Léto v plném proudu a nálož obsahu na Disney+! Tyhle novinky vám nesmí uniknout

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- Parné letní červencové dny se snaží zpříjemnit nová nálož filmů, seriálů a dokumentů na Disney+
- Těšit se můžeme třeba na druhou řadu animovaných X-Menů nebo dokument o Pompejích
Léto je v plném proudu a pokud se vám zrovna nechce nikam cestovat, není od věci zaparkovat na chvíli doma u nějakého toho filmu, seriálu či dokumentu, který tento měsíc zamíří na oblíbenou streamovací platformu Disney+. Již tak bohatou nabídku rozšíří kupříkladu poutavý dokument jménem Pompeje: Město zmrazené v čase s Tomem Hiddlestonem, druhá řada oblíbeného animovaného seriálu X-Men ’97 nebo kouzelný snímek s názvem Následníci: Zlověstná Říše divů.
A pokud vám zrovna nic nepadlo do noty, můžete se podívat na něco z našeho výběru z minulého měsíce, kde najdete třeba animovaný snímek pro děti i dospělé jménem Na skok do divočiny, poslední řada oceňovaného seriálu z gastronomického prostředí Medvěd nebo třetí pokračování ságy Avatar s podtitulem Oheň a popel.
Posedlost (Furious)
- Datum premiéry 1. řady: 27. 7. 2026
- Hrají: Emmy Rossum, Jake Lacy, Lola Petticrew, Scoot McNairy, Quincy Tyler Bernstine
Seriál Posedlost, v originále Furious, pochází od výkonné producentky Liz Meriwether. Agentka FBI po tajemné a vypočítavé sériové vražedkyni. Obě si jdou za svou spravedlností, a jak se jejich životy proplétají, hranice mezi dobrem a zlem se začíná stírat. V hlavních rolích tohoto seriálu, který se na Disney+ bude objevovat postupně, se představí Emmy Rossum, Jake Lacy nebo Lola Petticrew.
Děj sleduje agentku FBI Alice Black (hraje ji Emmy Rossum), která pátrá po mimořádně inteligentní a nepolapitelné sériové vražedkyni. Ta si vybírá za oběti osamělé bohaté muže, které si nejprve získá a následně zavraždí. Jak vyšetřování pokračuje, životy obou žen se stále více propojují a hranice mezi lovcem a kořistí, stejně jako mezi dobrem a zlem, se začíná stírat.
Pompeje: Město zmrazené v čase s Tomem Hiddlestonem (Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston)
- Datum premiéry: 23. 7. 2026
- Účinkují: Tom Hiddleston
Moderátor a hvězda Lokiho Tom Hiddleston a výkonný producent Lokiho Kevin R. Wright se znovu sešli, aby představili snímek, který propojuje filmově natočené dramatické scény s investigativním dokumentárním vyprávěním, jež přenese diváky do starověkého Říma v hodinách před výbuchem Vesuvu a během něj. Tým archeologů, historiků, geologů a expertů nachází překvapivé důkazy a příběhy skutečných lidí, které zpochybňují zažité představy o Pompejích a jejich posledních hodinách.
Přežil někdo zkázu Pompejí? Tom Hiddleston se pouští do průlomového pátrání po posledních 24 hodinách před výbuchem sopky. Spojuje nejmodernější archeologii s vlastní intuicí a zjišťuje, co se skutečně stalo lidem pod nánosem popela. Na rozdíl od klasických historických dokumentů se nesoustředí jen na archeologické nálezy. Tom Hiddleston provází diváky příběhy skutečných obyvatel Pompejí – například obchodníků, vojáků, matek nebo učňů – a krok za krokem sleduje jejich rozhodnutí během osudného dne.
X-Men ’97
- Datum premiéry 2. řady: 1. 7. 2026
- Namluvili: Chris Potter, Jennifer Hale, Catherine Disher, Lenore Zann, Adrian Hough
X-Men ’97 je animovaný seriál od Marvel Studios, který navazuje přímo na kultovní seriál X-Men: The Animated Series z 90. let. Děj pokračuje tam, kde původní seriál skončil, takže fanoušci mají pocit, jako by mezi nimi téměř neuběhl čas. Příběh začíná po smrti Professor X, kdy se tým X-Men snaží fungovat bez svého dlouholetého vůdce. Vedení přebírá Cyclops, zatímco mutanti čelí nové vlně nenávisti, politickým konfliktům i mocným nepřátelům.
Seriál pokračuje rozdělením týmu hrdinných mutantů, kteří se nazývají X-Men, na dvě skupiny. Jedna je odeslána do hluboké minulosti a druhá do daleké budoucnosti. Obě se snaží najít cestu domů, do své éry. Mezitím v 90. letech 20. století roste v jejich nepřítomnosti nenávist vůči mutantům.
Následníci: Zlověstná Říše divů (Descendants: Wicked Wonderland)
- Datum premiéry: 17. 7. 2026
- Hrají: Kylie Cantrall, Malia Baker, Awkwafina, Maya da Costa, Rita Ora
Následníci: Zlověstná říše divů je pátý film ze série Následníci. Příběh navazuje krátce po událostech předchozího filmu. Hlavní hrdinky Red, dcera Srdcové královny, a Chloe Charming, dcera Popelky, zjistí, že změna minulosti pomocí cestování časem měla nečekané následky. Když se v Říši divů konají Královské pohárové hry, objeví se nový záhadný padouch, který se pokusí ovládnout magii Říše divů pro své vlastní cíle.
Teď, když je Srdcová královna milá a Popelka v bezpečí, se zdá, že pro Reda a Chloe je všechno perfektní – netuší však, že změna minulosti stvořila nového padoucha: Maddoxe Kloboučníka. Když Maddox zajme Srdcovou královnu, Red a Chloe musí spolupracovat s Redovou novou sestrou Pink, Luisou, synem Luisy Madrigal, a Maddoxovým synem Maxem, aby zachránili ji i Říši divů.