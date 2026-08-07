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Pixel Watch 5 unikají týden před premiérou. Dvojnásobná paměť, nové funkce a osobní AI

Jakub Karásek
Jakub Karásek 7. 8. 16:30
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Pixel Watch 5 (5)
  • Google příští týden představí novou generaci hodinek Pixel Watch
  • Ve vzhledu budou nové akorát barvičky, více se změní pod kapotou
  • Hlavní novinkou bude zdvojnásobení úložiště na 64 GB

Google už příští týden odhalí nové smartphony Pixel a společně s nimi uvede na trh i pátou generaci hodinek Pixel Watch. Po stránce designu zůstane americká firma věrná konturám původních modelů, uvnitř se ale odehraje několik vítaných změn.

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Pixel Watch 5: stejný design, nové funkce

Hodinky od Googlu jsou na tom podobně jako hodinky od Applu – obě firmy přišly s natolik jednoduchým, a přitom funkčním designem, že si tím výrazně zúžili prostor pro jakákoliv mezigenerační úpravy. Ani v jednou případě to ale tolik nevadí, jedná se o nadčasový design, který jen tak nezestárne. Pixel Watch 5 budou nabízeny ve dvou velikostech (41 a 45 mm), k dispozici budou v černé, stříbrné, zelené a zlaté barvě (pouze 41mm model). Design bude navíc možné ozvláštnit nepřeberným množstvím řemínků.

Zřejmě největší hardwarové vylepšení nás čeká v oblasti úložiště – Google zdvojnásobí kapacitu z původních 32 na 64 GB, což znamená více místa pro aplikace, mapy nebo hudbu. Decentně by se také mohla zvýšit výdrž, a to díky mírně větším akumulátorům (332 a 465 mAh) a úspornějšímu systému WearOS 7. Tato platforma vůbec poprvé přichází s Gemini AI, tedy umělou inteligencí, která dovede pracovat s daty uživatele a poskytovat personalizované odpovědi. Do systému má rovněž přibýt virtuální kouč hlídající tempo běhu.

Pixel Watch 5 (3)

Pixel Watch 5 budou pochopitelně prošpikované spoustou zdravotních senzorů pro měření tepu, EKG apod. Novinkou je detekce fibrilace síní a měření okysličení krve. Google také přichází s detailnějším sledováním spánku a podrobnějších informacích o zdraví a fitness.

Pixel Watch 5 (4)

Hodinky budou opět nabízeny ve dvou variantách – s podporou LTE a bez ní. V závislosti na výbavě se pak budou pohybovat ceny, přičemž oproti minulé generaci se počítá se zdražením od 20 do 50 dolarů (asi 500-1300 korun s DPH).

Pixel Watch 5 (7)

Premiéra nových hodinek se uskuteční příští středu 12. srpna.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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