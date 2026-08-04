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Galaxy Z Fold 8 trhá rekordy. Tak silné předprodeje Samsung ještě nezažil

Jakub Karásek
Jakub Karásek 4. 8. 16:30
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Smartphony Samsung Galaxy Z Fold 8, Flip 8 a Fold 8 Ultra
  • Už tento pátek se začnou prodávat letošní ohebné smartphony od Samsungu
  • Samsung si pochvaluje velmi silné předprodeje, v Jižní Koreji dokonce byly nejsilnější v historii
  • Největší zájem je o Galaxy Z Fold 8 s novým poměrem stran displejů

Tento týden se začíná prodávat nová generace nedávno představených ohebných smartphonů od Samsungu. Korejský gigant letos vyslal do boje o přízeň zákazníků tři ohebné telefony – véčko Galaxy Z Flip 8 a dva knížkové modely Galaxy Z Fold 8 a Z Fold 8 Ultra. I když Samsung mezigeneračně navýšil ceny, kupující zjevně jeho novinky zaujaly – předprodeje v Jižní Koreji totiž lámou rekordy.

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Galaxy Z Fold 8 zaznamenává rekordní předprodeje

Samsung podle informátora Ice Universe potvrdil, že z hlediska předprodejů jsou letošní ohebné smartphony řady Galaxy Z Fold 8 nejúspěšnější vlajkové smartphony v historii společnosti. V Jižní Koreji si je předobjednalo 1,44 milionů zákazníků, čímž byly překonány silné předprodeje historicky nejúspěšnějších řad Galaxy S26 a Galaxy Note 10.

Není překvapením, že v korejských předobjednávkách byl úspěšnější levnější model Galaxy Z Fold 8 – z celkového počtu patřilo 70 procent předobjednávek právě jemu, což v absolutních číslech znamená přibližně 1 milion kusů.

Samsungu se evidentně podařilo nalákat zákazníky na nový poměr stran vnitřního i vnějšího displeje. Kupující neodradily ani vyšší ceny, nebo chudší bonusy – v minulých předprodejích Samsung nabízel vyšší paměťové verze za ceny nižších, kvůli současné paměťové krizi si ale zřejmě letos nemohl tento bonus dovolit.

Skladové zásoby se tenčí

Velký úspěch zaznamenávají nové ohebné smartphony od Samsungu i v Indii. Tamní pobočka se minulý týden pochlubila, že letošní řada Galaxy Z Fold 8 zaznamenala za tři dny stejné předprodeje jako minulá generace za 15 dní.

Silné předprodeje podle informátora Ice Universe vyčerpaly alokaci zásob, což způsobuje zpoždění dodávek modelu Galaxy Z Fold 8 v Jižní Koreji i ve zbytku světa. Pokud současná dynamika prodejů vydrží, může být v první vlně prodáno víc než 2 miliony kusů.

Samsung se evidentně modelem Galaxy Z Fold 8 trefil do vkusu zákazníků, což je dobrá zpráva pro Apple. Ten by totiž již příští měsíc měl představit podobně koncipovaný ohebný iPhone.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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