TOPlist

Kuriózní selhání Tesly: automobilka svolává 15 tisíc vozů, chybí jim samolepka

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 25. 5. 18:00
0
Tesla Model Y Junpier
  • Tesla musela vyhlásit další svolávací akci, tentokrát na Model Y
  • Příčinou je chybějící informační štítek
  • Celkem bude muset na kontrolu téměř 15 tisíc vozidel

Elektromobily Tesla pomohly do značné míry prošlapat cestu ostatním výrobcům a stále si drží oddanou komunitu majitelů a fanoušků. Není ale všechno zlato, co se třpytí a kromě řady úspěchů má Tesla na svém kontě i nejeden přešlap, který se týká kvality zpracování. Některé z nich si dokonce vyžádaly i svolávací akce, přičemž nezřídka kdy se jednalo dokonce o problémy, které mohly ohrozit zdraví lidí. Aktuální problém týkající se populárního Modelu Y sice nikoho na zdraví neohrozí, nicméně se jedná o jeden z kurióznějších problémů, proč musela být vyhlášena svolávací akce.

Tesly bez klíčové samolepky

Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) vydal svolávací akci pro 14 575 vozidel Model Y kvůli problému, který společnost Tesla nedokáže vyřešit běžnou aktualizací softwaru. Konkrétně se nejedná o nic menšího, než je chybějící informační štítek. Podle zprávy o svolávací akci by u vozidel Model Y vyrobených mezi 17. listopadem 2024 a 21. dubnem 2026 mohla chybět nálepka s certifikací hmotnosti kvůli nehodě s „automatizovaným nástrojem pro skenování obrazu“ v továrně Tesly ve Fremontu v Kalifornii.

Jak uvádí server Electrek, dotyčná nálepka se obvykle umisťuje na vnitřní stranu dveří na straně řidiče a uvádí maximální bezpečnou celkovou hmotnost vozidla spolu s informacemi o pneumatikách a datem výroby. Mnozí řidiči si těchto nálepek možná ani nevšimnou, ale při nakládání vozidla je důležité se jimi řídit, protože překročení maximální celkové hmotnosti může představovat bezpečnostní riziko (jsou také užitečné pro kontrolu správného tlaku v pneumatikách). Tesla odhaduje, že pouze u 45 procent vozidel Model Y, kterých se tato svolávací akce týká, nálepka skutečně chybí.



Tesla Cybertruck Long Range



Nepřehlédněte

Tesla hasí obří průšvih Cybertrucku: některým modelům odpadávají kola

Zpráva o svolávací akci také uvádí, že Tesla opravila automatizovaný skenovací nástroj, který tento problém způsobil, a její výrobní týmy začaly ručně kontrolovat, zda mají vozidla nálepku již z výroby. Na rozdíl od většiny svolávacích akcí Tesly, které se jednoduše řeší na dálku, budou řidiči muset své vozy Model Y fyzicky přivézt na kontrolu, aby se ověřilo, zda mají nálepku, a v případě potřeby si ji nechat nalepit. Ačkoli se jedná o drobnost, pro řadu kritiků půjde o vítanou vodu na mlýn, alespoň ale tato svolávací akce s sebou nenese riziko, že by vozidlu upadla kola.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

TV stick Strong Leap Nova
Strong Leap-Nova recenze: rychlá a spolehlivá Google TV do kapsy
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 16:30
1
Samsung Galaxy Z Fold 7
Zemětřesení v řadě Galaxy Z Fold. Samsung plánuje změny v označení
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 15:00
0
Muž držící v rukou starý telefon s číslovkou 10 (ilustrační obrázek)
Starý telefon nemusí ležet v šuplíku. Tady je 10 způsobů, jak mu dát nový život
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš 12:00
0
iPhone 15 Pro, Evropská unie a regulace AI (ilustrační obrázek)
Budou iPhony v EU podporovat Chromecast? Apple musí nabízet alternativu k AirPlay
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:30
0

Kapitoly článku