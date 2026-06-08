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iPadOS 27 dostal vylepšenou Siri, na vytoužené spojení s iOS si musíme počkat

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 8. 6. 20:28
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Tablet iPad mini od Applu
  • Apple dnes odstartoval svou velkou vývojářskou konferenci WWDC 2026
  • Jedná se o hlavní událost roku týkající se softwarových novinek
  • Dočkali jsme se celé várky nových systémů, včetně iPadOS 27 pro tablety

Stejně jako pokaždé, i letos je hlavním centrem dění celé akce WWDC 2026 sídlo společnosti, tedy Apple Park v kalifornském Cupertinu. Stream probíhá přes oficiální web Applu a letošní akce má lehce hořkosladký nádech – vůbec naposledy zde jako hlavní hostitel, můžeme-li to tak říct, vystupuje Tim Cook. Nadcházející WWDC v roce 2027 už povede John Ternus, který Tima Cooka vystřídá na podzim.

Nový iPadOS 27 je venku

Apple představil na akci WWDC 2026 nové generace svých systémů, včetně tabletového iPadOS 27. Americký gigant se výrazně zaměřil na vylepšení umělé inteligence, optimalizaci celého rozhraní (aplikace se budou načítat až o 30 % rychleji) a dočkali jsme se i dalších změn v kontroverzním prvku Liquid Glass.

Mezi nové prvky patří například možnost nechat panel nabídek neustále na obrazovce a zmíněné úpravy tekutého skla se týkají vylepšení personalizace a přizpůsobení. Nový posuvník vám dá lepší kontrolu nad tekutým sklem a umožní nastavit větší průhlednost nebo zvýšit odstín tak, aby bylo tekuté sklo stěží patrné.

Vybere si každý

Nové možnosti nastavení umožní nechat průhledné prvky vyniknout, ale ti uživatelé, kteří jim nemohou přijít na jméno, je mohou naopak více potlačit. Další novinkou je rozšíření funkce rodičovské kontroly – správa obrazovky se dočkala několika změn a vývojáři budou moct ve svých aplikacích nabízet přizpůsobený nebo omezený zážitek na základě toho, kdo je skutečně používá.

Operační systém iPadOS 27 představený na WWDC 2026
Nová verze iPadOS 27 vedle desktopového macOS 27 a mobilního iOS 27

Aktualizace dětských účtů umožní dohlížejícím omezit přístup ke konkrétním aplikacím a také s kým si děti mohou povídat v iMessage. Pozornosti neunikla ani Siri. Ta se nově jmenuje Siri AI a Apple slibuje celou řadu vylepšení – například více konverzačních funkcí, dedikovanou aplikaci a zcela nový design. Aplikaci bude možné používat také pro přístup k ChatGPT.

Vydání a dostupnost

Nový iPadOS 27 vychází formou vývojářské bety již dnes a první veřejná beta verze bude široké veřejnosti dostupná v červenci. Finální sestavení dorazí na kompatibilní tablety iPad letos na podzim, spolu se systémem iOS 27. Beta verze Siri AI bude pro vývojáře k dispozici také již dnes a pro veřejnost koncem roku, nicméně v Evropě bohužel k dispozici nebude.



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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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