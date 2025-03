Víme, kdy představí iOS 19! Apple oznámil termín WWDC 25

Apple na svém oficiálním webu oznámil oficiální termín vývojářské konference WWDC 25. Celá akce plná workshopů, školení a networkingu se bude konat od 9. do 13. června letošního roku. Velkou tiskovou konferenci, na které má představit mimo jiné i iOS 19, zatím Apple blíže neoznámil. Pouze uvedl, že se bude konat hned na úvod, tedy 9. června.

Americká gigant na svých oficiálních stránkách uvádí, že vývojáři z celého světa se mohou těšit na konferenci Worldwide Developers Conference (WWDC) 25, která se bude konat od 9. do 13. června letošního roku. K dispozici bude všem registrovaným vývojářům zdarma a to jak prostřednictvím online přenosů z různých školení a přednášek, tak přímo na místě, v sídle Applu v kalifornském Cupertinu.

You’re gonna want to save the date for the week of June 9! #WWDC25 pic.twitter.com/gjzYZCkPbA

— Greg Joswiak (@gregjoz) March 25, 2025