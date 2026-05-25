Zemětřesení v řadě Galaxy Z Fold. Samsung plánuje změny v označení

- Samsung letos opět rozšíří nabídku v rámci své řady skládaček Galaxy Z
- Dočkáme se odpovědi na iPhone Ultra v podobě modelu s širokoúhlým displejem
- Vypadá to, že Samsung plánuje poměrně razantní změny týkající se označení svých skládaček
Možná se zdá, že v rámci řady skládaček Galaxy Z představuje Samsung stále dokola jen dva modely, tedy Fold a Flip. Tak tomu ale není. Například v roce 2024 dorazila edice Galaxy Z Fold Special Edition, která byla omezena jen na několik trhů, a vloni jsme se zase dočkali cenově dostupné verze véčka Galaxy Z Flip 7 FE. Tento rok opět přijde výrazné rozšíření, když do hry vstoupí model Galaxy Z Fold 8 Wide, který se však nakonec dost možná bude jmenovat úplně jinak.
Odpověď Samsungu na iPhone Ultra
Apple představí letos na podzim svůj první skládací iPhone, který se bude jmenovat Ultra. Na rozdíl od tradičních skládaček nabídne displej orientovaný více na šířku než na výšku, takže bude připomínat spíše malý tablet. Ohebný panel těchto lehce netypických proporcí mu bude vyrábět Samsung, a proto nejsou plány na podobný model od něj nijak překvapivé.
Apple tedy nebude prvním výrobcem, který skládací telefon s tímto typem displeje nabídne – Samsung ho předběhne. První ale nebude ani on, protože podobný telefon již v Číně prodává Huawei. Ať tak či onak, jde o zajímavou kategorii a první model tohoto typu z dílen jihokorejského výrobce navíc podle nejnovějších zpráv ponese zcela jiné jméno, než se původně spekulovalo.
Zemětřesení v řadě Galaxy Z Fold
Původně se spekulovalo o tom, že se bude skládačka orientovaná na šířku od Samsungu jmenovat Galaxy Z Fold 8 Wide nebo Galaxy Z Wide Fold. Nakonec to ale vypadá, že ani jedno jméno nebude tím finálním – jihokorejský výrobce prý zvažuje udělat z tohoto modelu standardní Galaxy Z Fold 8 a nástupce loňského Galaxy Z Fold 7 by pak dostal nové označení.
Z Galaxy Z Fold 8 by se stal Galaxy Z Fold 8 Ultra, což je opravdu zvláštní změna, která nedává příliš velký smysl. Verze s širokým displejem bude stát přímo proti iPhonu Ultra, takže by shodné označení Ultra bylo v tomto případě docela logické. Tato změna označení bude pravděpodobně vycházet z výbavy obou telefonů.
Nové skládačky jsou za rohem
Označení Ultra by mělo být vyhrazeno nejlepším modelům a Fold 8 bude zkrátka umístěný nad verzí s širokým displejem. Nabídne lepší výbavu i specifikace a bylo by přinejmenším zvláštní, aby hůře vybavený model nesl označení Ultra. Nové skládačky z řady Galaxy Z by měly dorazit 22. července 2026, přičemž letošní druhá akce Galaxy Unpacked se pravděpodobně uskuteční v Londýně.