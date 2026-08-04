John Ternus vrací do Applu jeho oblíbenou kolegyni. Bude zodpovídat za veškerý hardware

- Apple podle interních informací zlanařil zpět bývalou manažerku Laura Legros
- Ta odešla v roce 2022, podílela se na redesignu MacBooku Air v roce 2018 a iPadu Air v roce 2020
- V novém týmu Johna Ternuse bude hlavní šéfka veškerého hardwaru
Předání moci v nejhodnotnější firmě na světě – americkém Applu – míří do zdárného finiše. Tim Cook odkroutil poslední výroční hovor s akcionáři, srpen by měl být posledním měsícem, kdy bude ve firmě figurovat jako tzv. CEO, tedy generální ředitel. V září se posune do rady představenstva a jeho pozici převezme dosavadní šéf hardwaru John Ternus. Ten už si do firmy stihl přivést klíčovou posilu, bývalou kolegyni z hardwarového oddělení Lauru Legros.
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Laura Legros se vrací do Applu
Jak už to u pěšáků uvnitř firemní struktury Applu bývá, mnoho informací o jejich působení nemáme. Laura Legros prokazatelně pracovala s Johnem Ternusem dlouho před tím, než se vůbec začalo spekulovat o tom, že 51letý Američan nastoupí do role výkonného vedoucího. Konkrétně patřila k viceprezidentům hardwarového oddělení, tedy přímým podřízeným právě Ternuse. V roce 2018 představila redesign MacBooku Air, o dva roky později se objevila v zářijovém přenosu Apple Keynote, kde hovořila o novém iPadu Air.
Insider Mark Gurman z agentury Bloomberg nyní přinesl informaci, že Legros se vrací do společnosti Apple, přestože v roce 2022 se odebrala na důchodový odpočinek. Mělo by jít o dlouhodobou vizi přeměny hlavního týmu ředitelů, kteří se přímo zodpovídají novému CEO Ternusovi. „Podle těchto zdrojů bude Legros ve své nové funkci působit jako viceprezident a bude mezioborově spolupracovat s různými útvary společnosti,“ napsal Gurman.
Laura Legros by konkrétně měla nastoupit na pozici, kterou doposud zastával právě Ternus, tedy šéfka oddělení hardwarového inženýrství – člověk zodpovědný za hardware jako takový a design produktů. Má být v úzkém kontaktu právě s Ternusem, ale také s Johnym Sroujim, který vede oddělení hardwarových technologií, tedy čipy, mikroprocesory a jejich implementace do finálních produktů.
Apple's incoming CEO John Ternus is bringing back a retired senior hardware executive to serve on his new management team as a vice president. A rare case of an Apple executive returning to the company. https://t.co/RDHnBMYcDJ
— Mark Gurman (@markgurman) August 3, 2026
Obměna vedení pokračuje
Apple tuto akvizici ještě oficiálně neoznámil – a nestane se tak dříve, než bude do role generálního ředitele oficiálně pasován John Ternus, tedy 1. září. Nicméně Gurman uvedl, že mu tuto informaci potvrdilo několik lidí blízkých společnosti Apple. Oficiální tiskové oddělení na otázku agentury Bloomberg odmítlo reagovat.
Tým Apple, kterému bude od 1. září šéfovat John Ternus
- Katherine Adams – viceprezidentka pro vládní záležitosti
- Eddy Cue – šéf služeb a zdraví
- Craig Federighi – viceprezident softwarového inženýrství, zodpovědný za vývoj softwaru
- Greg Joswiak – marketingový ředitel
- Sabih Khan – provozní ředitel (COO)
- Jennifer G. Newstead – šéfka právního oddělení
- Deirdre O’Brien – šéfka obchodu a HR
- Kevan Parekh – finanční ředitel (CFO)
- Johny Srouji – viceprezident hardwarových technologií, zodpovědný zejména za vývoj čipů
- Laura Legros – viceprezidentka hardwarového inženýrství, zodpovědná za vývoj hardwaru
Za poslední rok a půl se v Cupertinu značně obměnila hlavní struktura. Odešel původní provozní ředitel Williams, finanční ředitel Maestri, designový mág Alan Dye i další manažeři. Jde o postupnou obměnu týmu, který má v září převzít John Ternus po Timu Cookovi. Ta by navíc měla pokračovat i v příštích letech, protože spoustu klíčových pozic uvnitř firmy mají na starosti ostřílení manažeři v předdůchodovém věku.
Několik příkladů: šéf služeb a zdraví Eddy Cue (61 let), ředitel globálního marketingu Greg Joswiak (v říjnu mu bude 63) nebo genius Johny Srouji, který vymyslel Applu čipy Silicon (62 let). Další fáze tedy bude nutná, ve finále totiž ani Laura Legros není dlouhodobým řešením, spíše rychlou pomocnou rukou, která se bude Ternusovi v nové roli hodit.