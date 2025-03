iPhone by mohl nahradit vašeho lékaře. iOS 19 přinese zásadní vylepšení aplikace Zdraví

Apple se rozhodl, že prostřednictvím svých produktů a služeb chce zlepšit životy zákazníků. To je skutečně dlouhodobá vize současného ředitele Tima Cooka, kterou chce naplňovat mimo jiné prostřednictvím produktů ovlivňujících i zdraví. Ideálním příkladem toho jsou hodinky Apple Watch. A právě v tomto ohledu chystá Apple něco nového, v branži dosud nevídaného.

Zásadní změnu v tom, jak vnímáme produkty Apple, má být takzvaný projekt Mulberry. Jak upozornil ve svém reportu insider Mark Gurman, součástí tohoto projektu má být přepracovaná aplikace Zdraví, která nabídne i cosi jako „lékařské konzultace“ prostřednictvím nového asistenta napojeného na umělou inteligenci.

„Projekt Mulberry zahrnuje zcela přepracovanou aplikaci Zdraví a zdravotního trenéra. Služba by byla poháněna novým asistentem s umělou inteligencí, který by – alespoň do určité míry – zastával skutečného lékaře,“ napsal Gurman.

Power On: Apple is preparing its biggest push into health yet, with a revamped Health app and an AI doctor service. Details here on how it’ll all work. https://t.co/ftZYmB4BUR

— Mark Gurman (@markgurman) March 30, 2025