Recenze Asus ROG Phone 8 Pro: herní smartphone nové generace

Asus představil novou generaci svého herního smartphonu pod značkou Republic of Gamers

ROG Phone 8 Pro se pyšní střízlivým designem, brutálním výkonem a konečně použitelnými fotoaparáty

Cenou začíná na sympatických 30 tisících korun

Když se řekne herní smartphone, většina z nás si vybaví velké a těžké zařízení s ostře řezanými rysy, vysokým výkonem a prachbídnými fotoaparáty. Co bylo v kurzu dříve ale dnes již obstojí jen stěží a své o tom ví jeden z předních výrobců herních telefonů, tchajwanský Asus. Ten si pro letošní rok připravil novou generaci ROG Phone 8 Pro, která na první pohled nepřipomíná herní telefon ani náznakem. Vyplatila se Asusu sázka na konzervativní kartu?

Design a zpracování

Pokud jste již četli naše první dojmy, pravděpodobně vás tato sekce v recenzi příliš nepřekvapí. Asus tentokrát vsadil na decentní design, který zanechal veškeré typické módní výstřelky minulosti. Veškeré výrazné prvky se smrskly na jemný designový proužek, který je oproti zbytku zad lesklý. Několik málo nenápadných nápisů zůstalo zachováno, ale naštěstí nenarušují decentní design. Ten ocení především odrostlejší hráči, přičemž těmi mladšími může být současný designový jazyk charakterizovaný jako „nuda“.

Alespoň za mě je to ale nuda velmi pozitivní. Decentnost nejnovější herní bestii více než sluší, stejně jako rozměry 163,8 × 76,8 × 8,9 milimetrů a hmotnost 225 gramů. Fádnost přeci jen rozbíjí poměrně vystouplý fotomodul s malým schodem a také LED matice, o které bude řeč později. Do ruky padne telefon skvěle a jeho používání mi dělalo radost. Jen bych měl drobnou výtku k zádům – ta jsou sice matná, avšak v ruce poměrně dost kloužou. Bez dodávaného pouzdra jsem měl během testování obavy, aby mi zařízení nevyklouzlo z ruky.

Asus ROG Phone 8 Pro je k dispozici jen v černé matné barvě, nicméně základní varianta má kromě černé k dispozici i šedou. Potěší rovněž i bohatost základního balení – kromě AR hry, kterou si můžete zahrát hned po vybalení z krabice při prvním spuštění (stálí zákazníci už znají), najdete v rozměrné krabici také externí aktivní ventilátor s látkovým pouzdrem, plastový kryt, 65W adaptér či opletený USB-C kabel. K dokonalosti už chybí snad jen ochranná fólie na displeji rovnou z výroby.

Displej a hardwarová výbava

V rámci hardwarové výbavy najdeme opět to nejlepší na trhu – 6,78″ flexible LTPO AMOLED panel s rozlišením Full HD+, variabilní obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz s maximem 165 Hz a až překvapivě tenkými rámečky, díky kterým se telefon pyšní poměrem displeje k tělu rovných 94 procent. Maximální jas s hodnotou 2 500 nitů taktéž není na škodu a na přímém slunci není s čitelností žádný problém. Ve zkratce se jedná o prvotřídní panel, za který se Asus rozhodně nemusí stydět.

V tomto ohledu tedy ROG Phone 8 Pro ztrácet body nebude, stejně jako za použití čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 24 GB RAM a 1 TB interního úložiště. V benchmarku AnTuTu si Asus ROG Phone 8 Pro vyválčil rovných 1 461 278 bodů, nicméně nenajdete hru či aplikaci, která by takto masivní výkon využila naplno. S velkým výkonem nesmí chybět ani vylepšené pasivní chlazení, které je díky 360° systému okolo procesoru a použití nitridu boritého až o 20 procent efektivnější. Odklápěcí dvířka pro aktivní chlazení jsou sice pryč, nicméně během používání mi ani jednou nechyběla. Distribuci odpadního tepla zvládá telefon na jedničku a ani při delším hraní jsem neměl s teplotou telefonu problémy.

