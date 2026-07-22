Miliarda lidí má nemoc, o které neví. Nové Samsung Galaxy Watch 9 a Ultra 2 to umí odhalit

- Galaxy Watch 9 jsou lehčí než předchůdce, dostaly jasnější displej a větší baterii
- Odolné Galaxy Watch Ultra 2 přinášejí 800mAh akumulátor, tenčí tělo a nový čip
- Oba modely nabídnou pokročilejší sledování zdraví, Gemini i nové sportovní metriky
Samsung na londýnské akci Unpacked 2026 představil kromě tři nových skládacích telefonů také duo chytrých hodinek: Galaxy Watch 9 a Watch Ultra 2. Zatímco běžná řada se soustředí především na pohodlnější nošení a každodenní sledování zdraví, provedení Ultra přidává výrazně delší výdrž, vyšší odolnost a nové funkce určené pro náročnější sportovce.
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Galaxy Watch 9 s novými funkcemi pro vaše zdraví
Galaxy Watch 9 zachovávají kulatý displej a známý design předchozí generace, Samsung však zapracoval na pohodlí. Hliníkové tělo doplňuje nový řemínek s vnitřní strukturou vzduchových kapes, který má být měkčí a o 17 % lehčí než u 40milimetrových Galaxy Watch 8. Hodinky budou dostupné ve velikostech 40 a 44 milimetrů, přičemž menší varianta dorazí v krémové a grafitové, větší ve stříbrné a grafitové barvě.
- 40 mm – 1,34″ displej s rozlišením 438 × 438 pixelů
- 44 mm – 1,47″ displej s rozlišením 480 × 480 pixelů
Mezigeneračně se zlepšila také hardwarová výbava. Galaxy Watch 9 pohání nový čip Snapdragon Wear Elite a jejich displej dosahuje maximálního jasu 3 000 nitů. Akumulátor menší varianty nabízí kapacitu 390 mAh, tedy o 20 % více než u srovnatelných Galaxy Watch 8. 44milimetrový model pak disponuje 445mAh akumulátorem, což je jen mírné vylepšení oproti 435 mAh vloni.
Konstrukce
Systém, procesor a paměť
Displej, konektivita a baterie
Samsung rozšiřuje rovněž zdravotní funkce. Nový přehled Vitals sleduje tep, variabilitu srdečního rytmu, teplotu pokožky, okysličení krve a dechovou frekvenci a upozorní na výrazné odchylky od běžných hodnot.
Přibylo také skóre zdraví srdce, ukazatel denní kardio zátěže a vylepšené vyhodnocování rizika spánkové apnoe. Tato funkce byla certifikována v EU i přímo v ČR, je dostupná ale pouze po spárování se Samsung telefonem, a to jak na Watch 9, tak i Watch Ultra 2. Podle odborné studie z roku 2019 trpí po celém světě spánkovou apnoe víc jak miliarda lidí, značná část z nich o tom ani neví, protože symptomů si ve spánku nemusíte všimnout.
Galaxy Watch Ultra 2 dostaly obří baterii
Ještě výraznější posun přinášejí Galaxy Watch Ultra 2. Titanové hodinky mají 47mm pouzdro, které je navzdory většímu akumulátoru tenčí než u první generace. Tloušťka klesla z 12,1 na 10,7 milimetru, tedy o 12 %. Nový řemínek je navíc o čtvrtinu lehčí a jeho tloušťka se zmenšila z 2,9 na 1,9 milimetru.
Uvnitř se nachází Snapdragon Wear Elite, který má proti původním Galaxy Watch Ultra nabídnout o 32 % vyšší výkon procesoru a o 19 % rychlejší grafiku. Zásadní novinkou je baterie s kapacitou 800 mAh, což představuje mezigenerační nárůst o 35 %. Displej narostl na 1,52″ a dosahuje mimořádného jasu až 5 000 nitů.
Konstrukce
Systém, procesor a paměť
Displej, konektivita a baterie
Galaxy Watch Ultra 2 rozšiřují sportovní výbavu o režim trailového běhu s navigací, výškovým profilem, odhadem dokončení trasy a upozorněním na doplnění tekutin. Novinkou je také automatické měření hloubky, času a teploty vody při potápění. Pokročilé potápěčské funkce, vyvinuté ve spolupráci se značkou Mares, Samsung zpřístupní později během letošního roku prostřednictvím samostatné aplikace.
Zpravodajství z Galaxy Unpacked 2026
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Cena a dostupnost
Nové hodinky Galaxy Watch 9 a Ultra 2 budou dostupné od 22. července, od dnešního dne je možné si je předobjednat. Ceny pro český trh jsou následující, znovu se zdražovalo, v průměru o pětistovku:
- Galaxy Watch 9 (40 mm) – 9 999 Kč
- Galaxy Watch 9 (40 mm, LTE) – 11 299 Kč
- Galaxy Watch 9 (44 mm) – 10 799 Kč
- Galaxy Watch 9 (44 mm, LTE) – 11 999 Kč
- Galaxy Watch Ultra 2 (LTE) – 18 499 Kč
Také letos Samsung u prodejců, ale i na svém e-shopu akceptuje 7% slevu pro studenty a držitele karty ISIC. Pokud po zakoupení sepíšete krátkou recenzi a zveřejníte ji u prodejce či na srovnávači Heureka, získáte cashback v hodnotě 2 tisíc korun u Watch 9 a 3 tisíc korun u Watch Ultra 2.