Vivo X300 Ultra recenze: šampión nejen ve focení

- Vivo X300 Ultra má nakročeno k titulu nejlepšího fotomobilu roku
- Prémiový design doprovází špičková výbava a trojice kvalitních fotoaparátů
- Nechybí voděodolnost, bezdrátové nabíjení, velká baterie či AI funkce
- V Česku se prodává s 16 GB RAM a 1TB úložištěm za cenu 46 990 Kč
- Koupit můžete i variantu s tzv. Photographer Kitem, která stojí astronomických 49 990 Kč
Vivo už několik let dokazuje, že se nebojí postavit těm největším hráčům na trhu smartphonů. Loňskému Vivo X200 Pro se podařilo dostat až na samý vrchol fotomobilů. Letos čínská společnost přišla s ještě větším kalibrem, a to s modelem Vivo X300 Ultra. Navíc je to vůbec poprvé, co se vrcholný model výrobce dostane i do Evropy – včetně České republiky. Vlajkový model sází na špičkový výkon, pokročilé fotoaparáty s optikou Zeiss, rychlé nabíjení s vysokou kapacitou baterie, skvělý displej a precizní zpracování, což osloví i ty nejnáročnější uživatele.
Design a zpracování9.6/10
Výkon a optimalizace9.5/10
Hardwarová výbava9.3/10
Kvalita fotografií a videa9.8/10
Výdrž baterie9.7/10
Klady
- špičková kvalita fotek & videa
- extrémní výkon, 16 GB RAM/1 TB
- fantastický 144Hz AMOLED
- výdrž baterie a rychlost nabíjení
- stereo reproduktory, rychlá čtečka
- podpora a Photographer Kit
- rychlý systém s mnoha funkcemi
- prémiová záruka (3 roky + 5 let baterie)
Zápory
- velmi vysoká cena
- přepínání mikrofonů během hovoru
- fotomodul výrazně vystupuje
- nevyvážené těžiště
- pouze jedna paměťová varianta
- absence antireflexní vrstvy displeje
- chybějící nabíječka v balení
- předinstalovaný bloatware (Temu, TikTok)
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Vivo X300 Ultra (základní balení) pořídíte za velmi sebevědomou cenu 46 990 Kč. K dispozici je také profesionální sada Vivo X300 Ultra Photographer Kit, která kromě telefonu obsahuje rozšiřující objektiv ZEISS 400mm Telephoto Extender Gen 2 Ultra, úchop Imaging Grip Kit, nasvětlovací prstenec Tripod Color Ring a rychlou nabíječku 100W FlashCharge. Za něj si výrobce účtuje 49 990 Kč. Pokud ale máte doma nějaký starý telefon, můžete díky němu uplatnit výkupní bonus 7 000 Kč a rázem je vstupní cena alespoň o kousek nižší, i když stále velmi vysoká.
Aktualizováno 18. července: Vivo X300 Ultra u některých prodejců výrazně zlevnilo. Například Alza jej v rámci B2B akční ceny nabízí za velmi zajímavých 39 949 Kč, ale je možné, že jde jen o velmi limitovanou akci na pár kusů.
Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.
V recenzi se detailně podíváme na to, zda tato novinka skutečně naplňuje své ambice a dokáže být novým lídrem na poli prémiových smartphonů a fotomobilů. Nebo kvůli vysoké ceně zůstane ve stínu konkurence? Pojďme to zjistit.
Obsah balení
Pro Vivo typické větší krabičce najdete jen to (ne)zbytné. Kromě telefonu, který má již z výroby nalepenou ochrannou fólii na displeji, za což chválím, se zde nachází metr dlouhý, robustnější kabel s USB-C koncovkami pro napájení a přenos dat, spona pro vyjmutí slotu na dvě nanoSIM karty, uživatelské příručky a gumový obal v barvě smartphonu, takže nejde o úplně obyčejné příslušenství.
