TOPlist

Apple potvrzuje: novou Siri bude pohánět Gemini od Googlu, naučí se konečně česky?

Michael Chrobok
Michael Chrobok 12. 1. 19:00
0
Apple Intelligence na iPhonu 15 Pro Max
  • Apple Intelligence a nové Siri bude vypomáhat Gemini od Googlu
  • Obě firmy oficiálně potvrdily několikaleté partnerství
  • Tuzemským uživatelům po letech svitla naděje, že by se Siri mohla naučit česky

Kalifornský gigant Apple si je své situace týkající se umělé inteligence velice dobře vědom. Ačkoli můžeme o současné využitelnosti AI v praxi polemizovat, z pohledu uživatelů, trhu a akcionářů zkrátka nevypadá dobře, když jedna z předních technologických společností a nejhodnotnějších firem světa zaostává v aktuálním trendu. Letošní rok má být nicméně pro Apple klíčový, neboť na něj odsunul několik zásadních rozhodnutí týkající se umělé inteligence, především pak představení nové hlasové asistentky Siri.

Apple Intelligence bude vypomáhat Gemini

O té se delší dobu mluví v souvislosti s tím, že za část svých schopností bude vděčit velkému jazykovému modelu třetí strany. Až doposud se nicméně mělo za to, že favoritem v tomto ohledu bude ChatGPT od OpenAI, případně že se Apple odhodlá k akvizici Perplexity. Nyní ovšem padlo oficiální rozhodnutí a společnost z Cupertina ukázala prstem na Google a jeho Gemini. „Po pečlivém zvážení jsme dospěli k závěru, že technologie společnosti Google poskytuje nejvhodnější základ pro modely Apple Foundation Models, a těšíme se na nové inovativní možnosti, které našim uživatelům přinese,“ uvedl Apple v prohlášení pro CNBC.

Apple Intelligence na různých zařízeních
Apple Intelligence prozatím není konkurenceschopná, s pomocí Gemini od Googlu by ale být mohla

Skutečnost také obratem na sociálních sítích potvrdil i samotný Google. „Apple a Google uzavřeli víceletou spolupráci, v rámci které bude příští generace modelů Apple Foundation Models založena na modelech Gemini a cloudové technologii Googlu. Tyto modely pomohou pohánět budoucí funkce Apple Intelligence, včetně personalizovanější Siri, která přijde na trh ještě letos. Po pečlivém zvážení Apple dospěl k závěru, že technologie Googlu poskytuje nejschopnější základ pro Apple Foundation Models, a těší se na inovativní nové zážitky, které Apple uživatelům přinese. Apple Intelligence bude i nadále fungovat na zařízeních Apple a Private Cloud Compute, přičemž budou zachovány špičkové standardy ochrany soukromí společnosti Apple.“

Podle CNBC se jedná o několikaleté partnerství, které bude výhodné pro obě strany – Apple dostane spolehlivý základ pro své AI funkce, zatímco Googlu se citelně rozšíří uživatelská základna. Obě firmy navíc dlouhodobě spolupracují, například v případě výchozího vyhledávání Googlu na zařízeních od Applu.



Tyto novinky očekáváme v iOS 27. Dorazí konečně i čeština pro Apple Intelligence?



Nepřehlédněte

Tyto novinky očekáváme v iOS 27: dorazí konečně čeština pro Siri a Apple Intelligence?

Ani jedna ze zainteresovaných stran nepotvrdila žádné technické ani finanční podmínky této dohody. Očekává se, že Google bude pohánět některé funkce Apple Intelligence, zatímco vlastní modely Apple budou i nadále pohánět vybrané funkce. Vzhledem k tomu, že Gemini funguje kompletně v našem mateřském jazyce je zde naděje, že by se Siri, respektive alespoň některé funkce související s Apple Intelligence, mohly objevit také v Česku, potažmo na Slovensku. Jestli se skutečně po více než patnácti letech dočkáme Siri v češtině, na to si budeme muset počkat.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Pravděpodobná podoba ohebného iPhonu od Applu
Skládačka od Applu nebude žádný experiment. Ovlivní i nástupce nejtenčího iPhonu
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 18:00
1
Tim Cook s hromadou peněz (ilustrační obrázek)
Oproti roku 2024 si pohoršil, přesto bere miliardy. Kolik vydělává Tim Cook?
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:10
3
Bláznivé slevy od JBL: toto je výběr našich TOP slev!
Bláznivé slevy od JBL: na těchto produktech teď ušetříte tisíce!
PR článek
PR článek PR článek 12:15
Xaomi 17 Air na uniklém renderu
Vypadá božsky, přesto ho zrušili. Xiaomi 17 Air měl tloušťku pouhých 5,5 mm
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 11:15
9

Kapitoly článku