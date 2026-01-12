Apple potvrzuje: novou Siri bude pohánět Gemini od Googlu, naučí se konečně česky?

- Apple Intelligence a nové Siri bude vypomáhat Gemini od Googlu
- Obě firmy oficiálně potvrdily několikaleté partnerství
- Tuzemským uživatelům po letech svitla naděje, že by se Siri mohla naučit česky
Kalifornský gigant Apple si je své situace týkající se umělé inteligence velice dobře vědom. Ačkoli můžeme o současné využitelnosti AI v praxi polemizovat, z pohledu uživatelů, trhu a akcionářů zkrátka nevypadá dobře, když jedna z předních technologických společností a nejhodnotnějších firem světa zaostává v aktuálním trendu. Letošní rok má být nicméně pro Apple klíčový, neboť na něj odsunul několik zásadních rozhodnutí týkající se umělé inteligence, především pak představení nové hlasové asistentky Siri.
Apple Intelligence bude vypomáhat Gemini
O té se delší dobu mluví v souvislosti s tím, že za část svých schopností bude vděčit velkému jazykovému modelu třetí strany. Až doposud se nicméně mělo za to, že favoritem v tomto ohledu bude ChatGPT od OpenAI, případně že se Apple odhodlá k akvizici Perplexity. Nyní ovšem padlo oficiální rozhodnutí a společnost z Cupertina ukázala prstem na Google a jeho Gemini. „Po pečlivém zvážení jsme dospěli k závěru, že technologie společnosti Google poskytuje nejvhodnější základ pro modely Apple Foundation Models, a těšíme se na nové inovativní možnosti, které našim uživatelům přinese,“ uvedl Apple v prohlášení pro CNBC.
Skutečnost také obratem na sociálních sítích potvrdil i samotný Google. „Apple a Google uzavřeli víceletou spolupráci, v rámci které bude příští generace modelů Apple Foundation Models založena na modelech Gemini a cloudové technologii Googlu. Tyto modely pomohou pohánět budoucí funkce Apple Intelligence, včetně personalizovanější Siri, která přijde na trh ještě letos. Po pečlivém zvážení Apple dospěl k závěru, že technologie Googlu poskytuje nejschopnější základ pro Apple Foundation Models, a těší se na inovativní nové zážitky, které Apple uživatelům přinese. Apple Intelligence bude i nadále fungovat na zařízeních Apple a Private Cloud Compute, přičemž budou zachovány špičkové standardy ochrany soukromí společnosti Apple.“
Podle CNBC se jedná o několikaleté partnerství, které bude výhodné pro obě strany – Apple dostane spolehlivý základ pro své AI funkce, zatímco Googlu se citelně rozšíří uživatelská základna. Obě firmy navíc dlouhodobě spolupracují, například v případě výchozího vyhledávání Googlu na zařízeních od Applu.
Ani jedna ze zainteresovaných stran nepotvrdila žádné technické ani finanční podmínky této dohody. Očekává se, že Google bude pohánět některé funkce Apple Intelligence, zatímco vlastní modely Apple budou i nadále pohánět vybrané funkce. Vzhledem k tomu, že Gemini funguje kompletně v našem mateřském jazyce je zde naděje, že by se Siri, respektive alespoň některé funkce související s Apple Intelligence, mohly objevit také v Česku, potažmo na Slovensku. Jestli se skutečně po více než patnácti letech dočkáme Siri v češtině, na to si budeme muset počkat.