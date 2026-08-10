Galaxy Z Fold 8 v testu odolnosti. Pozor na měkký displej a nalepovací čočky

- Youtuber JerryRigEverything důkladně prověřil odolnost skládačky Galaxy Z Fold 8
- Telefon potěšil nezlomitelnou konstrukcí, ale má i své neduhy
- Ohebný displej je stále lehké poškrábat, obavy vzbuzují i nalepovací čočky fotoparátů
Samsung začal minulý týden prodávat aktuální generaci ohebných smartphonů a zdá se, že se s nimi trefil do vkusu zákazníků – minimálně „širokoúhlý“ Galaxy Z Fold 8 je na mnoha trzích nejlépe prodávaným prémiovým smartphonem v historii firmy. Galaxy Z Fold 8 obstál díky novému poměru stran i díky špičkové výbavě (tedy až na fotoaparáty), nyní si ještě pojďme zodpovědět zásadní otázku – jak je na tom tahle novinka s fyzickou odolností?
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Galaxy Z Fold 8 v testu odolnosti uspěl
Samsung Galaxy Z Fold 8 nepřichází pouze s novým tvarovým faktorem, ale také s několika konstrukčními vylepšeními. Velkou změnu podstoupil vnitřní ohebný displej, jehož konstrukce nově obsahuje dvě titanové vrstvy – ty mají jednak zajistit vysokou mechanickou tuhost, a také eliminovat vznik viditelné rýhy v místě přehybu obrazovky.
Ani tyto nové vrstvy ale zjevně nedokázaly vyřešit povrchovou úpravu ohebného displeje – ta je opět vyrobena z plastu, což znamená vysokou náchylnost na poškrábání, klidně i obyčejným nehtem. Vnější displej je na tom díky odolnému sklu Gorilla Glass Ceramic 3 výrazně lépe.
Zatímco podpůrná destička displeje je titanová, rámeček telefonu je z hliníku. Záda jsou pak skleněná, výjimkou je ostrůvek s fotoaparáty, který je překvapivě plastový. Z tohoto oválu navíc vystupují čočky dvou fotoaparátů, které jsou pouze přilepené a není problém je s pomocí nože odstranit. Na jednu stranu se může jednat o riziko budoucí ztráty, na stranu druhou je ale výměna (například v případě poškrábání) velmi snadná.
Galaxy Z Fold 8 splňuje krytí IP48, což znamená úplnou vodotěsnost a částečnou prachuvzdornost. Telefon by měl odolat vniknutí pevných částic o velikosti nad 1 mm, avšak jak dokázal test, z provozu jej nevyřadí ani drobnější částice. Rozhodně bychom ale nedoporučovali brát si s sebou telefon do prašných a znečištěných prostředí, soukolí v kloubu telefonu by poté nemuselo fungovat spolehlivě.
A když už je řeč o kloubu, zde se opět ukázala velká síla Samsungu. V „tortuře“ JerryRigEverything dosud obstály všechny ohebné Samsungy (mimo TriFold), a ani Galaxy Z Fold 8 není výjimkou. Telefon se sice v ohýbacím pokusu nesprávným směrem prohnul jako luk, dokonce došlo k oddělení zadního skla od rámečku, telefon ale přežil. Opět tedy platí, že až na měkký vnitřní displej a náchylnost na jemné prachové částice se jedná o robustní zařízení.