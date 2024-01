Asus ROG Phone 8 Pro je herní bestie, která nezapomněla na smoking (první dojmy)

Asus představil novou generaci herních smartphonů ROG Phone 8

Tentokrát nechybí decentní design či lepší fotoaparáty, naopak telefony přišly o aktivní chlazení či druhý displej

Do Česka se ROG Phone 8 dostane koncem ledna, na recenzi se můžete těšit 16. ledna

Herní telefony mají mezi uživateli rozporuplnou pověst. Na jedné straně nejeden z nich oceňuje prvotřídní výkon a technické parametry, na druhou stranu ovšem tato zařízení ztrácí body agresivním designem a slabšími fotoaparáty. Tchajwanská společnost Asus patří dlouhodobě mezi přední výrobce herních telefonů a nutno říci, že v posledních letech trochu přešlapovala na místě. Od novinky v podobě ROG Phone 8 Pro tedy nejeden hráč neměl velká očekávání, avšak Asus se rozhodl, že půjde trochu do sebe a mírně změní svůj přístup k herním telefonům. A jak se zdá, vyplatilo se mu to.

Konečně decentní design

Výrazné prvky, kluzká záda či sekundární LED displej na zadní straně – tak by šlo poslední roky charakterizovat řadu ROG Phone. Mezi 6 a 7 iterací telefonu bylo jen velmi málo změn, až nás to v redakci donutilo zpochybňovat samotný smysl těchto zařízení, respektive jejich každoročních upgradů. Tentokrát je to však jiná písnička. Velké balení plné příslušenství doplněné o uvítací AR hru zůstává, design se ale změnil k nepoznání.

A nutno dodat, že se jedná o změnu pozitivní. Asus ROG Phone 8 Pro konečně do světa nekřičí, že je něco více a zařazuje se mezi tradiční vlajkové lodě. Mladším zákazníkům změna imponovat nemusí, ale pokud už máte pubertu za sebou, jistě decentnější vzhled oceníte. Základní ROG Phone 8 je k dispozici v šedé a černé barvě s lesklou horní polovinou, Pro varianta je jen v černé a kompletně matná. V ruce se drží velmi dobře a překvapí i jeho rozměry 163,8 × 76,8 × 8,9 milimetrů a hmotnost 225 gramů.

Hardwarová výbava opět na jedničku

Velkou pozornost opět vzbuzuje 6,78″ flexible LTPO AMOLED panel s rozlišením Full HD+, variabilní obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz s maximem 165 Hz a až překvapivě tenkými rámečky, díky kterým má telefon poměr displeje k tělu 94 procent. Maximální jas s hodnotou 2 500 nitů taktéž potěší. V tomto ohledu nejspíše ROG Phone 8 Pro ztrácet body nebude, stejně jako za použití čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 24 GB RAM a 1 TB interního úložiště.

Ostatní výbava také nedělá ostudu. Nechybí 5G, všechny relevantní geolokační systémy, Bluetooth 5.3, 3,5mm audio konektor, rovnou dvojice USB-C, NFC, Wi-Fi 7, čtečka otisků prstů v displeji, dvojice kapacitních tlačítek AirTrigger nebo stereo reproduktory. Potěší rovněž odolnost proti vodě a prachu standardu IP68, která je v tomto segmentu výjimečná. Samozřejmostí je opět vylepšené pasivní chlazení, které je díky 360° systému okolo procesoru a použití nitridu boritého až o 20 procent efektivnější. Odklápěcí dvířka pro aktivní chlazení jsou sice pryč, na druhou stranu díky tomu může být smartphone odolný proti vodě a prachu.

Asus pro jistotu do balení přibalil i přídavný aktivní větráček AeroActive Cooler X, který je o 29 % tišší, avšak jak se bude telefon při hraní zahřívat ukáže až recenze. Baterie dostala příjemnou kapacitu 5 500 mAh s podporou 65W drátového HyperCharge nabíjení a 15W bezdrátového dobíjení standardu Qi 1.3. Nabití z 0 na 100 procent by mělo trvat okolo 40 minut, nicméně přesnější údaje se dočtete v chystané recenzi. Operační systém je Android 14 s nadstavbou ROG UI, přičemž Asus slíbil dva roky velkých aktualizací a čtyři roky bezpečnostních aktualizací. Nechybí ani řada funkcí spojených s umělou inteligencí.

Ze zad zmizel malý displej, který mohl zobrazovat různé stavové informace, notifikace či jen vlastní logo nebo podpis. Asus jej nahradil LED maticí, kterou si můžete přizpůsobit podobně, jako v případě předchozího displeje. Může vás upozornit na příchozí hovory, zobrazit aktuální počasí nebo jen problikávat v podobě loga ROG. Osobně tuto změnu vítám – pokud nebudete chtít LED používat, můžete je vypnout a nebudou vám nijak překážet.

Přestanou být fotoaparáty slabinou?

Když dojde na fotoaparáty v herních zařízeních, musím se vždy naladit na kritickou notu. Někde výrobci zkrátka ušetřit musí a v případě fotoaparátů, které jsou jedním z nejdražších komponentů, se to logicky nabízí. Asus ovšem šel tentokrát do sebe a u ROG Phone 8 Pro připravil velmi zajímavou sestavu, na kterou jsem osobně velmi zvědavý i přes to, že fotoaparáty vystupují z těla zařízení poměrně výrazně . Fotografie a videa si pro vás šetříme až do recenze, avšak parametry vám můžeme prozradit již nyní.

Hlavní fotoaparát se pyšní senzorem Sony IMX890 o velikosti 1/1,56″, rozlišením 50 Mpx, clonou f/1.9 a 6osou gimbalovou stabilizací s podporou adaptivní elektronické stabilizace. K ruce mu je širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 13 Mpx, úhlem záběru 120° a světelností f/2.2. Třetí do party je teleobjektiv s 3× optickým přiblížením a optickou stabilizací obrazu, jehož čip zvládne rozlišení 32 Mpx a spojování pixelů do velikosti 1,4 μm. Na přední straně se ještě nachází 32Mpx selfie kamera s úhlem záběru 90°, který ocení všichni selfie maniaci.

Cena, dostupnost a recenze

Chytré telefony Asus ROG Phone 8 se dostanou do Česka koncem ledna. Základní ROG Phone 8 bude k dispozici v paměťové konfiguraci 12 GB RAM/256 GB interní paměti za 26 990 Kč, přičemž varianta Pro s pamětí 16/24 GB RAM a 512 GB/1 TB interního úložiště bude začínat na částce 29 990 Kč. Recenzi pro vás již chystáme, přičemž těšit se na ni můžete už 16. ledna.