zhruba stejně, je to vskutku dobrý výsledek. Podle některých měření má dokonce Vivo X100 Pro nejlepší výdrž ze všech androidových vlajkových mobilů na trhu.

Co se týče nabíjení, došlo k mírnému zhoršení. Maximální výkon činí 100 W, nabíjecí adaptér však zůstal stejný jako vloni, a to 120W. Z 1 do 100 % mobil nabijete za 25 minut, 50 % zvládne v rámci inzerovaných 12 minut. Ani tentokrát nechybí bezdrátové nabíjení (až 50 W), ani tentokrát však nezbyl rozpočet na reverzní bezdrátové nabíjení.

Naměřená rychlost nabíjení 120W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 6 minut 11 minut 19minut 25 minut

Trochu pomalejší nabíjení v porovnání s loňskou generací je způsobeno nižším výkonem a větším akumulátorem. Každý zákazník si musí odpovědět, jestli je to pro něj překážka. Umím si ale představit, že kdekdo by oželel vyšší paměť, kdyby zůstalo zachováno extrémně rychlé 120W nabíjení.

Fotoaparát: tři bratři a Zeiss

Jedno se Vivu upřít nedá. Inovacemi v oblasti fotoaparátu se už několikrát zapsalo mezi světovou špičku. Letos je opět na co se těšit. Všechny tři fotoaparáty, na které výrobce vsadil, slibují obrovskou kvalitu a také technologicky jsou na vysoké úrovni. Pojďme ale pěkně popořadě.

Hlavní snímač je zajímavý možná nejméně, ale neberte mě špatně. Jde o technologický vrchol – snímač Sony IMX 989 s velikostí 1″, clonou f/1.8, clonou 23 milimetrů a rozlišením 50,3 Mpx – jsme tu měli již vloni. Výrobce použil ten stejný, dokonce i krytí T* od Zeiss zůstalo, vylepšovalo se tedy hlavně „pod povrchem“.

Nadprůměrná kvalita hlavního fotoaparátu se odráží jak na fotografiích ve dne, tak při zachycování noční scény. Jak už to bývá, můžete fotit plným rozlišením 50,3 Mpx, anebo výchozím rozlišení 12,5 Mpx. Opět jsou zde k mání barevné režimy: živý, texturovaný a nakonec přirozený s pomocí technologií Zeiss.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Primární snímač, a nejen on, vyniká zejména v portrétních fotkách. Vysokou kvalitu mají denní i noční, portréty zvířat, věcí, ale samozřejmě i lidí. Velkou pochvalu si pak zaslouží práce s ohniskovou vzdáleností, kterou sice Vivo trochu okoukalo od konkurence, nicméně přidalo k tomu i něco svého, neokoukaného.

Řeč je o možnostech manuální úpravy ekvivalentní ohniskové vzdálenosti. O co jde? Jedním tlačítkem můžete volit ohnisko, díky čemuž se lépe pracuje se vzdáleností mezi vámi a fotografovaným objektem. Hlavní snímač nabízí vzdálenost 23, 24, 28 a 35 milimetrů, s digitálním přiblížením pak ještě 46, 50 a 85 milimetrů.

A právě v tuto chvíli přichází do hry i teleobjektiv. Jde o snímač OV64B od OmniVision, který ale Vivo přejalo po svém a využívá jeho 50Mpx část. Opticky stabilizovaný teleobjektiv s 4,3× bezztrátovým přiblížením umožňuje pracovat s ohniskovou vzdáleností ekvivalentní k 100 milimetrům. Tento snímač je tak extrémně praktický při pořizování portrétních fotek z různých úhlů, stran a vlastně i vzdáleností.

Samotný přibližovací fotoaparát je docela dobře vhodný i na klasické focení se zoomem. Kromě 4,3× optického přiblížení zvládá i 10× hybridní zoom, který se hodí pro focení vycházejícího Slunce. To je ale spíše marketingové lákadlo než funkce, kvůli které byste si telefon koupili. Nicméně Vivo to tlačí podobně, jako před lety Huawei a Samsung focení Měsíce. Tak proč to nezmínit.

