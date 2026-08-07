Nálož PC her zdarma: Ubisoft rozdává taktickou střílečku, na Steamu získáte parádní klon Zeldy

- Právě teď můžete na Steamu zdarma získat hru Moonlighter – povedený klon Zeldy
- Naděluje také Ubisoft, který rozdává taktickou střílečku Ghost Recon Future Soldier
- S aktivací raději neotálejte – Moonlighter bude zdarma jen do 9. srpna, Ghost Recon do 13. srpna
Pokud právě přemýšlíte, co byste si tak mohli zahrát, když jste veškeré ušetřené peníze utratili třeba za letní dovolenou (nebo pár gigabajtů RAM), pak pro vás máme rovnou dva zajímavé tipy. Na Steamu si totiž až do 9. srpna můžete bezplatně aktivovat povedenou dobrodružnou hru Moonlighter, která v sobě nezapře inspiraci dřívějšími díly série Legend of Zelda a která si vysloužila pozitivní hodnocení od hráčů i recenzentů. Navštívit se vyplatí také Ubisoft Store, který rozdává střílečku Ghost Recon Future Soldier, a to při příležitosti oslav 25 let známé taktické série.
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Moonlighter
Co se týče hry Moonlighter, jedná se o izometrické akční RPG, které na první pohled zaujme malebnou pixelartovou grafikou. Hra sleduje příběh obchodníka, jenž se vydává prozkoumávat nebezpečné kobky, ve kterých se snaží najít různé předměty, které by mohl nabídnout zákazníkům svého obchůdku – v cestě mu ale pochopitelně stojí všemožné potvory. Hra z roku 2018 sklidila velmi pozitivní recenze.
Na serveru OpenCritic se těší souhrnnému hodnocení 82 %, přičemž totožné skóre si hra vysloužila také od uživatelů Steamu. Autoři ze španělského nezávislého studia Digital Sun se hru rozhodli dočasně uvolnit zdarma v souvislosti s blížím se vydáním plné verze druhého dílu, které je naplánované na 2. září.
Ghost Recon Future Soldier
Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier je taktická střílečka z pohledu třetí osoby z roku 2012. Hráči se chopí ovládání čtyřčlenné jednotky futuristických vojáků, kteří se s pomocí pokročilých technologií snaží zabránit globálnímu konfliktu. Z pohledu hratelnosti jde o střílečku z pohledu třetí osoby se systém krytí, který můžete znát například ze série Gears of War či novějších dílů Mafie. Při míření přes zaměřovač se nicméně perspektiva přepíná do režimu první osoby.
Během příběhové kampaně, v níž se podíváte například do Norska nebo Afriky, se musíte spoléhat na tichý pohyb, maskování či synchronizované výstřely. Důležitou součástí hratelnosti je také koordinace jednotlivých členů jednotky, kterým budete z pohledu „velitele“ dávat rozkazy, díky čemuž je možné eliminovat více cílů současně.