Vyzkoušeli jsme Samsung Galaxy Z Flip 7: vylepšení na těch správných místech

Nová kompaktní skládačka Samsung Galaxy Z Flip 7 působí jako sympatická evoluce

Má větší venkovní displej a dosud největší baterii, překvapí ale sázka na Exynos namísto Snapdragonu

V obchodech se začne prodávat 25. července za 29 999 Kč, v rámci předobjednávek můžete ušetřit

Společnost Samsung dnes na své výroční akci Unpacked v americkém New Yorku, kam dostala pozvánku i naše redakce, představila několik novinek pro segment skládacích telefonů. Méně náročné zákazníky tolik nezaujme nový Fold 7, jako spíše duo véčkových smartphonů Z Flip 7 a Flip 7 FE. Hlavně první zmíněný nabízí řadu vítaných vylepšení, jako třeba velký „bezrámečkový“ vnější displej. Dočkali jsme se také odhalení nové řady hodinek Galaxy Watch 8. Jak vypadají novinky v praxi?

Konečně pořádný displej

Nováček Galaxy Z Flip 7 je větší než jeho předchůdce. Došlo totiž k celkem významnému zvětšení obou displejů a mírné úpravě poměru. Flip 7 díky tomu – a to není jen marketingová floskule – v ruce působí více jako konvenční telefon, například podobně velký Galaxy S25+. Rozměry nového véčka činí 75,2 × 85,5 × 13,7 milimetru ve složeném, respektive 75,2 × 166,7 × 6,5 milimetru v rozloženém stavu.

Zařízení je opět celé z kovu, nabízí trochu tenčí rámečky všude, kde si jen vzpomenete. Kromě toho ale Samsung údajně celou konstrukci lépe vyztužil a nasadil upravený pant FlexHinge. V ruce je zařízení kompaktní, ale bytelné a ergonomicky dobře zpracované. Zůstala i oceňovaná voděodolnost IP48, což je dosud nejvyšší stupeň ochrany, kterou nabízí skládací véčkový telefon. K dispozici je černá, modrá a zajímavá korálově červená.

V hlavní roli je pak jednoznačně displej, a to jak vnitřní, tak vnější. Oba prošly velkou změnou: vnitřní panel má nově úhlopříčku 6,9″ a šířku skoro 69 milimetrů, venkovní je konečně bez nevzhledných rámečků, obtéká čočky fotoaparátu a výrobce u něj hovoří o úhlopříčce 4,1″, od okraje jej navíc dělí pouze 1,25 milimetru. V obou případech jde o LTPO AMOLED 2X s podporou svítivosti až 2 600 nitů a svižnou 120Hz dynamickou frekvencí.

Zvláště zvětšení vnějšího displeje je vítané novum, protože konkurence podobnou koncepci „displeje, který obtéká fotoaparáty“ nabízí již minimálně 2 roky. Venkovní displej je díky těmto rozměrům mnohem lépe ovladatelný a obecně lépe použitelný, protože přes něj tím pádem vyřešíte i reakci na notifikace, nebo si otevřete webovou stránku. Za pochvalu stojí i předěl na vnitřním panelu, který je velmi jemný a při používání o něm skoro nevíte. Zásadní vylepšení oproti loňsku to není, už tehdy byl velmi málo patrný.

Výbava a výkon

Samsung také letos nedělá u Z Flipu 7 prakticky žádné kompromisy v otázce výkonu. Zájemci sice nedostanou špičkový čipset od Qualcommu, jak se trochu očekávalo, ale jeho alternativu v podobě 3nm čipové sady Exynos 2500 s 10jádrovým procesorem. Přesný výkon a rozložení jader zatím Samsung tají, ale lze očekávat 9% nárůst výkonu CPU, 23% nárůst grafického výkonu a o 22 % rychlejší neural engine pro výpočet umělé inteligence. To vše v porovnání s generací Galaxy Z Flip 5.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 7 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 16, čipset: Samsung Exynos 2500, octa-core, 3,3 GHz Cortex-X925 + 2× 2,75 GHz Cortex-A725 + 5× 2,36 GHz Cortex-A720 + 2× 1,8 GHz Cortex-A520, GPU: Xclipse 950, RAM: 12 GB , interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 75,2 × 166,7 × 6,5 mm (rozevřený), 75,2 × 85,5 × 13,7 mm (zavřený), hmotnost: 188 g, zvýšená odolnost: IP48 Displej, konektivita a baterie 6,9" + 4,1", Dynamic AMOLED, rozlišení: 1080 × 2520 px, 948 × 1048 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 23mm, 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 123˚, 1/3.2", 1.12µm, selfie kamera: 10 Mpx, f/2.2, 4K video Kompletní specifikace