Nabíjecí adaptér byste v krabičce hledali marně, nicméně to i u všech konkurenčních modelů. U takto prémiového smartphonu za plno peněz bych ale očekával lehce jiný přístup.
Prémiový design s gigantickým fotomodulem
Design Vivo X300 Ultra na první pohled nepůsobí příliš originálně a snadno byste si ho na dálku spletli s nedávno testovaným hlavním konkurentem Xiaomi 17 Ultra. Nicméně i pro Vivo už je řadu let typickým znakem velký kruhový fotomodul. Ten z těla vystupuje opravdu výrazně – těžko zanedbatelných 8 milimetrů. I kvůli němu se telefon v ruce lehce převažuje. Jediné, co zbývá, je zapřít se ukazováčkem o sklo fotoaparátu, čímž si ho ale prakticky ihned upatláte a nevyhnete se tak častému čištění čoček.
Smartphone se při položení na stůl příliš nehoupe, i když celková tloušťka zařízení je hodně znát, a to nejen v kapse u kalhot. Že nejde o žádného drobečka, napoví i rozměry 163 × 76,8 × 8,2 mm (v nejtenčím místě). Hmotnost 232 gramů mi ale nepřijde nijak zlá. Telefon působí prémiovým a elegantním dojmem, a to i díky špičkovému zpracování. Rovné hliníkové boky se při okrajích lehce zaoblují, což dopomáhá lepšímu držení.
Zadní skleněná záda mají atraktivní dělený vzhled, což vynikne především při držení na šířku. Na bocích se neukrývá nic překvapivého. Snad jen stereo reproduktory. Ty hrají famózně a i svým basovým a prostorovým projevem patří k nejlepším na trhu smartphonů. Telefon se také pyšní certifikací IP68/IP69, což znamená odolnost proti prachu a zvládne ponoření do vody do hloubky 1,5 m na 30 minut. K mání je pak tmavě šedá barevná varianta a pastelově zelená, kterou jsme testovali.
Excelentní displej se 144Hz frekvencí
Novinka disponuje 6,84palcovým LTPO AMOLED panelem s 10bitovým zobrazením barev. Jeho rozlišení činí 1 440 × 3 168 pixelů, což poskytuje skvělou jemnost 510 pixelů na palec. Potěší, že jej kryje odolné sklo Armor Glass se stupnicí tvrdosti 4. Chválím také za příjemně tenké rámečky, díky čemuž obrazovka zabírá 90,3 % přední plochy.
Maximální jas zobrazovače činí skvělých 2 000 nitů, ale krátkodobě až 4 500 nitů. Je tak perfektně čitelný i na přímém slunci, i pozorovací úhly jsou prvotřídní. Je ale škoda, že jsme se nedočkali antireflexní vrstvy. Samozřejmostí je variabilní obnovovací frekvence od 1–144 Hz. Maximem Vivo předhání konkurenční vlajkové modely. Vyšší frekvence se může hodit především ve hrách.
Špičkový výkon s poctivým chlazením
Vivo X300 Ultra je řádná vlajková loď, protože uvnitř tepe 3nm čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (2× 4,6GHz Oryon V3 Phoenix L a 6× 3,62GHz Oryon V3 Phoenix M), který nabízí vysoký výkon i efektivitu. Asistuje mu grafický akcelerátor Adreno 840, samostatný obrazový procesor VS1+ a 16 GB operační paměti LPDDR5X. Interní úložiště typu UFS 4.1 má kapacitu 1 TB.
Těšit se tak můžete na perfektní výkon ve hrách i při běžném používání. V benchmarku AnTuTu (verze 11) telefon získal 3 870 000 bodů, což jej aktuálně řadí na druhé místo mezi nejvýkonnějšími smartphony na trhu. Během více než dvoutýdenního testování jsem nezaznamenal žádný zásek, zpomalení nebo zaváhání systému.
