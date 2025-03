iOS 19 přinese obří změny nejen v designu a AI. Prý má jít o největší update od roku 2013

Apple se údajně chystá na největší redesign od roku 2013

Vzhled softwaru se má přiblížit prvkům z Vision Pro

Změna se má týkat nejen iOS, ale také iPadOS či macOS

Operační systém iOS se v posledních letech výrazně proměňuje. Ačkoli tyto změny jsou spíše evolucí než revolucí, drobné změny jako více přizpůsobitelná zamykací obrazovka, podpora pro widgety či možnost měnit barvu ikon na ploše nejsou pro systém od Applu zanedbatelné – ostatně dlouhá léta platilo, že kromě umístění ikon na ploše jste si telefon moc přizpůsobit nemohli. Po designové stránce prodělal systém největší změnu s příchodem iOS 7, kdy opustil skeuomorfní design (vzhled, který odkazuje na skutečné materiály a imituje jejich podobu) ve prospěch současného vzhledu.

Velký redesign po 12 letech

Nyní to podle informací Marka Gurmana z Bloombergu vypadá, že se Apple chystá k další velké změně, která by měla připomínat příchod iOS 7. Nový design operačního systému iOS by měl přijít s verzí 19 a gigant z Cupertina by se v jeho případě měl inspirovat designovými prvky, které aktuálně používá headset pro smíšenou realitu Vision Pro. Změna by se neměla týkat jen iOS, ale dočkat by se měly také systémy iPadOS či dokonce macOS. Cílem Applu by mělo být sjednocení designových principů napříč různými systémy, které využívají jeho zařízení. Kromě toho se Apple snaží o větší konzistenci a jednotnost.

„Podle lidí obeznámených s touto změnou se v průběhu letošního roku zásadně promění vzhled operačních systémů a různé softwarové platformy společnosti Apple budou jednotnější. To zahrnuje aktualizaci stylu ikon, nabídek, aplikací, oken a systémových tlačítek,“ uvádí Gurman. „Design je volně založen na softwaru Vision Pro,“ dodaly Gurmanovy zdroje a potvrdily spekulace o redesignu založeném na systému VisionOS, které se začaly objevovat už koncem roku 2023.

Prozatím není jasné, jak velké sjednocení všech systémů po designové stránce bude. Dřívější koncepty naznačovaly využití průhledného efektu připomínající sklo, který sice vypadá na pohled líbivě, ale nemusí nutně znamenat zlepšení použitelnosti. Prvky navržené pro 3D rozhraní Vision Pro také nebude jednoduché upravit tak, aby fungovaly ve 2D prostředí iOS, iPadOS a macOS. Gurman dále uvádí, že Apple dal systémům iOS 19 a iPadOS 19 kódové označení „Luck“ a systému macOS 16 „Cheer“, z čehož lze usuzovat, že je gigant z Cupertina ohledně této změny optimistický.