Posledním z trojice zadních kamer je 50Mpx širokoúhlý snímač Samsung JN1, který má shodné rozlišení 50 Mpx. Ve výchozím stavu používá 15milimetrovou ohniskovou vzdálenost a 12,5Mpx rozlišení. Jeho hlavní zbraní je však úhel záběru 119°, díky kterému můžete zachytit větší část fotografové scény.

Kvalitativně nejde o nic tak převratného jako dva předchozí foťáky, ale výslovně pochválím kvalitu v noci, kde je podle mě nad úrovní cenovky. Širokoúhlý objektiv využijete i pro focení makro snímků, a i zde jsem nadmíru spokojen s výsledky. Výrobce zkrátka potvrzuje, že mobilní focení je pro něj priorita a celkový dojem z Viva X100 Pro jako z fotomobilu je opravdu skvělý.

Selfie a video

V průstřelu nad displejem ční 32Mpx selfie kamerka s širokým záběrem. I zde je úroveň fotek parádní, zaujmou jak hloubkou ostrosti, tak bokeh efektem v případě portrétů. I v noci se selfie kamera snaží, místy ale za sebe nechá hovořit spíše umělou inteligenci. Výsledek tak nezřídka končí jako karikatura.

Pokud jde o video, má Vivo tak trochu co dohánět. Záběry ve 4K i Full HD (v obou případech je k dispozici 30 i 60 fps) nijak zvlášť nevynikají a kvalitou obrazu odkazují spíše k cenovce kolem 20 tisíc korun. Podporuje však i 8K video při 30 fps, to je ale jen pro skutečné fajnšmekry.

Závěrečné hodnocení

Vivo může z mnoha úhlů pohledu působit na českém trhu jako zjevení. Čínská firma, která však nejde cestou agresivních cen, horentních slev a neprotežuje za každou cenu poměr ceny a výkonu. Naopak. Sází na kvalitní výbavu za adekvátní cenu.

Cena je už třetím rokem stejná. S cenovkou 27 tisíc korun se Vivo drží pod magickou hranicí 30 tisíc korun, kde přitom ale tkví jeho největší konkurence – Samsung, Xiaomi i Honor. A přestože dokáže udržet cenu na uzdě, nabízí místy naprosto převratné technologie, a když ne to, tak alespoň špičkové hlavní prvky výbavy.

Vždycky je to ale něco za něco. Dost možná nejlepší fotoaparát v androidovém světě, zákazník však musí oželet 4K video u selfie kamerky. Extrémně rychlé nabíjení kabelem, zákazník však musí oželet reverzní bezdrátové nabíjení. A tak podobně.

Vivo X100 Pro je ode dnešního dne

Asi je zřejmé, že díky mírným kompromisům Vivo nepadne do oka všem úplně nejnáročnějším zákazníkům. Pokud ale hledáte opravdu skvostný fotomobil, který se jen během pár let vyhoupl na totální etalon, hledání můžete prohlásit za dokončené. Vivo nabízí od každého trochu, od něčeho víc a nikde nedělá vyloženě chyby. Jde o ideální telefon ve své cenové třídě.

Vivo X100 Pro 9.2 Design a zpracování 9.1/10

















Výkon a optimalizace 9.5/10

















Hardwarová výbava 8.7/10

















Fotografie a video 9.4/10

















Výdrž baterie 9.1/10

















Klady famózní fotoaparát, hlavně hlavní a teleobjektiv

vysoký výkon

znamenitá softwarová vybavenost

displej s vysokou svítivostí

kvalitní zpracování, IP68

cena (opět se nezdražovalo) Zápory průměrný reproduktor

jen optická čtečka otisků

chybí reverzní bezdrátové nabíjení

nahrávání videa je spíše průměrné

selfie kamera neumí 4K video Koupit Vivo X100 Pro