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Huawei ukazuje vlastní „iPhone Ultra“. V rozevřeném stavu vypadá jako tablet

Jakub Karásek
Jakub Karásek 13. 4. 16:30
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Huawei Pura X Max (4)
  • načka Huawei příští týden odhalí nové smartphony
  • Hlavní hvězdou tiskové konference se stane neobvyklá skládačka Pura X Max
  • Díky nezvyklému tvaru nabídne širokoúhlý ohebný displej
  • Podobně koncipované skládačky letos chystá i Apple a Samsung

Globální přítomnost značky Huawei je kvůli „velkému americkému banu“ značně omezená, nicméně čínská firma nadále vyrábí nové mobilní produkty a minimálně v její domovině se jí daří. Zatímco ve světě se o první příčku mezi výrobci smartphonů přetahují Apple a Samsung, v Číně dominuje právě Huawei, a to navzdory omezenému přístupu k některým klíčovým technologiím. Na příští týden navíc Huawei chystá tiskovkou konferenci, na které představí několik nových produktů, mezi nimi i unikátní ohebný telefon.

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Huawei Pura X Max: podobné proporce má mít iPhone Ultra

Značka Huawei uspořádá prezentaci nadcházejících produktů 20. dubna v Číně, přičemž už dnes si můžeme potvrdit, jaké novinky odhalí – čínský výrobce se rozhodl nechodit okolo horké kaše a rovnou zveřejnil rendery chystaných produktů. Hlavní hvězdou prezentace se bezpochyby stane smartphone Huawei Pura X Max.

Huawei Pura X Max v oranžové barvě

Huawei Pura X Max bude ohebný smartphone knížkového typu, který zaujme netradičním poměrem stran. Huawei tak předbíhá značky Samsung a Apple, u jejich letošních skládaček se očekává podobný form faktor. V zavřeném stavu bude mít připravovaná novinka tvar blízký cestovnímu pasu (vzpomínáme na BlackBerry Passport), což pravděpodobně nebude příliš praktické, to pravé kouzlo nicméně přijde po otevření.

Huawei Pura X Max v bílé barvě

V rozevřeném stavu bude mít Huawei Pura X Max podobný poměr stran displeje jako mají běžné tablety, což je oproti „čtvercovým“ ohebným displejům praktičtější při multitaskingu i při sledování širokoúhlého obsahu. Rozměry obrazovek zatím oficiálně neznáme, spekuluje se, že ten vnější bude mít v úhlopříčce 5,5″, vnitřní 7,69″ (s poměrem stran 16:10).

Huawei Pura X Max zaujme i fotovýbavou, v oválném modulu na zádech je k vidění trojice fotoaparátů, pravděpodobně hlavní, širokoúhlý a teleobjektiv. Telefon by měl pohánět čipset Kirin 9030, v nabídce mají být čtyři paměťové konfigurace – 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512GB, a 16GB/1TB. Zákazníci si budou moci vybrat i z pěti barevných variant – bílé, černé, béžovo-zlaté, oranžové a modré. Některé z těchto variant zaujmou zajímavým designovým prvkem, který dělí záda na tři různě texturované části.

Huawei Pura 90 a 90 Pro: originální duální záda

Huawei příští týden představí i novou řadu klasických smartphonů Pura 90, tvořit ji bude základní model a varianta Pro. I v tomto případě čínská firma s předstihem odhalila design, který zaujme především duálním provedením zad se zajímavým gradientem.

Huawei Pura 90 Pro na tiskovém snímku
Huawei Pura 90 Pro na tiskovém snímku

Oba telefony dostanou do výbavy trojitý fotoaparát, v nabídce mají být následující paměťové varianty – 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB a 16 GB/1 TB.

Huawei Pura 90 na tiskovém snímku
Huawei Pura 90 na tiskovém snímku

Předpokládáme, že ani chystaná skládačka, ani tato dvojice klasických telefonů, nebude podporovat sítě 5G a pochopitelně ani aplikace od Googlu.

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2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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