Navíc smartphone v zátěži v ruce nijak významně nehřeje. I přes to, že má smartphone 144Hz displej a vysoké rozlišení, na něm běžely všechny hry na nejvyšší detaily naprosto plynule. Bez problémů rozjedete veškeré herní tituly z Obchodu Google Play.
Problémové telefonní hovory
Během testování jsem se potýkal s nepříjemným problémem, kdy si protistrana stěžovala na samovolné přepínání mikrofonů během telefonního hovoru. Zkoušeli jsme hovory skrze SIM karty všech našich operátorů a dělo se to pokaždé. Skoro jakoby software chybně detekoval zvuky z okolního prostředí, které se snaží vyrušit, ale místo toho pak zvuk přepíná a pro protistranu je extrémně rušivý.
Při hlasitém odposlechu ani nahrávání zvuku během videa se nic takového neděje, problém je opravdu pouze během klasických telefonních hovorů, případně při nahrávání hlasových zpráv nebo hovorů přes WhatsApp a další aplikace. Dokonce jsme testovaný telefon posílali na reklamaci do VSP Data, kde vyměnili základní desku a mikrofony, ale nepomohlo to. K dispozici jsme pak měli i druhý telefon Vivo X300 Ultra, na kterém se chyba také projevila. Myslím si, že jde o nějaký softwarový problém, kdy dochází ke špatnému vyhodnocování směrování zvuku. Doufejme tedy, že jej Vivo brzy opraví. U telefonu s takto vysokou cenou rozhodně špatnou kvalitu hovorů nechcete řešit.
Špičkový hardware
Doplním, že ve výbavě se nachází eSIM, připojení k 5G sítím, geolokační standardy, Wi-Fi ve standardu 7, Bluetooth 6.0 (A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5), NFC, a dokonce i infraport pro ovládání domácí elektroniky. O nabíjení a přenos dat se stará rychlé USB-C 3.2.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163 × 76,8 × 8,2 mm, hmotnost: 232 gramů, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6600 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Ultrazvuková čtečka otisků prstů se nachází v displeji a je příkladně rychlá. Používat můžete i odemykání obličejem. Jde ale pouze o 2D sken tváře, který není tak bezpečný, jako například Face ID u iPhonu, ale jedná se o rychlou a pohodlnou formu zabezpečení, která funguje spolehlivě i ve tmě nebo při natočení smartphonu.
Rychlé nabíjení a dlouhá výdrž
Vivo X300 Ultra potěší velmi slušnou kapacitou křemíko-uhlíkové Li-Ion baterie, která činí 6 600 mAh (ověřeno skrze AnTuTu). Už tím se zařazuje mezi smartphony, které mají jednu z nejlepších výdrží mezi současnými top modely. Mimochodem, globální verze telefonu má stejnou kapacitu jako ta čínská, což je příjemný bonus. Během testování jsem si velkou kapacitu baterie opravdu užíval. V běžném provozu jsem bez problémů dosáhl na dvoudenní výdrž a i při velmi náročném používání zvládl telefon celý pracovní den.
|Naměřená rychlost nabíjení 100W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|13 minut
|21 minut
|35 minut
|49 minut
Maximální výkon drátového nabíjení dosahuje 100 W, což znamená, že smartphone nabijete na plnou kapacitu za pouhých 49 minut. Bezdrátové nabíjení je možné výkonem až 40 W, k čemuž je však potřeba speciální nabíjecí podložka. Nechybí ani funkce reverzního bezdrátového dobíjení pro nabíjení jiných zařízení.
Android 16 s OriginOS 6
V telefonu najdeme nejnovější operační systém Android 16, který je doplněn uživatelskou nadstavbou OriginOS 6. Rychlost systému je jedním slovem prvotřídní. Prostředí je poměrně přehledné a vzhledově povedené. Nachází se zde ale několik předinstalovaných aplikací: Temu, TikTok, LinkedIn, Booking.com, Spotify, Netflix, Instagram nebo Facebook, které můžete naštěstí odinstalovat. Proč je u telefonu s cenou přes 50 tisíc předinstalovaný bloatware jako právě Temu opravdu netuším?!
