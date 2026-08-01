Srpen bude na Disney+ nabitý k prasknutí. Tyhle novinky vás přikovají k obrazovce

- Srpen slibuje hned několik zajímavých přírůstků na streamovací platformu Disney+
- Mezi ně patří třeba nová řada Futuramy či dokumentární seriál o lvech od Jona Favreau
Léto je v plném proudu, srpen právě začal a na populární streamovací platformu Disney+ zamíří hned několik novinek, které si i v parných letních vedrech zaslouží vaši pozornost. Za zmínku stojí kupříkladu nový seriál s názvem Střepy, nový animovaný seriál ze světa Hvězdných válek Star Wars: Vize uvádějí – Devátá Jedi nebo už čtrnáctá řada oblíbeného komediálního seriálu Futurama.
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A pokud se vám zrovna nic netrefilo do vkusu, můžete se podívat na něco z našeho výběru z minulého měsíce, kde najdete třeba poutavý dokument jménem Pompeje: Město zmrazené v čase s Tomem Hiddlestonem, druhá řada oblíbeného animovaného seriálu X-Men ’97 nebo kouzelný snímek s názvem Následníci: Zlověstná Říše divů.
Střepy (The Shards)
- Datum premiéry: 6. 8. 2026
- Hrají: Igby Rigney, Evan Rachel Wood, Wes Bentley, Kaia Gerber, Hayes Warner
V pulzujícím Los Angeles 80. let řeší parta privilegovaných studentů z elitní školy svou identitu, sex, žárlivost i posedlost. Pod povrchem jejich zdánlivě bezstarostného dospívání ale číhají skrytá nebezpečí. Seriál Střepy je psychologický thriller podle románu Breta Eastona Ellise, odehrávající se v Los Angeles roku 1981.
Příběh sleduje středoškoláka Breta, jehož poklidný život mezi privilegovanými spolužáky naruší příchod tajemného nového studenta Roberta Malloryho. Zatímco město terorizuje sériový vrah známý jako The Trawler, Bret začíná být přesvědčený, že Robert skrývá temné tajemství, a jeho posedlost odhalit pravdu postupně stírá hranici mezi realitou, paranoiou a dospíváním.
Skutečný Lví král (National Geographic’s Lion)
- Datum premiéry: 20. 8. 2026
- Režie: Jon Favreau
Režisér Lvího krále Jon Favreau a producent BBC Studios Mike Gunton uvádějí neobyčejný skutečný příběh lvíčete Kia a jeho epické cesty za královským trůnem. Tato velkolepá sága o rodině, naději a odvaze se natáčela čtyři roky. Sledujeme, jak se ze zranitelného mláděte stává mocný vůdce, který čelí ztrátě, vyhnanství i nelítostným soupeřům. Seriál spojuje filmové vyprávění s převratnými záběry z divočiny a zachycuje tak celý příběh dospívání jednoho lva a zrození krále.
Dokumentární seriál sleduje život lví smečky v africké divočině z pohledu mladého lva, jenž se učí přežít v prostředí plném soupeření, lovu i neustálých hrozeb. Na plátně zachycuje každodenní boj o teritorium, péči o rodinu i vztahy uvnitř smečky a díky špičkovým záběrům nabízí intimní pohled na chování těchto šelem. Dokument kombinuje působivou kameru s poutavým vyprávěním a přibližuje život lvů způsobem, který je atraktivní jak pro milovníky přírody, tak pro běžné diváky.
Star Wars: Vize uvádějí – Devátá Jedi (Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi)
- Datum premiéry 1. řady: 5. 8. 2026
- Namluvili: Činacu Akasaki, Hinata Tadokoro, Mineta Hiromu, Šin’ičiró Miki, Tecuo Kanao
Nová minisérie, jež je součástí nových příběhů pod názvem Star Wars: Vize uvádějí, navazuje na události epizod Devátá Jedi a Devátá Jedi: Dítě naděje. V něm sledujeme, jak Lah Kara pokračuje ve svém jediském výcviku pod vedením markraběte Jura. Kara se vydává na velkolepou výpravu za sebepoznáním, zatímco spolu s Jurovou malou skupinkou budoucích Jediů čelí nebezpečné misi. Jejich cílem je zachránit jejího otce a zabránit tajemnému sithskému vůdci uvrhnout celou galaxii do temnoty.
Star Wars: Vize uvádějí – Devátá Jedi je anime spin-off navazující na povídku The Ninth Jedi z první řady Star Wars: Visions a na krátký film The Ninth Jedi: Child of Hope z třetí řady. Místo další samostatné epizody dostává tento příběh vlastní seriál, kde je hlavní hrdinkou je Lah Kara, která pokračuje ve výcviku pod vedením Margravea Jura a zároveň pátrá po svém uneseném otci, geniálním tvůrci světelných mečů, Lah Zhimovi.
Futurama
- Datum premiéry 14. řady: 3. 8. 2026
- Namluvili: Billy West, Katey Sagal, John DiMaggio, Tress MacNeille, Maurice LaMarche
Připravte se na pořádnou jízdu! Budoucnost totiž bude ještě mnohem bizarnější! Čeká vás nezastavitelný příval namyšlených vesmírných pirátů, masa z laboratoře, sexy podvodů, a navíc šokující návrat ztracené lásky doktora Zoidberga! To jste nečekali – tedy aspoň dokud jsme vám to před chvílí neprozradili. Připravte se na novou strhující řadu seriálu Futurama, v pořadí již čtrnáctou, která má rozhodně co nabídnout.
Čtrnáctá řada Futuramy navazuje na předchozí sérii a pokračuje v dobrodružstvích posádky Planet Express. Přináší deset nových epizod plných typického mixu sci-fi, absurdního humoru a satiry. Mezi tématy jsou například laboratorně pěstované maso, vesmírní piráti, internetové podvody, Nibblerova nová mise nebo parodie na fantasy a sportovní příběhy.