Nintendo se podřídí Evropské unii. Vyrobí Switch 2, který jinde na světě neseženete

- Společnost Nintendo uvede na evropský trh novou verzi konzole Switch 2
- Důvodem je chystané nařízení Evropské unie, které vstoupí v platnost 18. února 2027
- Nařízení se týká přenosné elektroniky, která nově musí mít uživatelsky snad vyměnitelnou baterii
Společnost Nintendo se chystá uvést na evropský trh upravenou verzi oblíbené přenosné konzole Switch 2, která uživatelům umožní snadnou výměnu baterie. Japonský výrobce tím reaguje na nové nařízení EU, které by mělo vstoupit v platnost 18. února 2027. Konzole s vyměnitelnou baterií by se tak i v českých obchodem měla objevit nejpozději právě do tohoto data.
Chystané nařízení Evropské unie tak na trh vrací zařízení s vyměnitelnými bateriemi. Nová pravidla, která začnou platit od února příštího roku, se týkají celé řady různých zařízení, včetně přenosných herních konzolí. Všechna taková zařízení tak už za několik měsíců uživatelům umožní relativně snadno vyjmout a vyměnit dosluhující baterii.
Snadno a rychle…
Přípravu nové verze Switche 2 japonský výrobce sice potvrdil na oficiálních stránkách, více informací ale neprozradil. Alespoň pro tuto chvíli tak není jasné, jakými změnami design oblíbené konzole bude muset projít, aby proces výměny baterie zjednodušil. V případě současných modelů Swiche 2 jde totiž o poměrně složitý proces o mnoha krocích, jak ostatně dokazuje detailní návod společnosti iFixit.
Exkluzivně v EU?
Zda se evropský model podívá také na trhy v Severní Americe nebo Asii, není v tuto chvíli jasné. Dřívější zprávy nicméně naznačují, že verze s vyměnitelnou baterií bude k dispozici pouze v zemích Evropské unie. Z konzole by se tak mohl stát poměrně zajímavý sběratelský kousek. Nelze však vyloučit, že Nintendo evropské modely opatří regionálním zámkem, který znemožní jejich fungování v jiných částech světa. V současné době tato forma restrikce platí pouze pro modely zakoupené v domovském Japonsku.
Podle informací přímo od Nintenda dostane nová revize vlastní označení – označení současných modelů začíná kódem „BEE“, zatímco chystané evropské modely viditelně ponesou unikátní označení „OSM“. Zda se připravované změny dotknou i příslušenství, není v současnosti jasné. Je však pravdou, že kód BEE najdete nejen na konzoli, ale i Joy-Conech a ovladači Pro Controller – i ty pochopitelně obsahují baterie. Podle dřívějších zákulisních informací se úprava možná nevyhne ani jim.