Více se budou hodit různé nástroje, propojení s Windows, herní režim, chytrý boční panel a další chytré funkce. Nechybí ani oblíbená funkce Googlu Circle to Search. Součástí je samozřejmě také asistent AI Gemini. V nabídce rovněž naleznete funkci překladu obrazovky s podporou Google Lens.
Využívat též můžete živých překladů telefonních hovorů, pomocníka AI v aplikaci Poznámky a nástroj AI Transcript Assist pro vytváření shrnutí ze záznamníku. Také není překvapením, že v editoru aplikace Galerie najdeme několik funkcí poháněné umělou inteligencí. Můžete mazat objekty, odstraňovat lidi a redukovat odlesky – to vše samozřejmě s různým úspěchem.
Fotoaparát: opět jen to nejlepší
Největším lákadlem Vivo X300 Ultra jsou rozhodně fotoaparáty, na kterých výrobce opravdu nešetřil. V obřím kruhovém modulu se nachází tato silná sestava, kterou kryje optika od německé firmy Zeiss:
- Hlavní fotoaparát Sony LYT-901 o velikosti 1/1,12″ (pixely 0,7 µm), s rozlišením 200 Mpx, clonou f/1.85, ekvivalentní ohniskovou vzdálenost 35 milimetrů, optickou stabilizací obrazu (gimbal OIS) a fázovým ostřením Dual Pixel (PDAF)
- Teleobjektiv s čipem Isocell HP0 o velikosti 1/1,4″ (pixely 0,56 µm), s rozlišením 200,5 Mpx, periskopickým objektivem s clonou f/2.67, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 85 mm, 3,7× optickým přiblížením, až 105× digitálním zoomem, optickou stabilizací obrazu (OIS), vícesměrovým fázovým ostřením PDAF a funkcí makro s poměrem 3,4:1
- Širokoúhlý objektiv s čipem Sony LYT-818 o velikosti 1/1,28″ (pixely 1,22 µm), s rozlišením 50,3 Mpx, clonou f/2.0, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 14 mm, úhlem záběru 116° a fázovým ostřením PDAF
Zadní fotoaparáty doplňuje ten přední s čipem Isocell JN5, rozlišením 50,3 Mpx, velikostí čipu 1/2,76″ (pixely 0,64 µm), clonou f/2.45, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 24 milimetrů a ostřením PDAF.
Hlavní snímač se pyšní unikátem – je to vůbec poprvé, kdy byla kombinace takto velkého čipu s vysokým rozlišením ve smartphonu použita. Nabízí o 30 procent vyšší citlivost jednotlivých pixelů. Vivo nad tento senzor vystavělo novou sestavu čoček 1G+6P s povrchovou úpravou ZEISS T*, která snižuje odrazivost až o 20 procent. Ekvivalentní ohnisková vzdálenost tohoto fotoaparátu je 35 mm, což je poměrně nezvyklé oproti klasickým 24 milimetrům, takže všechny fotografie pořizujete na 1,5× přiblížení. Nicméně 35mm ohnisko je v praxi vůbec nejpoužívanější, a to nejen u streetové fotografie, proto tento krok výrobce chápu.
Občas mě to trochu limitovalo, protože se mi do záběru nevešlo všechno. Trochu pomůže širokoúhlý fotoaparát, který má sice ve výchozím stavu o dost širší záběr, ale stačí na tlačítko pro výběr ohniska kliknout ještě jednou a dostanete se alespoň na 1,2× přiblížení (z původních 0,6×). Kvalita ovšem není taková jako z hlavního snímače, s čímž je potřeba počítat.