Na přesné výsledky v oblíbených benchmarcích si budeme muset ještě počkat, ale hrubý výkon při používání působí naprosto bezproblémově, telefon je krásně svižný, přesně, jak byste od vlajkového modelu očekávali. Rovnou v základu bude k dispozici také 12 GB RAM, a to v kombinaci s 256 či 512 GB úložného prostoru.

Horkou novinkou je také baterie, která nabízí dosud nejvyšší možnou kapacitu u telefonu řady Galaxy Z Flip. Není jasné, zdali výrobce sáhl po novém typu křemíko-uhlíkového akumulátoru, nicméně nová baterie nabízí kapacitu 4 300 mAh což je o 300 mAh více než vloni a o 600 mAh více než předloni, tedy u již zmíněného modelu Galaxy Z Flip 5. Kromě toho má ale nový Flip podporovat stejný nabíjecí výkon jako předchozí generace, tedy 25 W drátem, 15 W bez drátu a 4,5 W reverzně ze zad.

Systémová nadstavba One UI 8.0 nad Androidem 16 přináší pro Flip 7 také několik nových věcí. Týká se to například vylepšení pro Now Bar na zamykací obrazovce a Now Brief, které mohou nyní zohledňovat data z více aplikací. Větší venkovní displej má také celou řadu nových forem kustomizace a k tomu můžete chytrého asistenta Gemini Live vyvolat přímo v zavřeném stavu, telefon ani nemusíte otevírat.

Fotoaparát jako vloni?

U fotoaparátu se Samsung – jako má poslední roky ve zvyku – zaobíral spíše softwarovou optimalizací a přidáváním nových funkcí, než vylepšením v rámci hardwaru. Vzadu tedy opět najdeme duo 50Mpx hlavní kamery a 12Mpx širokáče, nad vnitřním displejem se ve výřezu nachází 10Mpx selfie kamerka. Výrobce ale klasicky nabádá, abyste k selfie fotkám využívali zadní sestavu; díky většímu displeji je to nově o něco praktičtější.

Novinkou v oblasti focení a videa je například podpora pro 10bitové HDR video, které u loňské generace chybělo. Při focení či natáčení na hlavní duo fotoaparátů pak potěší nová funkce automatického zoomu při pohybu, anebo jednoduché gesto pro zoomování při focení selfie portrétů zadní kamerou.

Cena a dostupnost

Předprodej nového telefonu Galaxy Z Flip 7 odstartoval již dnes. Ostrý start prodeje je pak naplánován na 25. července a v nabídce budou dvě paměťové varianty (12/256 GB a 12/512 GB). Mezigeneračně však nový Galaxy Z Flip 7 podražil, byť naštěstí méně než jeho větší sourozenec Z Fold 7. České ceny jsou následující:

Varianta Galaxy Z Flip 7 Galaxy Z Flip 6 Rozdíl 256 GB 29 999 Kč 28 999 Kč +1 000 Kč 512 GB 33 299 Kč 31 999 Kč +1 300 Kč

I letos můžete ušetřit při nákupu vyšší paměťové varianty. Do 24. července totiž v rámci zaváděcí akce koupíte vyšší verzi za cenu té nižší – to znamená, že pokud s nákupem nebudete otálet, ušetříte na 512GB variantě hned 3 300 korun, a to už se počítá. Pro šetřivější z vás je tu pak ještě odlehčená varianta Z Flip 7 FE, který nabízí vesměs podobnou výbavu jako loňská generace, v základu (8/128 GB) stojí 24 999 Kč, vyšší paměť (8/256 GB) pak vyjde na 26 699 Kč.

