Poprvé bez Snapdragonu! Galaxy Z Flip 7 bude pohánět čipset Exynos 2500

Samsung letos v létě představí novou generaci ohebných smartphonů. Podle posledních zvěstí se stejně jako v minulých letech dočkáme dvou modelů – knížkového Galaxy Z Fold 7 a véčkového Galaxy Z Flip 7, druhý jmenovaný by pak měl později dorazit ještě v odlehčené variantě Galaxy Z Flip FE.

Samsung pro své skládačky připravuje několik zajímavých mezigeneračních vylepšení, a to jak navenek, tak i uvnitř. Dlouze se například spekulovalo o tom, jaký čipset bude pohánět Galaxy Z Flip 7 – ve hře byl jak Snapdragon 8 Elite, tak vlastní Exnyos 2500. Podle uznávaného informátora Ice Universe nakonec padla volba na druhý jmenovaný, a to celosvětově.

The Exynos 2500 that will be used in all versions of the Galaxy Z Flip7 worldwide has been released. Although the performance is not top-notch, the AI ​​and ISP look good.https://t.co/syRXut8DdA

— ICE CAT (@UniverseIce) June 23, 2025