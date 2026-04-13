Huawei ukazuje vlastní „iPhone Ultra“. V rozevřeném stavu vypadá jako tablet

- načka Huawei příští týden odhalí nové smartphony
- Hlavní hvězdou tiskové konference se stane neobvyklá skládačka Pura X Max
- Díky nezvyklému tvaru nabídne širokoúhlý ohebný displej
- Podobně koncipované skládačky letos chystá i Apple a Samsung
Globální přítomnost značky Huawei je kvůli „velkému americkému banu“ značně omezená, nicméně čínská firma nadále vyrábí nové mobilní produkty a minimálně v její domovině se jí daří. Zatímco ve světě se o první příčku mezi výrobci smartphonů přetahují Apple a Samsung, v Číně dominuje právě Huawei, a to navzdory omezenému přístupu k některým klíčovým technologiím. Na příští týden navíc Huawei chystá tiskovkou konferenci, na které představí několik nových produktů, mezi nimi i unikátní ohebný telefon.
🔥 Exkluzivní akce pro 40 nejrychlejších: Pixel 10 Pro ve slevě a se sluchátky za 5 490 Kč zdarma!
Huawei Pura X Max: podobné proporce má mít iPhone Ultra
Značka Huawei uspořádá prezentaci nadcházejících produktů 20. dubna v Číně, přičemž už dnes si můžeme potvrdit, jaké novinky odhalí – čínský výrobce se rozhodl nechodit okolo horké kaše a rovnou zveřejnil rendery chystaných produktů. Hlavní hvězdou prezentace se bezpochyby stane smartphone Huawei Pura X Max.
Huawei Pura X Max bude ohebný smartphone knížkového typu, který zaujme netradičním poměrem stran. Huawei tak předbíhá značky Samsung a Apple, u jejich letošních skládaček se očekává podobný form faktor. V zavřeném stavu bude mít připravovaná novinka tvar blízký cestovnímu pasu (vzpomínáme na BlackBerry Passport), což pravděpodobně nebude příliš praktické, to pravé kouzlo nicméně přijde po otevření.
V rozevřeném stavu bude mít Huawei Pura X Max podobný poměr stran displeje jako mají běžné tablety, což je oproti „čtvercovým“ ohebným displejům praktičtější při multitaskingu i při sledování širokoúhlého obsahu. Rozměry obrazovek zatím oficiálně neznáme, spekuluje se, že ten vnější bude mít v úhlopříčce 5,5″, vnitřní 7,69″ (s poměrem stran 16:10).
Huawei Pura X Max zaujme i fotovýbavou, v oválném modulu na zádech je k vidění trojice fotoaparátů, pravděpodobně hlavní, širokoúhlý a teleobjektiv. Telefon by měl pohánět čipset Kirin 9030, v nabídce mají být čtyři paměťové konfigurace – 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512GB, a 16GB/1TB. Zákazníci si budou moci vybrat i z pěti barevných variant – bílé, černé, béžovo-zlaté, oranžové a modré. Některé z těchto variant zaujmou zajímavým designovým prvkem, který dělí záda na tři různě texturované části.
Huawei Pura 90 a 90 Pro: originální duální záda
Huawei příští týden představí i novou řadu klasických smartphonů Pura 90, tvořit ji bude základní model a varianta Pro. I v tomto případě čínská firma s předstihem odhalila design, který zaujme především duálním provedením zad se zajímavým gradientem.
Oba telefony dostanou do výbavy trojitý fotoaparát, v nabídce mají být následující paměťové varianty – 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB a 16 GB/1 TB.
Předpokládáme, že ani chystaná skládačka, ani tato dvojice klasických telefonů, nebude podporovat sítě 5G a pochopitelně ani aplikace od Googlu.