Hardwarové parametry Asus ROG Phone 8 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa-core, 1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 750, RAM: 16/24 GB, interní paměť: 512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,8 × 76,8 × 8,9 mm, hmotnost: 225 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,78", LTPO AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS, druhý: 32 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.5, 22mm, 1/3.2", 0.7µm, Full HD video, panorama, HDR Kompletní specifikace

Ostatní výbava je rovněž velmi nabitá. Nechybí 5G, všechny relevantní geolokační systémy, Bluetooth 5.3, 3,5mm audio konektor, rovnou dvojice USB-C, NFC, Wi-Fi 7, rychlá a spolehlivá čtečka otisků prstů v displeji, dvojice kapacitních tlačítek AirTrigger nebo kvalitních stereo reproduktorů. Potěší rovněž odolnost proti vodě a prachu standardu IP68, která je v tomto segmentu výjimečná.

Baterie a výdrž

Baterie dostala příjemnou kapacitu 5 500 mAh s podporou 65W drátového HyperCharge nabíjení a 15W bezdrátového dobíjení standardu Qi 1.3. Co se týče výdrže, není si prakticky na co stěžovat. Jeden pracovní den je pro telefon hračka a bez většího zadrhnutí vás protáhne až do večera druhého dne. Pokud dáte ROG Phone 8 Pro více zabrat, stejně se na jeden den můžete spolehnout. Pakliže jej ale přepnete do herního režimu, připojíte k němu větrák a zapnete nějakou náročnou hru, budete počítat výdrž v hodinách.

Co se týče nabíjení, tady ROG Phone 8 Pro příjemně překvapuje. Z 0 na 100 procent se dostane za něco málo pod tři čtvrtě hodiny, takže na dobití dlouho čekat nebudete. Ani bezdrátové nabíjení ostudu neudělá, nicméně se jedná spíše o takový doplněk, například pro nabíjení přes noc. Přesnější naměřené hodnoty najdete v tabulce níže:

Naměřená rychlost nabíjení 65W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 9 minut 18 minut 28 minut 44 minut

Operační systém

Operační systém je Android 14 s nadstavbou ROG UI, přičemž Asus slíbil dva roky velkých aktualizací a čtyři roky bezpečnostních aktualizací. Samotné prostředí je poměrně hodně přizpůsobitelné a líbí se mi možnost zvolit si, zda chcete ve výchozím stavu mít „herní“ prostředí, nebo usedlejší verzi známou z jiných telefonů od Asusu. Přizpůsobitelnost je na velmi dobré úrovni i díky tomu, že se jedná o Android – takže pokud vám něco nebude vyhovovat, fantazii se meze nekladou.

Zajímavostí je také řada funkcí spojených s umělou inteligencí. V rámci her lze například využít takzvaný AI Grabber, který rozpoznává texty ve hře a připravuje je pro další práci s nimi (například pro kopírování a vyhledávání). Nechybí ani vylepšené vyhledávání v rámci celého telefonu, aktivní potlačení okolního hluku během hovorů či možnost nechat si vygenerovat tapetu na míru. O nic vyloženě převratného se nejedná, nicméně je příjemné vidět, že Asus nechce zůstat v případě umělé inteligence pozadu.

Pokud byste ROG Phone 8 Pro chtěli využívat i pro práci a ne jen pro zábavu, jistě využijete Phone Link, který propojí telefon s počítačem s Windows. Na desktopu tak můžete přijímat hovory, vyřizovat SMSky, pracovat s notifikacemi či přistupovat k fotkám. Nechybí ani takové vychytávky jako společná schránka, kopírování souborů stylem drag & drop nebo rovnou streamování aplikace přímo z telefonu na větší displej.

Ze zad zmizel malý displej, který mohl zobrazovat různé stavové informace, notifikace či jen vlastní logo nebo podpis. Asus jej nahradil LED maticí AniMe Vision, kterou si můžete přizpůsobit podobně, jako v případě předchozího displeje. Může vás upozornit na příchozí hovory, zobrazit aktuální počasí nebo jen problikávat v podobě loga ROG. LED matice sice nenabízí takové možnosti jako displej, na druhou stranu pokud ji nechcete využívat, lze ji vypnout a okolí ani neví, že telefon tuto funkci nabízí. Za mě se tedy jedná o pozitivní změnu.

