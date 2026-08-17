Gemini přináší praktickou vychytávku. V Evropské unii však máme smůlu

- Google Gemini zavádí možnost skrýt otravný vodoznak při generování obrazového obsahu
- Samozřejmostí zůstává „neviditelné“ označení v metadatech souboru
- V Evropské unii však platí přísnější pravidla a v Česku tak vodoznak tak snadno neskryjete
Google mění způsob, jakým označuje obsah vytvořený pomocí generativní umělé inteligence. Uživatelé jeho služeb Gemini a Flow nově dostávají možnost odstranit viditelný vodoznak z obrázků, videí a hudby vytvořených pomocí AI. Dosud se v pravém dolním rohu takového obsahu zobrazoval charakteristický symbol připomínající jiskru. Ten měl dát na první pohled najevo, že obrázek nebo jiné médium vzniklo pomocí umělé inteligence. Nově stačí v nastavení zapnout či vypnout viditelné označení.
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Vodoznak zmizí, stopa po AI nikoliv
Funkce se týká mimo jiné obsahu vytvořeného modely Nano Banana a Omni. Google zároveň plánuje stejnou možnost přidat také do vyhledávání. Změna ale neznamená, že Google svůj AI obsah přestane označovat. Společnost uvádí, že i po odstranění viditelného symbolu zůstávají vygenerované soubory opatřeny neviditelným označením SynthID a metadaty podle standardu C2PA.
Rolling out over the next few days, you can decide if your image, video, and music creations made with Gemini will have visible watermarks. Invisible SynthID watermarks and C2PA metadata will always stay embedded in the background.
Simply go to your settings and toggle “Show… https://t.co/b0tHkwnFBU
— Google Gemini (@GeminiApp) August 14, 2026
Laicky řečeno: člověk při běžném prohlížení obrázku nemusí poznat, že vznikl pomocí AI, ale informace o jeho původu může být stále ukrytá přímo v souboru. Původ obsahu lze následně ověřovat prostřednictvím nástrojů Googlu, například pomocí Gemini nebo vyhledávače.
Právě tento přístup se v poslední době stává stále běžnějším. Viditelné vodoznaky totiž nejsou příliš odolné – uživatel je může jednoduše oříznout, retušovat nebo odstranit v editoru fotografií. Google proto podobně jako další technologické společnosti sází stále více na technické značky, které nejsou na první pohled vidět. Podobný přístup používají například také OpenAI a Meta, které se rovněž opírají o neviditelné mechanismy pro identifikaci AI obsahu. Anthropic navíc nedávno oznámil vlastní systém neviditelného označování AI textu a obrázků.
Pohodlnější, ale méně přehledné
Odstranění viditelného označení má ale také svou stinnou stránku. Pokud člověk narazí na obrázek vytvořený v Gemini na sociální síti nebo webu, nemusí mít bez speciálního nástroje žádný důvod předpokládat, že jde o výtvor umělé inteligence.
Google argumentuje mimo jiné tím, že viditelné vodoznaky uživatelé stejně často odstraňují sami. Jejich dobrovolné vypnutí tak podle společnosti nemusí představovat zásadní změnu v reálném světě. Zároveň se tím Google přibližuje přístupu, který u svých AI nástrojů používají i další velké technologické firmy.
Zajímavá je přitom situace v Evropské unii. Google totiž uvádí, že možnost vypnout viditelný vodoznak nebude dostupná v zemích, kde právní předpisy vyžadují jeho zachování. A právě zde vstupuje do hry evropský AI Act.
Google vs. evropská pravidla
Evropská unie od 2. srpna 2026 uplatňuje pravidla transparentnosti podle článku 50 aktu o umělé inteligenci (AI Act). Ta ale neříkají jednoduše, že každý obrázek vytvořený umělou inteligencí musí mít viditelný nápis „vygenerováno pomocí AI“ a podobně. Poskytovatelé generativních AI systémů musí u syntetického obsahu zajistit strojově čitelné označení, které umožní jeho detekci. To je přesně oblast, do které spadají například technologie typu SynthID nebo C2PA.
Jak je to s označováním AI obsahu v EU?
AI Act nevyžaduje, aby každý AI obrázek měl viditelný štítek. Rozlišuje mezi technickým a viditelným označením.
- Metadata: AI obsah má být technicky označen tak, aby šel jeho původ později ověřit. Google k tomu používá například SynthID a C2PA.
- Viditelný štítek: Povinný je především u deepfake obsahu a v některých dalších případech, například u AI textů informujících o věcech veřejného zájmu.
- Média: Pokud AI pomůže s článkem, ale ten následně projde lidskou kontrolou a redakce za něj nese odpovědnost, viditelné označení se podle AI Actu nevyžaduje.
V jednoduchosti: samotná metadata mohou u běžného AI obsahu stačit. U některých typů obsahu ale EU vyžaduje, aby bylo použití AI viditelně přiznáno.
Současně však existují případy, kdy už samotná metadata nestačí. Pokud AI vytvoří nebo zmanipuluje deepfake, musí být při zveřejnění jasně a viditelně uvedeno, že jde o uměle vytvořený či upravený obsah. Tato povinnost dopadá primárně na platformy, které obsah zobrazují (např. sociální sítě jako Facebook, X nebo Instagram), ale v praxi se promítá i do odpovědnosti uživatelů, kteří takový obsah publikují.
Stejná povinnost se týká AI generovaného nebo upraveného textu publikovaného za účelem informování veřejnosti o věcech veřejného zájmu – ovšem s důležitou výjimkou pro obsah, který prošel lidskou kontrolou či redakčním dohledem a za jeho zveřejnění nese odpovědnost člověk nebo právnická osoba.
Právě proto nelze říct, že „metadata vždy stačí“. U běžného AI obrázku může být strojově čitelné označení dostačující z pohledu povinností poskytovatele. U deepfake obsahu ale evropská pravidla počítají s jasným označením, které uživatel skutečně uvidí. Google tak bude muset při rozšiřování možnosti vypnout vodoznak zohlednit legislativu jednotlivých trhů. V zemích s požadavkem na viditelné označení – mimo jiné v Evropské unii – proto podle dostupných informací přepínač nebude k dispozici.