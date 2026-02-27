Google ovládl generování obrázků: Nano Banana 2 zvládne 4K rozlišení i text bez chyb

- Google uvedl model Nano Banana 2, který kombinuje kvalitu dražšího modelu Pro s rychlostí řady Flash a je z něj výchozí generátor obrázků napříč produkty firmy
- Nový model podporuje rozlišení až 4K, konzistenci až pěti postav v jednom projektu a přesnější vykreslování textu v obrázcích
- Cena na API klesla přibližně na polovinu oproti modelu Pro
Google představil a rovnou vydal Nano Banana 2, nejnovější verzi svého obrazového generátoru postaveného na umělé inteligenci, který je technicky označován jako Gemini 3.1 Flash Image. Model kombinuje pokročilé schopnosti dražšího Nano Banana Pro s rychlostí řady Gemini Flash a okamžitě nahradil Nano Banana Pro jako výchozí model pro generování obrázků v aplikaci Gemini, režimu AI Mode ve Vyhledávání i v Google Lens.
Nižší cena, vyšší rozlišení
Cena za jeden obrázek přes API je přibližně 0,067 dolaru, což je zhruba o polovinu méně než u modelu Pro. Pro běžné uživatele aplikace Gemini zůstává generování obrázků zdarma.
Mezi nejvýraznější novinky patří podpora rozlišení od 512 pixelů až po 4K – to je výrazný skok oproti maximálním 2K u jeho předchůdce. Pro mnohé uživatele je ale zásadní novinkou hlavně to, že Nano Banana 2 dokáže udržet vizuální konzistenci až pěti postav a čtrnácti objektů v rámci jednoho pracovního postupu. Pokud tak tvoříte příběhový obsah, nebo prostě jen potřebujete vyladit nápad skrze několik iterací k dokonalosti, Nano Banana 2 to (konečně) rozlouskl.
Reálné znalosti Gemini
Další velkou novinkou je taky fakt, že Google vylepšil vykreslování textu v obrázcích včetně možnosti lokalizace a překladu. Uživatelé tak mohou například vytvořit marketingový vizuál a nechat v něm text automaticky přeložit.
Model totiž čerpá z reálných znalostí platformy Gemini a využívá aktuální informace z webového vyhledávání k přesnějšímu zobrazení konkrétních subjektů. Díky tomu umí generovat i infografiky, diagramy či datové vizualizace.
V praxi byste tak, alespoň teoreticky, nemuseli nic moc kontrolovat a tolik ověřovat fakta – Nano Banana 2 by si to měl všechno skrze Gemini najít, ověřit, zkontrolovat a vám pak jen dodat kvalitní a důvěryhodný výstup. Což se hodí pochopitelně pro celou řadu věcí, obzvlášť pro infografiky všeho druhu.
Široké možnosti, ještě širší nasazení
Nano Banana 2 se postupně nasazuje do celé řady produktů Google. Kromě aplikace Gemini a Vyhledávání je k dispozici v nedávno dost vylepšeném video editoru Flow, vývojářských nástrojích AI Studio a Vertex AI, a také přes Gemini API a nástroj Gemini CLI. Předplatitelé služeb Google AI Pro a Ultra si přitom zachovávají přístup k modelu Nano Banana Pro pro specializované úlohy vyžadující maximální přesnost.
Na poli bezpečnosti Google nadále kombinuje vlastní technologii vodoznaků SynthID se standardem C2PA Content Credentials, který prosazuje koalice firem včetně Adobe, Microsoftu a OpenAI.
Nano Banana 2 ale samozřejmě není jediný schopný generátor obrázků. OpenAI, ByteDance i Adobe představily vlastní populární nástroje a OpenAI uvedlo asi před třemi měsíci svůj nový model GPT Image 1.5. Google ale aktuálně sází na to, že kombinace nízké ceny, vysoké kvality a široké dostupnosti mu pomůže udržet náskok, bez ohledu na nepochybně blížící se další verze všech zmíněných konkurenčních generátorů.