Mobilní hraní

Pro hráče je opět k dispozici plnohodnotné herní prostředí, v rámci kterého máte k dispozici nejen všechny stažené hry, ale také různá doporučení pro tituly, které využijí výkon ROG Phone 8 Pro či řadu užitečných nastavení, které vylepší váš herní zážitek. Například se jedná o možnost ztišit všechny notifikace během hraní, detailní nastavení herních triggerů či zapnutí ultra výkonného režimu. Pro mobilní hraní využijete i přídavný aktivní větráček AeroActive Cooler X, který je o 29 % tišší než jeho předchůdce a nabízí malý stojánek, dvojici tlačítek či stylové RGB podsvícení.

Při hraní her neočekávejte žádnou zradu – všechno běží plynule tak jak má bez jediného záseku na nejvyšší možné detaily. Pokud by se vám stalo, že by nějaká hra spadla, půjde spíše o chybu na straně vývojářů, než o hardwarovou chybu. Záda telefonu jsou poměrně kluzká, takže doporučuji využít dodaný plastový kryt, případně rovnou větráček, se kterým se smartphone lépe drží. Co se týče zahřívání, ani při delším hraní jsem nepozoroval vážnější problémy.

Fotoaparát a záznam videa

Hlavní fotoaparát se pyšní senzorem Sony IMX890 o velikosti 1/1,56″, rozlišením 50 Mpx, clonou f/1.9 a 6osou gimbalovou stabilizací s podporou adaptivní elektronické stabilizace. K ruce mu je širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 13 Mpx, úhlem záběru 120° a světelností f/2.2. Třetí do party je teleobjektiv s 3× optickým přiblížením a optickou stabilizací obrazu, jehož čip zvládne rozlišení 32 Mpx a spojování pixelů do velikosti 1,4 μm. Na přední straně se ještě nachází 32Mpx selfie kamera s úhlem záběru 90°, který ocení všichni selfie maniaci.

Těší mě, že můžu konečně v recenzi herního telefonu napsat, že fotoaparát již není největší slabina zařízení. Ano, na vlajkové modely od Samsungu či Applu tchajwanská firma sice pořád ztrácí, ale už se nejedná o Achillovu patu, za které chtě nechtě museli recenzenti strhávat body.

Za dobrých světelných podmínek si všechny tři fotoaparáty vedou poměrně dobře – jsou relativně ostré, nechybí jim detaily a HDR také funguje na jedničku. Občas zahapruje vyvážení bílé, které má tendenci snímky příležitostně posunout do fialova, ale povětšinou se automatika trefila. Širokáč je lehce saturovanější oproti hlavnímu fotoaparátu, ale nejedná se o nic zásadního. Stejně tak teleobjektiv má snímky lehce přeexponované. Nemusíte mít obavy ani z digitálního zoomu, který funguje ve většině případů velmi dobře a lze se na něj spolehnout.

Jakmile zapadne slunce, už to pochopitelně taková sláva není. Ani tak se ale nedá říci, že by ROG Phone 8 Pro pořizoval špatné snímky, právě naopak – ve své kategorii se rozhodně jedná o nadprůměr. V případě širokáče je to trochu loterie. Občas dostanete použitelný snímek, většinu času se ale telefon v nějaké oblasti fatálně zmýlí. Tu neodhadne teplotu bílé barvy, támhle zase špatně zaostří, jindy si neporadí s protisvětlem. Bohužel, tady by mohl Asus ještě zapracovat.

Hlavní fotoaparát pořizuje suverénně nejlepší snímky z dostupné trojice a má nejmenší tendenci chybovat. Fotky jsou ve většině případech barevně věrné, jsou dobře exponované, nechybí jim ostrost a i šum se drží v rozumných mezích. Pokud je světla velký nedostatek, detaily začínají splývat a kvalita jde rapidně dolů, avšak stále se v rámci herních telefonů jedná o velmi dobrý snímač, který dokáže překvapit. Teleobjektiv je v nočním režimu spíše do počtu a moc povedených fotek se mi s ním nepodařilo vykouzlit – většinou je problém v ostření, které za zhoršených světelných podmínek zkrátka nestíhá a nedokáže do fotky dostat dost světla.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Pokud jde o videa, zvládne Asus ROG Phone 8 Pro díky výkonnému čipsetu až 8K při 24 snímcích za sekundu, nicméně doporučuji spíše sáhnout po 4K při 60 fps, kvalita výstupu je totiž vyšší. Zajímavostí je také gimbalová stabilizace, která je ovšem dostupná maximálně v rozlišení Full HD při 60 snímcích za sekundu. Záleží tedy na vás, jestli preferujete elektronickou stabilizaci a vyšší rozlišení, nebo gimbal. Zvuk je lehce nadprůměrný a kdyby mikrofony nezaznamenávaly zbytečně moc odpadního ruchu, byl bych spokojenější.

