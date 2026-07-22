TOPlist

Miliarda lidí má nemoc, o které neví. Nové Samsung Galaxy Watch 9 a Ultra 2 to umí odhalit

Jakub Fišer
Jakub Fišer 22. 7. 15:00
3
Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 9 a Galaxy Watch Ultra 2. generace
  • Galaxy Watch 9 jsou lehčí než předchůdce, dostaly jasnější displej a větší baterii
  • Odolné Galaxy Watch Ultra 2 přinášejí 800mAh akumulátor, tenčí tělo a nový čip
  • Oba modely nabídnou pokročilejší sledování zdraví, Gemini i nové sportovní metriky

Samsung na londýnské akci Unpacked 2026 představil kromě tři nových skládacích telefonů také duo chytrých hodinek: Galaxy Watch 9 a Watch Ultra 2. Zatímco běžná řada se soustředí především na pohodlnější nošení a každodenní sledování zdraví, provedení Ultra přidává výrazně delší výdrž, vyšší odolnost a nové funkce určené pro náročnější sportovce.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Galaxy Watch 9 s novými funkcemi pro vaše zdraví

Galaxy Watch 9 zachovávají kulatý displej a známý design předchozí generace, Samsung však zapracoval na pohodlí. Hliníkové tělo doplňuje nový řemínek s vnitřní strukturou vzduchových kapes, který má být měkčí a o 17 % lehčí než u 40milimetrových Galaxy Watch 8. Hodinky budou dostupné ve velikostech 40 a 44 milimetrů, přičemž menší varianta dorazí v krémové a grafitové, větší ve stříbrné a grafitové barvě.

  • 40 mm – 1,34″ displej s rozlišením 438 × 438 pixelů
  • 44 mm – 1,47″ displej s rozlišením 480 × 480 pixelů

Mezigeneračně se zlepšila také hardwarová výbava. Galaxy Watch 9 pohání nový čip Snapdragon Wear Elite a jejich displej dosahuje maximálního jasu 3 000 nitů. Akumulátor menší varianty nabízí kapacitu 390 mAh, tedy o 20 % více než u srovnatelných Galaxy Watch 8. 44milimetrový model pak disponuje 445mAh akumulátorem, což je jen mírné vylepšení oproti 435 mAh vloni.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Watch 9 (44mm)

Konstrukce

Rozměry: 46,0 × 43,7 × 8,6 mm, hmotnost: 34 g, zvýšená odolnost: IP68 a MIL-STD-810G

Systém, procesor a paměť

Operační systém: Wear OS, čipset: Snapdragon SW6100 Wear Elite, penta-core, 1× 2,1 GHz + 4× 1,95 GHz, RAM: 2 GB, interní paměť: 32 GB

Displej, konektivita a baterie

1,47", Super AMOLED, rozlišení: 480 × 480 mm, NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: (dvoupásmová (L1 + L5)), Baterie: 445 mAh, bezdrátové nabíjení:
Kompletní specifikace

Samsung rozšiřuje rovněž zdravotní funkce. Nový přehled Vitals sleduje tep, variabilitu srdečního rytmu, teplotu pokožky, okysličení krve a dechovou frekvenci a upozorní na výrazné odchylky od běžných hodnot.

Přibylo také skóre zdraví srdce, ukazatel denní kardio zátěže a vylepšené vyhodnocování rizika spánkové apnoe. Tato funkce byla certifikována v EU i přímo v ČR, je dostupná ale pouze po spárování se Samsung telefonem, a to jak na Watch 9, tak i Watch Ultra 2. Podle odborné studie z roku 2019 trpí po celém světě spánkovou apnoe víc jak miliarda lidí, značná část z nich o tom ani neví, protože symptomů si ve spánku nemusíte všimnout.

Galaxy Watch Ultra 2 dostaly obří baterii

Ještě výraznější posun přinášejí Galaxy Watch Ultra 2. Titanové hodinky mají 47mm pouzdro, které je navzdory většímu akumulátoru tenčí než u první generace. Tloušťka klesla z 12,1 na 10,7 milimetru, tedy o 12 %. Nový řemínek je navíc o čtvrtinu lehčí a jeho tloušťka se zmenšila z 2,9 na 1,9 milimetru.

Uvnitř se nachází Snapdragon Wear Elite, který má proti původním Galaxy Watch Ultra nabídnout o 32 % vyšší výkon procesoru a o 19 % rychlejší grafiku. Zásadní novinkou je baterie s kapacitou 800 mAh, což představuje mezigenerační nárůst o 35 %. Displej narostl na 1,52″ a dosahuje mimořádného jasu až 5 000 nitů.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Konstrukce

Rozměry: 47,4 × 47,1 × 10,7 mm, hmotnost: 61,5 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69

Systém, procesor a paměť

Operační systém: Wear OS, čipset: Snapdragon SW6100 Wear Elite (3 nm), penta-core, 1× 2,1 GHz + 4× 1,95 GHz, RAM: 2 GB, interní paměť: 32/64 GB

Displej, konektivita a baterie

1,5", Super AMOLED, rozlišení: 480 × 480 px, NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: (dvoupásmová (L1 + L5)), Baterie: 800 mAh, bezdrátové nabíjení:
Kompletní specifikace

Galaxy Watch Ultra 2 rozšiřují sportovní výbavu o režim trailového běhu s navigací, výškovým profilem, odhadem dokončení trasy a upozorněním na doplnění tekutin. Novinkou je také automatické měření hloubky, času a teploty vody při potápění. Pokročilé potápěčské funkce, vyvinuté ve spolupráci se značkou Mares, Samsung zpřístupní později během letošního roku prostřednictvím samostatné aplikace.

Zpravodajství z Galaxy Unpacked 2026

Cena a dostupnost

Nové hodinky Galaxy Watch 9 a Ultra 2 budou dostupné od 22. července, od dnešního dne je možné si je předobjednat. Ceny pro český trh jsou následující, znovu se zdražovalo, v průměru o pětistovku:

  • Galaxy Watch 9 (40 mm) – 9 999 Kč
  • Galaxy Watch 9 (40 mm, LTE) – 11 299 Kč
  • Galaxy Watch 9 (44 mm) – 10 799 Kč
  • Galaxy Watch 9 (44 mm, LTE) – 11 999 Kč
  • Galaxy Watch Ultra 2 (LTE) – 18 499 Kč

Také letos Samsung u prodejců, ale i na svém e-shopu akceptuje 7% slevu pro studenty a držitele karty ISIC. Pokud po zakoupení sepíšete krátkou recenzi a zveřejníte ji u prodejce či na srovnávači Heureka, získáte cashback v hodnotě 2 tisíc korun u Watch 9 a 3 tisíc korun u Watch Ultra 2.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze (3)
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra) a Galaxy Z Flip 8
Fold 8 Ultra za 69 tisíc, Flip 8 za 37 tisíc: poradíme, jak teď ušetřit tisíce
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma 15:00
7
Ohebný smatphone Samsung Galaxy Fold 8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra odhalen: inovace na správných místech
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 15:00
1
Vypálil Samsung rybník Applu? Vyzkoušeli jsme Galaxy Z Fold 8, nový poměr stran je neskutečně praktický
Vypálil Samsung rybník Applu? Vyzkoušeli jsme Galaxy Z Fold 8, nový poměr stran je neskutečně praktický
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 15:00
5
Nový Samsung Galaxy Z Flip 8
Samsung Galaxy Z Flip 8 prošel dietou. Poradíme, jak ušetřit tisíce (první dojmy)
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 15:00
0

Kapitoly článku