Focení ve dne
Za denního světla jsou fotografie z hlavního snímače jedním slovem famózní. Snímky jsou krásně detailní a velmi ostré. Není na nich patrná žádná známka šumu a vynikající je i dynamický rozsah. Telefon perfektně volí barvy a oceníte rychlé ostření i krásný bokeh, za což nese zásluhu velký senzor. Fotografie působí velmi konzistentně a vyváženě stran kvality a autenticity. Všechny snímky (pokud není napsáno jinak) jsem fotografoval na automatický režim.
Fotografovat můžete i v 25Mpx, 50Mpx a 200Mpx režimu. Uložení snímků s vyšším rozlišením díky použitému čipsetu netrvá o moc déle. Výhoda tkví v mnohem větším detailu a možnosti přiblížení například pro oříznutí, ale fotografie jako taková naopak nedosahuje kvalit snímku pořízeného v automatickém režimu.
Fotografie blízkých předmětů jsou také skvělé a nebál bych se je označit za nejlepší na trhu. Nechybí jim přirozeně rozostřené pozadí a ostré detaily. Hlavní fotoaparát ostří nejblíž zhruba 10 centimetrů od fotografovaného objektu, takže při kratší vzdálenosti jej nahrazuje širokoúhlý fotoaparát. Nebo lze použít funkci Super makro, která svým detailním přiblížením bere dech.
Také portrétní režim je hodně povedený. I když oproti automatickému režimu změní scénu, tak to většinou zvládne opravdu skvěle. Správně pozná focený objekt v popředí, detailně ho ořízne a přirozeně rozostří pozadí. Navíc skvěle pomáhá ostření na obličej nebo oko. Telefon si také výborně poradí s focením kabelů/rostlin, tedy velice tenkých předmětů, na které dokáže sám zaostřit.
Širokoúhlý fotoaparát a teleobjektivy
Širokoúhlé snímky (0,6×) jsou díky vysokému rozlišení poměrně detailní, i když těm z hlavního snímače se kvalitou nevyrovnají. Přesto bych řekl, že patří k nejlepším na trhu – chválím za barevné sladění s hlavním fotoaparátem a korekci při okrajích snímku, díky níž nejsou až tolik zkreslené a neostré.
Nejsilnější dojem ale zřejmě zanechá teleobjektiv, protože právě ten dává telefonu fotografický profil, který se od běžné mobilní konkurence odlišuje nejvíc. U delších ohnisek je vidět snaha o detail i použitelnost v horším světle, což je přesně disciplína, kde se podobné telefony lámou. I zde narazíte na AI post-processing, ale zatím mi nepřijde tak agresivní.
Snímky z teleobjektivu mají slušnou ostrost i detaily. Dynamický rozsah je solidní a šum na přijatelné úrovni. Chválím za přidání i 7,4× a 10× hybridního přiblížení. Po kliknutí na některý z rychlých přepínačů se zobrazí další sada přednastavených přiblížení: 8,7×, 15×, 20×, 30× a 50×. Digitálně lze zoomovat až do 105× přiblížení.
Co jsem vypozoroval, tak zpracování snímků někdy trvá poměrně dlouho, zejména u záběrů s nutností úprav a dopočítávání (například u přibližování). U digitálního zoomu na velkou vzdálenost se také stává, že ve výsledku obdržíte jiný snímek než v náhledu – smartphone totiž neuloží fotografii přesně v ten moment, kdy kliknete na spoušť, ale o něco dříve nebo později, aby se předešlo otřesu z dotyku.
Focení v noci a noční režim
V automatickém režimu je zapnutý noční režim, který se aktivuje při slabém osvětlení a jak telefon uzná za vhodné. Za nedostatečných světelných podmínek si fotografie z hlavního snímače stále zachovávají nízkou úroveň šumu a dobré detaily. Celkově při focení za slabších světelných podmínek dosáhnete s tímto smartphonem velmi kvalitních snímků. Zásluhu na tom má z velké části velký snímač, dobrá světelnost objektivu a optická stabilizace obrazu.
