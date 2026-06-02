Konec přehřívání smartphonů? Samsung vyvíjí unikátní systém chlazení

Tomáš Zenkl 2. 6. 6:45
Samsung Galaxy S26 Ultra s kapalinovým chlazením
  • Samsung pracuje na vývoji nového typu chlazení pro své telefony
  • Mohl by ho nasadit do některé ze svých nadcházejících vlajkových řad
  • Jihokorejský výrobce údajně zkoumá účinky kapalinového systému

S rostoucím výkonem mobilních procesorů rostou pochopitelně nároky i na chladicí systémy. Fyziku totiž oklamat nelze – ruku v ruce s vysokým výkonem jde i odpadní teplo, které se uvnitř telefonu hromadí. To má samozřejmě negativní dopad nejenom na procesor, který může vlivem přehřívání ztrácet výkon, ale i na ostatní komponenty uvnitř mobilu, a proto je v nejlepším zájmu dostat toto teplo z útrob konstrukce ven. Samsung nyní testuje nové řešení, které vypadá velmi zajímavě.

Chlazení udělalo obrovský pokrok

Chladicí systémy v telefonech udělaly v poslední době velký pokrok, a dostali jsme se tak daleko, že mají některé herní stroje aktivní chlazení s ventilátorem. O něco účinnější je ale kapalinové chlazení, které do mobilní sféry dorazilo také – jako první a prozatím jediný mobil na světě ho má opět herní smartphone, a to model RedMagic 11 Pro.

Redmagic 11 Pro a kapalinové chlazení

Tento typ nyní údajně testuje, spolu s aktivním systémem osazeným ventilátorem, také Samsung. Tomu se docela povedlo udržet pomocí chladicího systému Heat Pass Block na uzdě procesor Exynos 2600 v řadě Galaxy S26, nicméně výkon telefonů neustále roste a potřeby na chlazení také. Nikoho nepřekvapí, že za neustálým hladem po vyšším výkonu stojí právě umělá inteligence.

Umělá inteligence chlazená kapalinou

Podle interních zpráv Samsung upřednostňuje kapalinovou variantu, která využívá uzavřenou cirkulační smyčku připojenou přímo na procesor. Toto řešení je tišší než verze s aktivním ventilátorem a také o něco lehčí, což je samozřejmě důležité, protože u telefonů se řeší každý zbytečný gram navíc a hlučný projev je také nežádoucí.

Samsung testuje i chlazení s ventilátorem

S tím, jak rostou kvůli všudypřítomné umělé inteligenci nároky na výkon procesoru, budou růst i požadavky na chlazení. Čím pokročilejší AI bude, tím více výkonu bude potřebovat a dá se předpokládat, že u vlajkových telefonů by brzy nemuselo tradiční pasivní řešení stačit. Samsung evidentně tuto éru očekává spíše dříve než později.



Kdy se dočkáme nasazení do ostrého provozu?

Prozatím není úplně jasné, v jakém stádiu se vývoj a testování tohoto chlazení nachází a můžeme tak pouze tipovat, zda ho Samsung stihne nasadit do akce třeba už s příchodem dalších vlajek, tedy řadou Galaxy S27. Je pravděpodobné, že pokud ano, bylo by asi určeno pouze pro vrcholný model Ultra.

V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

