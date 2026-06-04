Evropa vyhlašuje válku gigantům: Apple Pay a Google Pay mají nečekaného soupeře

- Wero je evropská platební peněženka od bank. Nejdřív míří na převody a e-shopy, později i k pokladnám
- Evropské banky v něm vidí cestu, jak omezit závislost na karetních sítích, PayPalu a technologických peněženkách
- Pro zákazníka rozhodne pohodlí. Wero nesmí být pomalejší než karta uložená v mobilu
Wero už není jen plán na evropskou platební peněženku. V Belgii, Francii a Německu funguje posílání peněz mezi lidmi, v Německu a Belgii se služba posouvá do e-shopů a během roku 2026 má dojít i na platby u obchodníků. Pro banky je to pokus, jak u digitálních plateb nebýt tolik závislé na kartách, PayPalu a peněženkách od Applu nebo Googlu.
Zákazník ale nebude přemýšlet nad evropskou platební infrastrukturou. U pokladny bude řešit jednodušší věc: jestli platba projde stejně rychle jako dnes, když vytáhne telefon, přiloží ho k terminálu a jde. Pokud kvůli nové službě musí otevřít aplikaci, mířit na QR kód a čekat na potvrzení, argument o evropské soběstačnosti mu moc nepomůže.
Wero není jen evropská verze Apple Pay
Bylo by snadné napsat, že Evropa chce vlastní Apple Pay. U Wera je to ale nepřesné. Apple Pay a Google Pay jsou pro uživatele hlavně pohodlná vrstva nad kartou. V telefonu máte pořád platební kartu, jen obchodník při placení nedostává její skutečné číslo.
Wero jde jinudy. Platba má probíhat rovnou z účtu na účet přes okamžité převody. Člověk nemá opisovat IBAN, hledat číslo účtu ani vytahovat kartu. Peníze může poslat podle telefonního čísla, v e-shopu potvrdit nákup v bankovní aplikaci a časem zaplatit také u obchodníka.
Pro banky a obchodníky je na tom zajímavé hlavně to, že platba nestojí na sítích Visy a Mastercardu ani na cizí peněžence mezi bankou a zákazníkem. Pro obchodníka to může znamenat rychlejší připsání peněz a jiné náklady na přijetí platby. Zákazník ale nebude sledovat, přes jaké schéma peníze odešly. Bude ho zajímat, jestli platba prošla bez zdržení.
Nejdřív kamarád a e-shop, teprve potom pokladna
Wero se rozběhlo v Belgii, Francii a Německu, nejdřív hlavně pro posílání peněz mezi lidmi. Právě tam dává největší smysl. Dlužíte někomu za oběd, prodáváte starý monitor, skládáte se na dárek nebo posíláte peníze rodině v jiné zemi. Pokud stačí telefonní číslo a platba dorazí během několika sekund, je to lepší než opisování IBANu.
Podle European Payments Initiative Wero aktuálně obsluhuje zhruba 53 milionů uživatelů a posouvá se k platbám u obchodníků. Online platby se v Německu rozjely na konci roku 2025, v Belgii už EPI oznámila první e-commerce obchodníky a Francie, Lucembursko a Nizozemsko mají následovat během roku 2026. Platby u pokladen EPI uvádí jako další krok pro rok 2026.
V e-shopech má Wero lepší startovní pozici než v kamenných obchodech. Internetové obchody dnes vedle karet často nabízejí PayPal, bankovní převody, odložené platby a různé lokální metody. Pokud se má Wero prosadit, nesmí v košíku přidat další krok navíc. Na mobilu dává smysl potvrzení v bankovní aplikaci, na počítači zase QR kód nebo přesměrování do banky.
Wero může dávat smysl i u drobných podnikatelů. Kadeřnice, trenér, opravář nebo fyzioterapeut nemusí hned pořizovat platební terminál, pokud zákazník zaplatí mobilem přes QR kód, platební výzvu nebo telefonní číslo a peníze dorazí rovnou na účet. Zvyk se snáz vytváří tam, kde dnešní řešení pořád trochu drhne.
U terminálu se nebude odpouštět
Nejtěžší disciplína je kamenný obchod. Tam Apple Pay a Google Pay nastavily laťku vysoko ne hezčím logem, ale tím, že od zákazníka skoro nic nechtějí. Telefon už máte v ruce, terminál čeká, gesto znáte.