Noční režim se zde ukrývá pod záložkou Krajina a Noc, kde najdete i jiné světelné efekty atd. Tento režim hojně využijete u „širokáče“ nebo teleobjektivu, ale u hlavního snímače prakticky na první pohled nejsou žádné rozdíly. U některých scén mě fascinovalo, kolik světla dokáže fotočip do snímku dostat.
Záznam v 8K, Dolby Vision i LOG
Pokud jde o natáčení videí, Vivo X300 Ultra podporuje záznam až v 8K při 30 fps nebo ve 4K při až 120 snímcích za sekundu. Opět nechybí podpora záznamu v Dolby Vision a v 10bitovém formátu LOG. Novinkou je takřka bezztrátové kódování APV, které jsme zkoušeli u Samsungu Galaxy S26 Ultra. Výchozí kodek h.265 můžete přenastavit na h.264.
Kromě klasické stabilizace obrazu je dostupná i Super stabilizace. Nechybí automatické sledování a ostření na pohybující se objekt, nahrávání s vypnutým displejem, možnost poslouchat záznam zvuku do připojených drátových sluchátek, čtecí zařízení nebo Super makro.
Vivo si připravilo i speciální režimy Film Look a Film Style. Zatímco první video obarví a přidá filmový nádech, druhý změní i poměr stran a sníží snímkování na filmových 24 fps. Nechybí ani funkce Videoportrét až do rozlišení 4K/60 fps, která přidává softwarový bokeh efekt rozostřeného pozadí a musím říct, že funguje velmi dobře.
Naopak režim Jeviště se skvěle hodí při natáčení koncertů – díky funkci Ultimate HD dochází později k AI zpracování v cloudu a zvýšení rozlišení a kvality zejména při dlouhém zoomování.
Kvalitu videí z hlavního fotoaparátu hodnotím jako naprosto skvělou. Je zde krásně vidět, jak čínská konkurence po letech v této disciplíně dokázala nejen dohnat, ale konečně i překonat iPhone. Novinka si dokonce lépe vede v situacích s nízkým osvětlením a celkově bych řekl, že jde o jeden z nejlepších smartphonů pro natáčení videa. Vše je krásně plynulé, čisté a detailní. Je vidět velký cit pro realističnost, což ocení nejen nároční videotvůrci, ale i filmaři.
Příslušenství v podobě Photographer Kitu
K dispozici bude také profesionální balíček Vivo X300 Ultra Photographer Kit za cenu 49 990 Kč. V rámci speciálního balení pro ty opravdu nejnáročnější zákazníky se můžete těšit na několik specialit nad rámec fotopříslušenství k Vivo X300 Pro. Jmenovitě v balení dostanete:
- telekonvertor ZEISS 400mm Telephoto Extender Gen 2 Ultra (4,7× přiblížení)
- rukojeť Grip Kit
- nasvětlovací prstenec Tripod Color Ring
- rychlý 100W nabíjecí adaptér FlashCharge
Ti nejrychlejší zákazníci, kteří se zaregistrují na nově spuštěném e-shopu Vivo, pak získají také voucher na nákup Cinematic Video Kit, tedy speciální klece od SmallRig, která je kompatibilní s Vivo X300 Ultra a zajišťuje maximální stabilizaci, včetně možnosti umístění na stativ. Jeho zpracování je naprosto prvotřídní a oceňuji promyšlený způsob uchycení bez nutnosti šroubování, což urychlí vybalení z brašny.
Pro větší úrovně přiblížení Vivo připravilo nový telekonvertor G2 ZEISS, který je oproti předchozí generaci fyzicky menší, a přitom výrazně výkonnější – obsahuje systém složený z 15 optických členů rozložených do dvou skupin. Díky certifikaci ZEISS APO má být garantována vysoká optická přesnost. Telekonvertor operuje v ekvivalentní optické vzdálenosti 200 mm (8,7× přiblížení) a chlubí se stabilizací na úrovni CIPA 6.5.
