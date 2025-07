Rádi telefonujete nazí? Do aplikace FaceTime v iOS 26 přibyla nová blokace nahoty

V aktualizaci iOS 26 byla objevena nová funkce na ochranu soukromí uživatelů. Jakmile zařízení s nejnovějším operačním systém vyhodnotí nahotu v rámci hovoru přes FaceTime, přenos okamžitě přeruší a zeptá se, zdali chcete pokračovat. Pravděpodobně jde o další stupeň blokace nevhodného obsahu, která je integrovaná i do Fotek, sdílených alb nebo zpráv iMessage.

Na novinku v rámci aplikace FaceTime v iOS 26 (ale také v macOS 26 Tahoe či iPadOS 26) upozornil na síti X profil @iDeviceHelpus. Videohovor probíhá standardní formou až do chvíle, než zařízení zaregistruje nevhodný obsah, v tomto případě nahotu. Následně se přenos pozastaví a uživatel je dotázán, zdali se cítí komfortně s tím v hovoru pokračovat, případně může telefonát na tomto místě ukončit.

In iOS 26 FaceTime will pause the Video if you’re undressing while on a FaceTime call here’s the on screen prompt warning that you get asking if you would like to resume audio and video or End the call.👇 pic.twitter.com/fBs0aKUPCy

