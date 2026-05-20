Slepý test selfie kamer: překvapivý vítěz rozdrtil nejlepší letošní fotomobily

- Selfie kamery jsou nedílnou součástí telefonů již více než dvě desetiletí
- Jejich kvalita se neustále zlepšuje a moderní telefony s nimi umí divy
- Minulý týden proběhl velký test selfie fotoaparátů a vítěz je velmi překvapující
Server GSMArena uspořádal slepý test selfie fotoaparátů u pěti telefonů. Zařadil do něj vlajkové modely Oppo Find X9 Ultra, Vivo X300 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra a dva níže postavené modely – Galaxy A57 a Galaxy A37. Hlavním předmětem slepého testu se stala 4K videa a vítěz vás nejen překvapí, ale přímo šokuje.
Zajímavý test selfie fotoaparátů
Tento zajímavý test proběhl přes platformy Instagram, TikTok a YouTube, kam redaktoři serveru GSMArena umístili 4K videa pořízená předními fotoaparáty výše uvedených telefonů – samozřejmě bez popisku, z jakého modelu který klip pochází, protože se jednalo o slepý test a čtenáři poté hlasovali pro nejlepší video.
Pokud jde o o jednotlivé telefony, trojice Oppo Find X9 Ultra, Vivo X300 Ultra a Samsung Galaxy S26 Ultra jsou vrcholné vlajky, které stojí od 35 tisíc korun (Samsung), až po takřka 47 tisíc korun (Vivo). Oppo se pohybuje cenově někde mezi nimi a stojí lehce přes 40 tisíc korun. Oba čínské telefony patří mezi fotografickou smetánku a jsou pravděpodobně nejlepší fotomobily roku.
Levné Samsungy zabodovaly
Z hlediska hardwaru jsou vlajky Vivo X300 Ultra i Oppo Find X9 Ultra vybaveny selfie fotoaparátem osazeným čipem o velikosti 1/2.75″ a s rozlišením 50 Mpx. Telefony Samsung jsou mnohem skromnější v obou ohledech – jejich selfie kamera se spoléhá na 12Mpx snímač o velikosti 1/3.2″, který má tedy nejenom nižší rozlišení, ale i rozměrově menší.
Jenže vítězem tohoto slepého testu se nestaly telefony za 35 a více tisíc korun, ale obyčejný Samsung Galaxy A37. Ten se dá sehnat za zhruba 9 a půl tisíce a ve slepém testu pro jeho video jako nejlepší hlasovalo hned 52,3 % respondentů. Tento levný mobil střední třídy tedy získal nadpoloviční většinu a o tom, že má opravdu kvalitní selfie kamerku, nemůže být pochyb.
Druhý se umístil o něco dražší Galaxy A57, který stojí okolo 11 tisíc korun a výsledky jsou vskutku zajímavé. Ani jeden z těchto fotoaparátů nemá, na rozdíl od vlajkových modelů, automatické ostření, telefony jsou osazeny mnohem slabšími procesory a mají omezenější možnosti při zpracování dat. A přesto kvalitou 4K videí ze selfie kamerky porazily vlajky za trojnásobné i čtyřnásobné částky.
David proti Goliášovi
Tento slepý test dokonale připomíná biblický příběh o Davidovi a Goliášovi. A jak je vlastně možné, že Galaxy A37 vyhrál a porazil i sesterské modely A57 a S26 Ultra, které mají takřka totožný fotoaparát? Těžko přesně říct, ale dá se předpokládat, že se Samsungu povedlo vyladit zpracování obrazu procesorem Exynos 1480 za ta léta, co je na trhu, k dokonalosti.
Tento čip dorazil do telefonů Samsung v roce 2024, zatímco Exynos 1680 pohánějící model A57 je zcela nový a jihokorejský výrobce ho asi ještě nestihl ideálně optimalizovat. Na třetím místě se v tomto slepém testu umístilo Oppo Find X9 Ultra, na čtvrtém Vivo X300 Ultra a Samsung Galaxy S26 Ultra na posledním místě zcela propadl – pro jeho video hlasovalo jen 0,6 % respondentů. O to více úsměvný je výsledek testu, když telefony od Samsungu z té levnější části portfolia mezi uživateli jasně vyhrály nad jejich nejdražším modelem Ultra.