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Samsung má pracovat na levných hodinkách: tohle zatím víme o Galaxy Aero

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 7. 8. 6:30
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Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch
  • Samsung patří v segmentu nositelného příslušenství mezi přední výrobce
  • Jeho hodinky Galaxy Watch jsou velmi populární a mají spoustu příznivců
  • Jihokorejský výrobce má údajně v plánu rozšířit své portfolio o levný model

Samsung vstoupil do segmentu chytrých hodinek v roce 2013, a to prostřednictvím modelu Galaxy Gear. Tato série existovala až do roku 2018, kdy ji nahradila dodnes používaná řada Galaxy Watch, aktuálně se nacházející v deváté generaci. Dle nejnovějších informací připravuje jihokorejský výrobce další samostatný model, který bude zaměřený na nízkou cenu a dostupnost.

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Nový přírůstek do řady Galaxy Watch

Nejnovější hodinky od Samsungu jsou Galaxy Watch 9 a Watch Ultra 2, což jsou pokročilé a poměrně drahé modely. Populární výrobce má ale v nabídce i levnější varianty v podobě fitness náramku Galaxy Fit 3 a odlehčených hodinek Watch FE. Oba tyto přístroje dorazily v roce 2024 a oba by měly dostat v blízké budoucnosti nástupce.

Levný fitness náramek Samsung Galaxy Fit 3
Levný fitness náramek Samsung Galaxy Fit 3

Právě mezi novou generaci Galaxy Fit a Galaxy Watch FE by měly zapadnout, cenově i co se týče výbavy, připravované dostupné hodinky od Samsungu. První informace o nich přinesl web SamMobile, který našel v aplikaci Galaxy Wearable náznaky týkající se dosud nevydaných hodinek s označením Galaxy Aero. Co všechno o nich aktuálně víme?

Odlehčené hodinky s pořádnou výdrží

Tyto hodinky byly nalezeny pod kódovým označením galaxy_rtos_watch, z čehož vyplývá, že poběží na systému Real-Time Operating System (RTOS). Ten používá také již zmíněný fitness náramek Galaxy Fit, zatímco plnohodnotné hodinky od Samsungu pohání Wear OS s nadstavbou One UI Watch.

Galaxy Fit 3 na tiskovém snímku ve třech barvách
Galaxy Fit 3 běží na systému ROTS, stejně jako připravované levné hodinky s možným označením Galaxy Aero

Nasazení tohoto systému znamená, že se můžeme těšit na dvě klíčové výhody – hodinky budou opravdu levné a nabídnou nadstandardní výdrž baterie. Očekávat můžeme klidně týden na jedno nabití, přičemž senzorová výbava by měla být na podobné úrovni jako u standardních hodinek. I tyto levné hodinky tedy nabídnou třeba akcelerometr, měření tepu nebo okysličení krve.



Smartphony Samsung Galaxy Z Fold 8, Flip 8 a Fold 8 Ultra



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Samsung připravuje také klipová sluchátka

Prozatím není bohužel jasné, kdy budou tyto hodinky představeny, ale datum premiéry se určitě včas dozvíme. Za zmínku stojí i to, že Samsung připravuje svá první otevřená sluchátka s klipovou konstrukcí, která je aktuálně velmi populární. Původně se spekulovalo o tom, že se budou jmenovat Galaxy Buds Able, ale nyní vyšlo najevo, že dostanou označení Galaxy Buds On.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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