Velké změny v Applu. Vtipálek Federighi přebírá AI, Ternus bude řešit i design

- Apple dokončil další fázi restrukturalizace svého užšího vedení
- Dosavadní šéf softwaru Federighi pod svou agendu přebírá i umělou inteligenci
- Hardwarový ředitel Ternus pro změnu bude zodpovídat za design
Apple na konci loňského roku prošel celkem výraznou restrukturalizací vedoucích manažerských pozic. V rámci té se dostaly ke slovu dvě důležité osobnosti – softwarový ředitel Craig Federighi a šéf hardwaru John Ternus. Oběma dvěma navíc v posledních týdnech přibyly pravomoce, což ukazuje na jediné: postupnou obměnu, která by co nevidět mohla dolehnout až na generálního ředitele Tima Cooka.
Federighi přebírá umělou inteligenci
O jeho konci se spekuluje už minimálně rok, pojďme ale popořadě. První zmíněný Craig Federighi platí dlouhou dobu za „mediální hvězdu“ společnosti Apple. Svým osobitým vzezřením a šikovnými rétorickými schopnostmi se už dávno stal hlavním zábavním prvkem všech konferencí, ať už dříve těch živých (vzpomeňme na nefunkční demo Face ID v roce 2017), anebo nyní těch předem nahraných.
Federighi je v Applu dlouhodobě zodpovědný za software, lépe řečeno za operační systémy. V novém roce přejal pod svou správu také tým zabývající se umělou inteligencí, který převzal po Johnu Giannandreovi, jenž měl v Cupertinu toto klíčové odvětví strojového učení na starosti od roku 2018. V listopadu 2025 Giannandrea oznámil odchod a v Applu už dále působí jen jako konzultant.
Byl to právě Federighi, který se svým týmem před pár dny oznámil, že Apple bude pro svou vlastní umělou inteligenci využívat modely společnosti Google. Applu to umožní konečně nabídnout slibované funkce ještě v letošním roce, přestože vylepšená Siri v rámci sady Apple Intelligence byla světu představena už v červnu 2024.
Jak upozorňuje list The Information, několik blízkých spolupracovníků Craiga Federighiho popisuje jako „velmi uvědomělého stran finančních nákladů a skeptického vůči investicím s nejasným výsledkem“. To je však v přímém konfliktu s filosofií konkurentů, jako je Google, Meta či OpenAI, které do výzkumu strojového učení, čipů a datových center investují desítky miliard dolarů.
Ternus bude šéfovat i designu
Jakkoliv je Federighi schopný manažer, jeho přístup k něčemu tak novátorskému, jako je umělá inteligence a její rozvoj, nepůsobí jako něco, co by mělo v příštích letech zatřást s trhem. Výrazně mladší energii může přinést hardwarový ředitel John Ternus. Ten je v tuto chvíli zodpovědný za jakýkoliv hardware, který Apple představí na „hmatatelné úrovni“. Vedle něj totiž ve firmě zůstává i polovodičový génius Johny Srouji, který je na druhou stranu zodpovědný za vývoj čipů a technologií uvnitř samotných produktů.
Apple’s design team has only ever been overseen by the very most prominent figures in Apple’s history: Jony Ive until 2019, Cook himself briefly between 2015-2017 and former COO Jeff Williams from 2019-2025. Ternus now joins that list. https://t.co/hW6zbLcaEH
— Mark Gurman (@markgurman) January 22, 2026
Insider Mark Gurman však ve svém posledním reportu informoval o tom, že Ternusovi od nového roku přibyla jedna celkem stěžejní povinnost. Nově totiž bude zodpovídat za design jednotlivých produktů a týmy designérů budou přímo spolupracovat s ním.
A to je celkem zajímavé, protože design vždy byl a je pro Apple klíčovou stránkou každého produktu, ať už softwaru, tak samozřejmě i hardwaru. Kruciální roli dohledu nad designérskými týmy v Applu vždy zastával dlouholetý manažer, v minulosti například Jony Ive, který po svém odchodu předal tuto roli provoznímu řediteli Jeffu Williamsovi. Ten vloni z Applu odešel a nahradil jej Sabih Khan, nicméně ten se na designu nikdy nepodílel. Po odchodu Williamse dohlížel na design sám Tim Cook.
Cook připravuje svého nástupce
Generální ředitel tak nyní svěřil tuto zásadní roli právě Ternusovi, o kterém se v poslední době nejhlasitěji spekuluje jako o nástupci Cooka v roli CEO. Gurman pro Bloomberg uvádí, že podle interních zdrojů se Cook snaží Ternusovi svěřit více oblastí v rámci společnosti. V segmentu designu však nebude mít jediné slovo – přestože Ternus přebírá větší roli, šéf softwarového inženýrství Craig Federighi a šéf marketingu Greg Joswiak se budou i nadále podílet na vyhodnocování designu.
Apple tak dokončil druhou fázi restrukturalizace svého nejužšího vedení. Jak Ternus, tak Federighi jsou dlouholetými manažery se spoustou zkušeností. Ternusovi bude letos navíc 51 let, tudíž pokud by se už letos či příští rok stal dle očekávání ředitelem cupertinského giganta, má šanci se na této pozici udržet alespoň tak dlouho jako Cook. Ten byl do pozice CEO jmenován po rezignaci Steva Jobse v roce 2011 a i on byl v té době čerstvý padesátník.