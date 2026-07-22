Vypálil Samsung rybník Applu? Vyzkoušeli jsme Galaxy Z Fold 8, nový poměr stran je neskutečně praktický

- Letošní Galaxy Z Fold 8 přichází se zcela novým poměrem stran obou displejů
- Samsung vsadil na nižší a širší panely, které jsou pro konzumaci obsahu vhodnější
- Telefon je dosud nejlehčí knížkovou skládačkou z dílny Samsungu
- Ceny na českém trhu startují na 48 999 Kč, v předprodeji můžete ušetřit až 10 tisíc
Loňský rok přinesl v oblasti ohebných smartphonů od Samsungu velký posun kupředu. Knížkový Galaxy Z Fold 7 se dočkal tenčího a lehčího těla, větších displejů a 200Mpx fotoaparátu, véčkový Galaxy Z Flip 7 zase potěšil fanoušky většími displeji i akumulátorem. Třešničkou na dortu se pak stala podzimní trojitá skládačka Galaxy Z TriFold.
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Naštěstí si Samsung loni nevystřílel všechny náboje, a část inovací si schoval na letošní rok. Důkazem budiž čerstvě představený Galaxy Z Fold 8, který láká na nižší a širší tělo. Pokud jste příznivci původních proporcí, můžete možnost sáhnout po novém modelu Galaxy Z Fold 8 Ultra. Pokud však máte chuť vyzkoušet něco nového, může být základní Z Fold 8 zajímavou volbou.
Galaxy Z Fold 8: telefon a malý tablet v jednom
Už od první generace je Galaxy Z Fold úzká a vysoká nudle, která v sobě ukrývá ohebný, takřka čtvercový displej. Ten se sice pyšní velkou úhlopříčkou, avšak jeho poměr stran je pro některé scénáře nevhodný – při sledování širokoúhlých videí například nezískáte ani pixel navíc, pouze široké černé pruhy okolo.
Tento nedostatek řešil nadvakrát ohebný Galaxy Z TriFold, ovšem ten se ukázal být spíše jednorázovým experimentem – byl velmi křehký a také příliš drahý. Inženýři v Samsungu se proto pokusili spojit výhody obou světů do jednoho zařízení. A tak vzniknul Galaxy Z Fold 8.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,4 × 123,9 × 4,5 mm (rozevřený), 123,9 × 81,9 × 9,7 mm (zavřený), hmotnost: 201 g, zvýšená odolnost: IP48
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4800 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Galaxy Z Fold 8 je dosud nejlehčí skládačkou knížkového typu od Samsungu, váží pouze 201 gramů, čímž předčí i spoustu konvenčních smartphonů. Oproti předchozím Foldům je o něco nižší a širší –fyzické rozměry činí 123,9 × 81,9 × 9,7 mm, v rozevřeném stavu je pak tloušťka obou křídel 4,5 mm. V ruce telefon působí velice příjemně – zatímco Galaxy Z Fold 8 Ultra stále působí tak trochu jako zařízení pro geeky, základní Fold 8 má lidštější proporce blízké cestovnímu pasu.
Telefon, který baví používat
Zvolený poměr stran navíc nemá pouze výhody při přenášení v kapse, ale i při samotném používání. Hlavní hvězdou Galaxy Z Fold 8 je totiž vnitřní 7,6″ ohebná obrazovka s poměrem stran 4:3. Ten je praktičtější nejen při sledování videí na šířku, ale zejména při konzumaci obsahu na výšku. Při brouzdání na internetu nebo při čtení e-knih získáte pocit, jako byste v ruce drželi zmenšený iPad mini – působí to velmi přirozeně. Nelze se divit, že chystaný ohebný iPhone bude mít podobné proporce.
Obrazovka je typu Dynamic AMOLED 2X a pyšní se dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz, rozlišením 2 448 × 1 848 pixelů a špičkovým jasem 3 tisíce nitů. Perfektní viditelnosti na venkovním světle napomáhá i antireflexní vrstva.