8K záznam je za dobrých světelných podmínek poměrně kvalitní, byť na můj vkus trochu přesaturovaný. Snímková frekvence 24 fps jej předurčuje spíše ke statickým záběrům, byť elektronická stabilizace umí v těžkých chvílích pomoci. Potěšilo mě, že fotoaparát nezmatkuje co se týče HDR či ostření. Za horšího světla už to taková sláva není, vyvážení bílé má tendenci zmatkovat, občas hapruje ostření a vyšší rozlišení znamená, že se dostaví také více šumu.

V případě 4K je video o poznání lepší, byť mě zde zklamalo HDR, které doslova neví, čí je. Až na tenhle detail ale nelze 4K záznamu prakticky nic zásadního vytknout, vše ostatní zvládá poměrně dobře a elektronická stabilizace je v kombinaci s vyšší snímkovou frekvencí poměrně spolehlivá, byť i ona má své limity. Za zhoršených světelných podmínek to není žádná sláva – velké množství šumu a neohrabanost co se týče vyvážení bílé při více světelných zdrojích je u takto drahého telefonu na hranici použitelnosti. Alespoň s ostřením není problém, což chválím.

Full HD při 60 fps s gimbalovou stabilizací nikterak neodstraňuje problémy, kterými trpí záznamy ve vyšších kvalitách, avšak drží si většinu předností. Za dobrých světelných podmínek vám gimbal pomůže v dynamičtějších scénách, avšak akční kameru rozhodně nenahradí. Za horšího světla se bohužel přidává i problém s ostřením. Osobně možnost gimbalové stabilizace vítám, ale kdybych měl možnost nahradit ji tradiční optickou stabilizací, asi bych dlouho neváhal – přeci jen možnost natáčet stabilizovaná videa ve vyšším rozlišení je za mě lepší varianta.

Závěrečné hodnocení

Asus konečně šel do sebe a v rámci herní řady ROG představil herní telefon, který nemá mnoho kompromisů. Ať už jde o decentní design, brutální výkon, špičkový displej, dobrou výdrž a rychlé nabíjení (tentokrát i s bezdrátovým dobíjením), skvělé chlazení s aktivním větrákem navíc, konečně použitelné fotoaparáty, odolnost proti vodě a prachu standardu IP68 či drobné vychytávky, jako přizpůsobitelná LED matice na zádech, tentokrát Asus skutečně zabodoval.

Jen marně přemýšlím, co bych zařízení mohl vytknout – snad jen nedostatek herních titulů, které by naplno využily výkon zařízení, avšak to není chyba Asusu. Záda telefonu jsou i přes matnou úpravu poměrně kluzká, takže bez pouzdra se musíte mít na pozoru.

Chytré telefony Asus ROG Phone 8 se dostanou do Česka koncem ledna. Varianta Pro s pamětí 16/24 GB RAM a 512 GB/1 TB interního úložiště bude začínat na částce 29 990 Kč. Konkurence přitom rozhodně nespí – například taková Nubia RedMagic 8S Pro také nabízí na herní telefon decentní design a vysoký výkon, tudíž o vítězi není ještě předem rozhodnuto. Ovšem Asus má k němu velmi dobře nakročeno.

Asus ROG Phone 8 Pro 9.4 Design a zpracování 9.7/10

















Výkon a optimalizace 9.9/10

















Hardwarová výbava 9.9/10

















Kvalita fotografií a videa 8.4/10

















Výdrž baterie 9.2/10

















Klady decentní design

vysoký výkon

dobrá výdrž na baterii

65W drátové a 15W bezdrátové nabíjení

bohaté prodejní balení

odolnost proti vodě a prachu IP68

konečně použitelné fotky a videa Zápory nedostatek her, které by naplno využily výkon zařízení

záda telefonu nepříjemně kloužou

pro někoho vyšší cena

slabší fotografie a videa za zhoršených světelných podmínek