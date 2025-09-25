Nejvýkonnější mobilní čipset přichází. Snapdragon 8 Elite Gen 5 láká na profi video a osobní AI

- Qualcomm představil svůj nejvýkonnější čipset pro mobilní telefony
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 si polepšil ve výkonu CPU, GPU a hlavně NPU
- Čipset je připraven na osobní umělou inteligenci i záznam profesionálního videa
Společnost Qualcomm pořádá v těchto dnech svůj výroční summit, v rámci něhož představuje novinky pro příští generaci zařízení. Podle očekávání jsme se dočkali nového čipsetu pro nadcházející vlajkové smartphony, který opět posouvá kupředu nejen hrubý výpočetní výkon, ale i schopnosti v oblasti umělé inteligence, fotoaparátů, konektivitě apod. Přivítejte nový Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: nejvýkonnější mobilní procesor současnosti
Nový vlajkový čipset od Qualcommu nese tak trochu překvapivé jméno – v podstatě navazuje na předloňský model Snapdragon 8 Gen 3, který loni nahradil Snapdragon 8 Elite. Letošní novinka oba způsoby pojmenování kombinuje do jednoho – označením Elite dává najevo, že využívá vlastní procesorová jádra Oryon, označení Gen 5 má zase vykřičet do světa, že se jedná o 5. generaci výkonné platformy řady 8.
Qualcomm u Snapdragonu 8 Elite Gen 5 upgradoval snad všechny komponenty, pouze výrobní proces zůstal stejný – novinka je stále vyráběna 3nm procesem od TSMC. I tak má být efektivita celého čipsetu o 16 procent vyšší než u minulé generace.
Procesorová jednotka je tvořena osmi jádry rozdělenými do dvou clusterů:
- 2 × Oryon s taktem 4,6 GHz
- 6 × Oryon s taktem 3,62 GHz
Qualcomm tvrdí, že se jedná o nejvýkonnější mobilní procesor na trhu – výkon oproti minulé generaci vyskočil o 20 procent, přitom efektivita se zlepšila o 35 procent. Grafická jednotka Adreno pak má být o 23 procent výkonnější a o 20 procent efektivnější. Zlepšil se i výkon v Ray Tracingu (o 25 procent), grafika pak plně podporuje Unreal Engine 5 a také technologii Mesh Shading poskytující inteligentní vykreslování pro větší úsporu energie. Qualcomm tvrdí, že díky vyšší efektivitě celého čipsetu mají získat až 1 hodinu a 48 minut hraní navíc.
K nárůstu výkonu přispívá i podpora moderních rychlých pamětí UFS 4.1 a LPDDR5X.
Největší posun kupředu zaznamenala neurální jednotka Hexagon NPU pro lokální AI výpočty. Qualcomm se chlubí nárůstem výkonu o 37 procent a zvýšením efektivity o 16 procent. Přidána také byla podpora datových formátů INT2 a FP8.
Upgrade prodělal i Sensing Hub, který si u každého uživatele během používání staví graf osobnosti, a na základě něho dokáže poskytovat kontextuální umělou inteligenci připravenou na míru každému – to vše přímo na zařízení bez odesílání dat do cloudu.
Video jako od profesionála
Součástí Snapdragou 8 Elite Gen 5 je i nový obrazový procesor, který je nově 20bitový a dokáže zachytit 4× větší dynamický rozsah. Pro natáčení videa přibyla podpora kodeku Advanced Profesional Video (APV), který má posunout schopnosti při záznamu obrazu do „profesionální“ sféry – každý snímek videa má mít stejnou kvalitu jako samostatně pořízená fotografie s bohatšími barvami, detailními stíny a výraznými světly při zachování kontrastu. Google se naučil podporovat APV v Androidu 16, nyní na trh přichází první mobilní čipset, který APV „utáhne“ po hardwarové stránce.
Obrazový procesor jinak zvládne zpracovat data až z 320Mpx fotoaparátu, popř. tří kamer s rozlišením 48 megapixelů. Záznam videa je možný maximálně ve 4K při 120 fps, popř. slow motion ve Full HD při 480 fps.
Lepší má být i záznam zvuku – technologie Snapdragon Audio Sense disponuje natáčením zvuku ve vysokém rozlišení, které má podpořit i nejmodernější potlačení hluku větru a funkce audio zoom.
Rychlejší bezdrátová konektivita
Součástí Snapdragonu 8 Elite Gen 5 je i nový modem X85, který má poskytnout nejrychlejší a nejúspornější bezdrátovou konektivitu – maximální rychlost stahování v sítích 5G může činit až 12,5 Gbps, rychlost odesílání až 3,7 Gbps. Díky systému FastConnect 7900 uživatelé pocítí lepší výkon i na sítích Wi-Fi, kdy mají díky zapojení umělé inteligence získat až o 50 procent nižší latenci a zároveň o 40 procent nižší spotřebu energie.
V prvních smartphonech již brzy
Snapdragon 8 Elite Gen 5 již brzy zamíří do prvních smartphonů, premiéru si pravděpodobně odbude v řadě Xiaomi 15. Jeho služeb dále využijí značky Honor, iQOO, Nubia, OnePlus, OPPO, POCO, Realme, REDMI, RedMagic, ROG, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi a ZTE.
U Samsungu ale pravděpodobně nebude využití tak široké jako v minulých letech, hovoří se totiž o tom, že nadcházející řada vlajkových smartphonů Galaxy S26 se bude více spoléhat na vlastní čipset Exynos 2600. To může být pro Qualcomm problém, jelikož dosavadní Snapdragon 8 Elite tvořil nadpoloviční prodeje právě u smartphonů Samsungu.