Samsung u všech letošních skládaček použil novou konstrukci displeje nazvanou Flex Titanium, která v rámci složení obsahuje dvě vrstvy titanu zajišťující vysokou odolnost, pevnost, a přitom lehkost. Tato konstrukce má rovněž minimalizovat rýhu v přehybu displeje, ačkoliv o úplném odstranění se hovořit nedá – při zhasnutém displeji je okem vidět, prstem ji ale téměř zaznamenat nelze. Kloub samotný klade přirozený odpor a lze jej „zaaretovat“ v téměř libovolné poloze.
Vnější displej má úhlopříčku 5,5″ a „monitorový“ poměr stran 16:10. To je na telefon poměrně nezvyklé, avšak podle Samsungu si s ním většina aplikací poradí. I v tomto případě se jedná o Dynamic AMOLED 2X obrazovku, tentokráte s rozlišením 1 248 × 1 972 pixelů.
Kam se poděl teleobjektiv?
Součástí obou displejů je 10Mpx selfie kamerka schovaná do kruhového otvoru, vnější má úhel záběru 85°, vnitřní 100°. Na zádech pak najdeme vystouplý oválný ostrůvek obsahující dva fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.8
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/1.9
Fotočip hlavního fotoaparátu má stejný poměr stran 4:3, takže při focení a následném prohlížení na vnitřní obrazovce nepřijdete o jediný pixel. Galaxy Z Fold 8 umožňuje zaznamenávat obraz zároveň hlavním fotoaparátem i selfie kamerkou, což ocení nejeden vloger. Do těla telefonu se bohužel nevešel teleobjektiv, vystačit si tak musíme s digitálním výřezem z hlavního fotoaparátu.
Výkon jako loňská vlajková loď
Galaxy Z Fold 8 pohání čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, tedy stále ještě aktuální špička, která stačí na všechny myslitelné úlohy. Čipset spárován s 12 nebo 16 GB RAM, úložiště může mít kapacitu až 1 TB.
Energii telefonu dodává duální akumulátor s kapacitou 4 800 mAh, který má podle Samsungu zajistit vysokou výdrž čítající až 26 hodin nepřetržitého sledování videa. Akumulátor lze dobíjet jak kabelem (až 45 wattů), tak bezdrátově (až 20 wattů), k dispozici je i reverzní bezdrátové dobíjení jiných zařízení. Galaxy Z Fold 8 rovněž tradičně potěší zvýšenou odolností IP48 a nadstandardní softwarovou podporou čítající 7 let plných aktualizací systému a bezpečnostních aktualizací, přičemž už od výroby je na telefonu nainstalován aktuální Android 17 s nadstavbou One UI 9.
Cena a dostupnost
Galaxy Z Fold 8 půjde do prodeje v třech základních barvách – bílé, tmavě šedé a fialové, na webu Samsungu pak bude k mání ještě exkluzivní zelená. Telefon půjde do prodeje v pátek 7. srpna, a to za následující ceny:
- 12 GB / 256 GB za 48 999 korun
- 12 GB / 512 GB za 53 999 korun
- 16 GB / 1 TB za 63 999 korun
Samsung již nyní spouští předprodej, ve kterém lze novinku získat levněji, ovšem bez vlastního přičinění to tentokráte nepůjde. Pokud s nákupem dáte do výkupu nějaký starší telefon, získáte navíc výkupní bonus ve výši 5 tisíc korun. Tento bonus se navíc může zdvojnásobit, pokud vykupovaným zařízením bude jakýkoliv starší Galaxy Z Flip nebo Fold.
Zpravodajství z Galaxy Unpacked 2026
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- Fold 8 Ultra za 69 tisíc, Flip 8 za 37 tisíc: poradíme, jak teď ušetřit tisíce (kompletní přehled českých cen)
Samsung rovněž poskytuje 7% slevu držitelům studentské karty ISIC, další slevy lze získat souběžným nákupem dalších produktů Galaxy, například tabletu, hodinek nebo sluchátek. Posledním bonusem je dárek za recenzi, a to buď vysavač Samsung Jet 65 nebo sluchátka Galaxy Buds4 Pro.