RedMagic 11 Pro v rozborce: pod kapotou je ještě hezčí než navenek

- Smartphone RedMagic 11 Pro obstál v testu odolnosti
- Rozborka pak následně ukázala působivý návrh kapalinového chlazení
- Telefon se od tohoto týdne začne prodávat i v Evropě
Značka Nubia minulý měsíc představila herní smartphone RedMagic 11 Pro, který je díky čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 a unikátnímu chladicímu systému patrně nejvýkonnějším telefonem současnosti. Čínský výrobce podmínil veškerou výbavu tohoto stroje maximálnímu hernímu zážitku, takže položky tenká konstrukce, teleobjektiv nebo odolnost vůči prachu musely jít stranou. Na konstrukčním zpracování se ale evidentně nešetřilo.
Pozor na prašné prostředí
RedMagic 11 Pro už na první pohled není obyčejný smartphone, zvláště pak, když si pořídíte verzi s poloprůhlednými zády. Na rozdíl od smartphonů Nothing RedMagic dává na odiv reálné vnitřnosti, především robustní chladicí systém, který navenek reprezentuje chladicí okruh s neustále cirkulující chladící kapalinou. YouTuber Zack Nelson z kanálu JerryRigEverything si vzal tento telefon do parády a ukázal nejen jeho odolnost, ale také jeho elegantní útroby.
Co se konstrukčního zpracování týče, je na tom RedMagic 11 Pro velmi podobně jako klasické smartphony. Displej se poškrábe při kontaktu s materiály o tvrdosti 6 (a vyšší), hliníkový rámeček pak bude zapotřebí chránit přes kovovými předměty. Telefon je voděodolný, avšak nikoliv prachotěsný – důvodem je výdech aktivního chlazení na pravé straně, ve kterém mohou pevné částice vyřadit z provozu drobný ventilátor.
Radost nahlédnout pod kapotu
V pokusu o zlomení obstál RedMagic 11 Pro na výbornou, takže cesta do útrob musela vést standardní cestou přes nahřívací pistoli, přísavku a tenký plíšek k oddělení skleněného krytu od těla. Pod sklem se nachází rozměrná samolepka, kvůli které není vidět kompletně celý chladicí systém, ale pouze jeho fragment.
Je to ale velká škoda – jak se ukázalo, pod samolepkou se skrývá kompletní sofistikovaný systém cestiček vodního chlazení, který vypadá naprosto famózně, především díky bublinkám pulzujících v trubici. Pohání jej piezoelektrické mikročerpadlo, které vibruje jako reproduktor a pohybuje kapalinou skrze okruh. Pohled do útrob rovněž odhaluje velké využití hliníku a termální pasty, aby se podařilo udržet teploty i při vysokém zatížení na co nejnižších hodnotách.
RedMagic 11 Pro je zkrátka působivý kousek hardwaru, u kterého výrobce překvapivě zakrývá tu nejpůsobivější položku. Telefon se od nadcházející středy bude prodávat i na globálním trhu, ceny pro Evropu startují na 699 eurech (asi 17 tisíc korun s DPH).