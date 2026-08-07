Samsung má pracovat na levných hodinkách: tohle zatím víme o Galaxy Aero

- Samsung patří v segmentu nositelného příslušenství mezi přední výrobce
- Jeho hodinky Galaxy Watch jsou velmi populární a mají spoustu příznivců
- Jihokorejský výrobce má údajně v plánu rozšířit své portfolio o levný model
Samsung vstoupil do segmentu chytrých hodinek v roce 2013, a to prostřednictvím modelu Galaxy Gear. Tato série existovala až do roku 2018, kdy ji nahradila dodnes používaná řada Galaxy Watch, aktuálně se nacházející v deváté generaci. Dle nejnovějších informací připravuje jihokorejský výrobce další samostatný model, který bude zaměřený na nízkou cenu a dostupnost.
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Nový přírůstek do řady Galaxy Watch
Nejnovější hodinky od Samsungu jsou Galaxy Watch 9 a Watch Ultra 2, což jsou pokročilé a poměrně drahé modely. Populární výrobce má ale v nabídce i levnější varianty v podobě fitness náramku Galaxy Fit 3 a odlehčených hodinek Watch FE. Oba tyto přístroje dorazily v roce 2024 a oba by měly dostat v blízké budoucnosti nástupce.
Právě mezi novou generaci Galaxy Fit a Galaxy Watch FE by měly zapadnout, cenově i co se týče výbavy, připravované dostupné hodinky od Samsungu. První informace o nich přinesl web SamMobile, který našel v aplikaci Galaxy Wearable náznaky týkající se dosud nevydaných hodinek s označením Galaxy Aero. Co všechno o nich aktuálně víme?
Odlehčené hodinky s pořádnou výdrží
Tyto hodinky byly nalezeny pod kódovým označením galaxy_rtos_watch, z čehož vyplývá, že poběží na systému Real-Time Operating System (RTOS). Ten používá také již zmíněný fitness náramek Galaxy Fit, zatímco plnohodnotné hodinky od Samsungu pohání Wear OS s nadstavbou One UI Watch.
Nasazení tohoto systému znamená, že se můžeme těšit na dvě klíčové výhody – hodinky budou opravdu levné a nabídnou nadstandardní výdrž baterie. Očekávat můžeme klidně týden na jedno nabití, přičemž senzorová výbava by měla být na podobné úrovni jako u standardních hodinek. I tyto levné hodinky tedy nabídnou třeba akcelerometr, měření tepu nebo okysličení krve.
Samsung připravuje také klipová sluchátka
Prozatím není bohužel jasné, kdy budou tyto hodinky představeny, ale datum premiéry se určitě včas dozvíme. Za zmínku stojí i to, že Samsung připravuje svá první otevřená sluchátka s klipovou konstrukcí, která je aktuálně velmi populární. Původně se spekulovalo o tom, že se budou jmenovat Galaxy Buds Able, ale nyní vyšlo najevo, že dostanou označení Galaxy Buds On.