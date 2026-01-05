Tyto novinky očekáváme v iOS 27: dorazí konečně čeština pro Siri a Apple Intelligence?

- Těsně před začátkem léta Apple představí fanouškům nové aktualizace operačních systémů
- Tradičně nejočekávanějším je iOS 27, které má konečně vyřešit trable s umělou inteligencí
- Jinak ale očekáváme spíše opravy větších či menších chyb, které vznikly po nasazení iOS 26
Softwarové novinky společnost Apple obvykle představuje až na konferenci WWDC v červnu. Od uvedení nás tedy dělí zhruba půl roku, přesto není od věci se zamyslet nad prvky, které nám na současném iOS 26 chybí a které – dle různých náznaků – mohou v příští verzi konečně dorazit. Co očekáváme od iOS 27?
Čeština pro Apple Intelligence?
Toto není vyloženě navázané pouze na iOS 27, protože Apple Intelligence je soubor funkcí nad všemi operačními systémy. O dalších AI novinkách ztratíme pár slov později, nyní se zaměříme na asi nejbolestivější problém umělé inteligence od Applu – podporu jazyků.
Apple AI už v tuto chvíli podporuje 16 jazyků: angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu, portugalštinu, dánštinu, nizozemštinu, norštinu, švédštinu, turečtinu, vietnamštinu, čínštinu (zjednodušenou i tradiční), korejštinu a japonštinu. V roce 2026 lze očekávat další vlnu rozšíření, minimálně pro jazyky, které už nyní zvládá asistentka Siri, například finštinu nebo ruštinu.
Kromě toho Apple často zmiňuje, že východoevropské trhy jsou pro něj velmi důležité, zejména pak ten český a polský, případně maďarský a rumunský. Na stranu druhou, žádná z těchto zemí nemá v tuto chvíli ani vlastní podporu pro Siri, je tak velmi složité predikovat, kdy dorazí i plnohodnotná podpora pro Apple Intelligence. Ryze realistickým pohledem bychom tak češtinu pro Apple AI v roce 2026 neočekávali.
Zdraví+
Jedna z velmi očekávaných funkcí v rámci systému Apple Intelligence je cosi jako chytrý zdravotní rádce v telefonu. Insider Gurman na tuto funkci upozorňoval již v březnu loňského roku. „Projekt Mulberry zahrnuje zcela přepracovanou aplikaci Zdraví a zdravotního trenéra. Služba by byla poháněna novým asistentem s umělou inteligencí, který by – alespoň do určité míry – zastával skutečného lékaře,“ napsal tehdy.
I zde je ovšem otázkou podpora. Funkce by měla spoléhat na sadu Apple Intelligence, bez zařízení přepnutého do jednoho z podporovaných jazyků si tedy ani neškrtnete. Apple může navíc předplatné Zdraví+ omezit regionálně podobně jako Fitness+, které například v Česku dostupné stále není. A v neposlední řadě bude muset Zdraví+ projít schvalovacím kolečkem u Evropské komise, což také nezaručuje kdovíjak širokou podporu.
Vylepšení pro Fotky
Pojďme se posunout od Apple Intelligence dál. Aplikace Fotky, kterou lze napříč ekosystémem používat pro prohlížení fotografií (nejen) na iCloudu, by mohla přinést vylepšení pro tzv. sbírky, tedy souhrny fotografií podle jednotlivých osob, domácích mazlíčků anebo na základě kalendáře či polohy.
Sbírky vám mohou vytvořit filmečky z oslav vánočních svátků, z vašeho výletu do Berlína nebo dát dohromady všechny portréty vašeho psa. Server Macworld velmi nekonkrétně upozorňuje právě na „vylepšené sbírky v aplikaci Fotky“. Co přesněji by to mělo znamenat, ale není jasné.
Přepracovaná aplikace Kalendář
Například pro mě osobně patří kalendář k nejoblíbenějším funkcím napříč ekosystémem Apple produktů, především díky jeho svižné synchronizaci a podpoře nejen kalendářů na iCloudu, ale i sdílených kalendářů v účtu Google či Microsoft. iOS 27 má nabídnout další vylepšení, které naťuknul ve svém červnovém reportu již zmíněný Mark Gurman:
„Apple pracuje na vylepšené aplikaci Kalendář, která bude k dispozici pro všechny jeho platformy. Původně plánoval představit tento software ještě letos, ale došlo k zpoždění a nyní je jeho vydání naplánováno pro následující sadu operačních systémů… iOS 27 a macOS 27.“ Zaznít by mělo, že kalendář dostal s iOS 26 nový design, na nové funkce si však budeme muset ještě chvilku počkat.
Opravy, opravy a zase opravy
Daleko nejvíce se ale mezi insidery zmiňuje důraz na opravy, které vznikly při zavádění poslední verze iOS 26. Přece jen, operační systémy s novým označením 26 přinesly masivní redesign a spoustu nových, větších či menších, inovací. Očekávat stejné penzum viditelných novinek také u iOS 27 by bylo bláhové, naopak by nám vlastně nevadilo, kdyby se Apple zaměřil na opravy chyb a softwarových bugů, kterých se za poslední rok zase nakupilo požehnaně.