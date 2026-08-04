Galaxy Z Fold 8 trhá rekordy. Tak silné předprodeje Samsung ještě nezažil

- Už tento pátek se začnou prodávat letošní ohebné smartphony od Samsungu
- Samsung si pochvaluje velmi silné předprodeje, v Jižní Koreji dokonce byly nejsilnější v historii
- Největší zájem je o Galaxy Z Fold 8 s novým poměrem stran displejů
Tento týden se začíná prodávat nová generace nedávno představených ohebných smartphonů od Samsungu. Korejský gigant letos vyslal do boje o přízeň zákazníků tři ohebné telefony – véčko Galaxy Z Flip 8 a dva knížkové modely Galaxy Z Fold 8 a Z Fold 8 Ultra. I když Samsung mezigeneračně navýšil ceny, kupující zjevně jeho novinky zaujaly – předprodeje v Jižní Koreji totiž lámou rekordy.
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Samsung podle informátora Ice Universe potvrdil, že z hlediska předprodejů jsou letošní ohebné smartphony řady Galaxy Z Fold 8 nejúspěšnější vlajkové smartphony v historii společnosti. V Jižní Koreji si je předobjednalo 1,44 milionů zákazníků, čímž byly překonány silné předprodeje historicky nejúspěšnějších řad Galaxy S26 a Galaxy Note 10.
Record-breaking pre-orders among all Galaxy phones: the Galaxy Z Fold8 series has achieved the highest pre-order numbers in Samsung Galaxy history, surpassing the Galaxy S series for the first time.
The Galaxy Z Fold8 played the biggest role in this achievement, accounting for… pic.twitter.com/b0FIvcPugo
— Ice Universe (@UniverseIce) August 4, 2026
Není překvapením, že v korejských předobjednávkách byl úspěšnější levnější model Galaxy Z Fold 8 – z celkového počtu patřilo 70 procent předobjednávek právě jemu, což v absolutních číslech znamená přibližně 1 milion kusů.
Samsungu se evidentně podařilo nalákat zákazníky na nový poměr stran vnitřního i vnějšího displeje. Kupující neodradily ani vyšší ceny, nebo chudší bonusy – v minulých předprodejích Samsung nabízel vyšší paměťové verze za ceny nižších, kvůli současné paměťové krizi si ale zřejmě letos nemohl tento bonus dovolit.
Skladové zásoby se tenčí
Velký úspěch zaznamenávají nové ohebné smartphony od Samsungu i v Indii. Tamní pobočka se minulý týden pochlubila, že letošní řada Galaxy Z Fold 8 zaznamenala za tři dny stejné předprodeje jako minulá generace za 15 dní.
BREAKING！According to Samsung Electronics, the Galaxy Z Fold 8 series recorded 1.44 million preorders in South Korea, setting a new all-time preorder record for the Galaxy lineup.
This result far surpassed the 1.04 million preorders achieved by last year’s Galaxy Z Fold 7…
— Ice Universe (@UniverseIce) August 4, 2026
Silné předprodeje podle informátora Ice Universe vyčerpaly alokaci zásob, což způsobuje zpoždění dodávek modelu Galaxy Z Fold 8 v Jižní Koreji i ve zbytku světa. Pokud současná dynamika prodejů vydrží, může být v první vlně prodáno víc než 2 miliony kusů.
Samsung se evidentně modelem Galaxy Z Fold 8 trefil do vkusu zákazníků, což je dobrá zpráva pro Apple. Ten by totiž již příští měsíc měl představit podobně koncipovaný ohebný iPhone.