Pokud by vám i taková míra přiblížení byla malá, může vás zajímat telekonvertor G2 Ultra s ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 400 mm (17,4× přiblížení). Tento telekonvertor obsahuje 15 optických členů s vysokou průhledností a nízkou disperzí, což má minimalizovat zkreslení a maximalizovat ostrost i při vysoké úrovni přiblížení. Stabilizace je na úrovni CIPA 4.5.
Závěrečné hodnocení
Vivo X300 Ultra má jasnou cílovou skupinu, do které se řadí nejen nejnáročnější uživatelé smartphonů, ale také videotvůrci a poloprofesionální fotografové. Naznačuje to i fakt, že se novinka prodává také ve speciálním balíčku Photographer Kit. Zřejmé je to ale i z pořízených fotografií a videí v naší recenzi – tohle je zkrátka jeden z nejlepších foto a video smartphonů na trhu. A v oblasti záznamu videa překonává i iPhone 17 Pro.
X300 Ultra dělá prakticky všechno správně – vyvážení barev, saturace, ostrost, míra detailů, dynamický rozsah, skvělé makro, výborný širokoúhlý fotoaparát, možnosti přiblížení, kvalitní video nebo další pokročilé funkce pro focení a natáčení. Jedinou kaňkou na fotosoustavě je 35mm ohnisková vzdálenost hlavního fotoaparátu. 1,5× přiblížení je někdy zkrátka moc a kvalita širokoúhlého snímače, který rovněž patří k tomu nejlepšímu ve světě smartphonů, v některých situacích jednoduše nemusí dostačovat.
Zcela upřímně – Vivo vytvořilo ultimátní fotomobil, na kterém se chyby hledají opravdu těžko. Záporné body bych udělil snad jen za ne úplně ideální ergonomii a vyvážení, za což ale může velký fotomodul. Jinak se mi design velice líbí a Vivo ukazuje, že umí dělat prémiové smartphony. Nezapomnělo se ani na voděodolnost IP69. Plusové body dávám i za špičkový displej s vysokým jasem a skvělými zobrazovacími vlastnostmi, byť bez antireflexní vrstvy. Nesmím zapomenout ani na rychlou čtečku otisků prstů, hlasité stereo reproduktory, dlouhou výdrž na baterii, rychlé drátové i bezdrátové nabíjení či velmi vysoký výkon, který vás nikdy nenechá ve štychu.
Pokud bych měl ale vybrat ten vůbec největší zápor, byla by to cena. Vivo nastavilo doposud nejvyšší laťku u vlajkových smartphonů, pokud nebudu počítat ohebné telefony. I když výbava je více než špičková a telefon je prakticky ve všem bezchybný, právě nižší cenovka byla u předchozích generací určitou konkurenční výhodou. Na našem trhu se prodává varianta s masivními 16 GB RAM a 1TB úložištěm, za kterou zaplatíte 46 990 Kč. Sada Photographer Kit pak vyjde na 49 999 Kč, což se vyplatí jen těm, kteří budou smartphone používat pro práci – k tvorbě videí nebo fotografií.
Od startu prodeje (16. dubna do 31. května), nebo do vyprodání zásob můžete využít speciální zaváděcí nabídku, v rámci které zákazníci k zmíněnému balíčku získají slevu 50 % na klecový úchyt Cinematic Video Kit, koženou brašnu a případně i trade-in bonus 7 000 Kč na výkup starého zařízení. Mimo e-shop Vivo navíc zákazníci získávají možnost zakoupit zařízení na splátky na deset měsíců bez navýšení.
Třešničkou na dortu je prémiová záruka, kterou Vivo ke svému vlajkovému modelu nabízí v rámci svého autorizovaného servisu. Na baterii se vztahuje pětiletá záruka (pokud její kapacita v tomto období neklesne pod 80 procent), jeden rok dostanou noví zákazníci záruku na mechanické poškození displeje a nad rámec dvouleté zákonné záruky přihodí Vivo ještě další rok navíc.