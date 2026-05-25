Kuriózní selhání Tesly: automobilka svolává 15 tisíc vozů, chybí jim samolepka

- Tesla musela vyhlásit další svolávací akci, tentokrát na Model Y
- Příčinou je chybějící informační štítek
- Celkem bude muset na kontrolu téměř 15 tisíc vozidel
Elektromobily Tesla pomohly do značné míry prošlapat cestu ostatním výrobcům a stále si drží oddanou komunitu majitelů a fanoušků. Není ale všechno zlato, co se třpytí a kromě řady úspěchů má Tesla na svém kontě i nejeden přešlap, který se týká kvality zpracování. Některé z nich si dokonce vyžádaly i svolávací akce, přičemž nezřídka kdy se jednalo dokonce o problémy, které mohly ohrozit zdraví lidí. Aktuální problém týkající se populárního Modelu Y sice nikoho na zdraví neohrozí, nicméně se jedná o jeden z kurióznějších problémů, proč musela být vyhlášena svolávací akce.
Tesly bez klíčové samolepky
Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) vydal svolávací akci pro 14 575 vozidel Model Y kvůli problému, který společnost Tesla nedokáže vyřešit běžnou aktualizací softwaru. Konkrétně se nejedná o nic menšího, než je chybějící informační štítek. Podle zprávy o svolávací akci by u vozidel Model Y vyrobených mezi 17. listopadem 2024 a 21. dubnem 2026 mohla chybět nálepka s certifikací hmotnosti kvůli nehodě s „automatizovaným nástrojem pro skenování obrazu“ v továrně Tesly ve Fremontu v Kalifornii.
Jak uvádí server Electrek, dotyčná nálepka se obvykle umisťuje na vnitřní stranu dveří na straně řidiče a uvádí maximální bezpečnou celkovou hmotnost vozidla spolu s informacemi o pneumatikách a datem výroby. Mnozí řidiči si těchto nálepek možná ani nevšimnou, ale při nakládání vozidla je důležité se jimi řídit, protože překročení maximální celkové hmotnosti může představovat bezpečnostní riziko (jsou také užitečné pro kontrolu správného tlaku v pneumatikách). Tesla odhaduje, že pouze u 45 procent vozidel Model Y, kterých se tato svolávací akce týká, nálepka skutečně chybí.
Zpráva o svolávací akci také uvádí, že Tesla opravila automatizovaný skenovací nástroj, který tento problém způsobil, a její výrobní týmy začaly ručně kontrolovat, zda mají vozidla nálepku již z výroby. Na rozdíl od většiny svolávacích akcí Tesly, které se jednoduše řeší na dálku, budou řidiči muset své vozy Model Y fyzicky přivézt na kontrolu, aby se ověřilo, zda mají nálepku, a v případě potřeby si ji nechat nalepit. Ačkoli se jedná o drobnost, pro řadu kritiků půjde o vítanou vodu na mlýn, alespoň ale tato svolávací akce s sebou nenese riziko, že by vozidlu upadla kola.