U fyzických obchodníků Wero zatím počítá i s platbou přes QR kód na displeji, u pokladny nebo v platební výzvě. Pro start je to pochopitelné, z pohledu zákazníka ale citlivé. QR kód může dobře fungovat u faktury, řemeslníka, stánku nebo platby u stolu. U rychlé pokladny je to horší. Jakmile musíte otevírat aplikaci, mířit kamerou a čekat na potvrzení, nejde jen o jinou technologii. Je to horší zážitek.
Pokud chce Wero dorovnat přiložení telefonu k terminálu, bude pro evropské peněženky důležité bezkontaktní NFC. Pomohlo jim, že Apple po zásahu Evropské komise otevřel v Evropském hospodářském prostoru přístup k NFC pro konkurenční platební aplikace. iPhone už nemusí být u bezkontaktní platby uzavřený jen pro Apple Pay.
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Samotný přístup k NFC ale nestačí. Wero se musí dostat do bankovních aplikací, k obchodníkům a hlavně do běžného zvyku. U pokladny rozhodne, jestli zákazník udělá jedno známé gesto, nebo začne hledat další obrazovku.
V Česku Wero narazí na pohodlný standard
Pro českého uživatele je Wero k začátku června 2026 spíš zpráva ze sousedních trhů než nová funkce v telefonu. Pro běžné uživatele je dostupné hlavně přes banky v Belgii, Francii a Německu, další rozšiřování míří na Lucembursko a Nizozemsko. Česko EPI mezi plánovanými trhy zatím neuvádí.
Česko navíc není země, kde by mobilní placení působilo nově. Bezkontaktní karty, Apple Pay, Google Pay a okamžité platby tu mají silnou pozici. Podle Sdružení pro bankovní karty v roce 2025 počet plateb mobily a dalšími elektronickými prostředky, tedy tokeny, vzrostl na 1,6 miliardy a jejich objem dosáhl 985 miliard Kč. Česká národní banka zase na konci května uvedla, že okamžité platby aktivně používá 53 procent Čechů.
Ještě výmluvnější je česká zkušenost s QR platbami u malých podnikatelů. Podle průzkumu Ipsos pro ČNB je v místě prodeje přijímá jen pětina z nich, přestože okamžitá platba dorazí v průměru do 3 sekund. Pro Wero je to užitečné varování: účetní část může fungovat rychle, ale návyk u pokladny nevznikne jen tím, že existuje QR kód.
Wero by u nás proto nemohlo přijít s tím, že konečně přináší moderní placení. Muselo by nabídnout něco navíc: lepší platby mezi lidmi napříč Evropou, rychlejší nebo levnější platby pro obchodníky a snadné zapojení přímo v bankovních aplikacích. Jinak skončí jako další tlačítko v seznamu platebních metod.
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Evropské řešení nesmí působit jako evropský projekt
Wero má proti dřívějším evropským plánům na vlastní platební schéma jednu výhodu: není to jen prohlášení, ale služba, kterou už některé banky spustily. V Německu, Francii a Belgii se rozjelo přes banky, využívá okamžité platby a postupně se posouvá od posílání peněz mezi lidmi k placení u obchodníků. To není málo.
Hotovou evropskou protiváhu zavedeným peněženkám a karetním sítím z toho ale zatím dělat nejde. EPI zdůrazňuje evropské řízení, evropská datová centra a využití SEPA infrastruktury. Sama zároveň uvádí, že Wero v některých oblastech stále spoléhá na služby mimo Evropu a závislost chce snižovat postupně. Soběstačnost v platbách tedy nevznikne tím, že banky spustí nové logo v aplikaci. Bude záležet na bankách, dohodách s obchodníky, technice a hlavně na tom, jestli lidé službu začnou používat opakovaně.
U mobilních plateb rozhodl hlavně návyk uživatelů. Právě ten teď musí Wero získat. U peněz je důvěra důležitá, ale pohodlí se testuje při každém placení. Pokud Wero zvládne platbu tak, aby o ní člověk nemusel přemýšlet, může být z evropské peněženky skutečná alternativa. Pokud ne, u pokladny ho porazí i jedna vteřina navíc.