MacBook Pro (M5 Max, 2025) recenze: nejvýkonnější notebook současnosti?

- MacBook Pro obdržel na jaře dvě výrazná vylepšení: přišel model s M5 Pro a M5 Max
- Zejména druhý zmíněný patří k tomu absolutně nejvýkonnějšímu z říše notebooků, co si dnes můžete koupit
- Přitom Apple nezdražoval, naopak zvýšil základní úložiště na 1 TB
- Základní MacBook Pro s M5 Pro vyjde na 59 990 Kč, M5 Max pak stojí 99 990 Kč
Řada MacBook Pro platí bezesporu za nejvýkonnější pracovní laptopy na trhu. Neplést s herními laptopy, pracovní stroje jsou trochu jiná kategorie – tady můžete očekávat s masivním výpočetním výkonem, který využijete pro střih dlouhých videí ve vysokém rozlišení, náročné grafické modelování a renderování, případně on-device běh vlastních AI modelů. Přímým adeptem na nejvýkonnější laptop tohoto druhu je i nový MacBook Pro, který v jarní revizi obdržel nový čipset M5 Max a také 16″ variantu.
Buďte si jisti, že pokud nevíte, k čemu pořádně využít už dost masivní výkon podzimního MacBooku Pro se „základním“ čipem M5, tato výkonnější a patřičně dražší verze nebude nic pro vás. Dnes se ale podíváme na to, jak výkonný nový MacBook Pro s M5 Max vlastně je, a to jak v teorii, tak i v praxi. A především – jak je na tom v extrémní konkurenci strojů s operačním systémem Windows.
16″ model je zpět
MacBook Pro v konfiguraci s čipy řady M5 dorazil poprvé už v říjnu, jenže tehdy šlo pouze o model se základním čipem M5 a 14″ displejem. Nové modely s M5 Pro a M5 Max rozšiřují nabídku o 16″ variantu, která přichází s dobře známým Liquid Retina XDR zobrazovačem (jde vlastně o LCD panel) s rozlišením 3 456 × 2 234 pixelů, tedy jemností 254 pixelů na palec. Nechybí ani zvýšená obnovovací frekvence 120 Hz.
Ono XDR v obchodním označení vlastně představuje vyšší svítivost, až 1 000 nitů při běžném používání, respektive 1 600 nitů bodově při zobrazování HDR obsahu. Pro srovnání, Liquid Retina panely známé z MacBooku Air či Neo podporují maximální jas 500 nitů, MacBook Pro má tedy dvakrát tak svítivější panel. Za 4,5 tisíce korun si můžete i tentokrát připlatit za matnou nanotexturu. Ta účinně brání odleskům při práci venku, ale i v interiéru. O tom, že se tato novinka vyplatí, jsme se přesvědčili už v recenzi MacBooku Pro s M4.
Varianta s větší úhlopříčkou má nespornou výhodu pro uživatele, kteří potřebují ke své práci velký displej. Zároveň s tím přichází i větší baterie (100 Wh oproti 72,4 Wh u 14″ modelu), vzhledem k většímu displeji ale výdrž není výrazně lepší, Apple sám hovoří o zhruba 22 hodinách streamování videa či 16 hodinách prohlížení webu.
Hlavní novinka: čipy M5 Pro a M5 Max
Ústřední novinkou této řady MacBooků Pro jsou jedny z nejvýkonnějších čipů na trhu: M5 Pro a především M5 Max, který máme k dispozici i my. Pro konkrétní představu, námi testovaný model 16″ MacBooku Pro disponuje M5 Max s 18jádrovým CPU (6 superjáder a 12 standardně výkonných jáder), 40jádrovým GPU a 16jádrovou neurální jednotkou, k tomu má 128 GB jednotné paměti a 4TB SSD. Jde vlastně o nejvyšší předem nastavenou konfiguraci v hodnotě necelých 125 tisíc korun.
Ani základní model s M5 Pro se ale nenechá zahanbit. Se zhruba poloviční cenou 75 tisíc korun nabízí 18jádrové CPU, 20jádrové GPU a 16jádrový neural engine. Přímo na webu Applu si pak můžete sami vybrat z konfigurátoru, jak výkonný laptop bude nejlépe odpovídat vašim požadavkům.
Výkonu je u obou modelů vysoké penzum, pro běžného i středně pokročilého uživatele je tento výkon v praxi nepředstavitelný. Apple chce tlačit zejména videorendering komplexních 3D scén ve vysokém rozlišení, případně lokální trénink modelů umělé inteligence, k čemuž tento výkon bohatě stačí. Ve srovnání se staršími modely pak námi testovaný model s M5 Max přímo exceluje:
- Až 8× rychlejší generování obrázků pomocí AI než na MacBooku Pro s M1 Max a až 3,8× rychlejší než na MacBooku Pro s M4 Max.
- Až 6,7× rychlejší zpracování požadavků LLM než na MacBooku Pro s M1 Max a až 4× rychlejší než na MacBooku Pro s M4 Max.
- Až 5,4× rychlejší rendrování videoefektů v Blackmagic DaVinci Resolve Studiu než na MacBooku Pro s M1 Max a až 3× rychlejší než na MacBooku Pro s M4 Max.
- Až 3,5× rychlejší AI vylepšování videa v Topaz Videu než na MacBooku Pro s M4 Max.
Z našeho srovnání plyne, že námi testovaná konfigurace nabízí opravdu jeden z nejvyšších výkonů na poli notebooků, citelně lepší jsou pak pouze desktopové sestavy. Dle měření serveru Nanoreview se na prvních příčkách stále nachází desktopový M3 Ultra rovněž od Applu, který v benchmarku Cinebench R24 nasbíral 2 753 bodů v Multi-Core testu, hned za ním je AMD Ryzen 9 (2 600 bodů) a Intel Core Ultra 7 (2 482 bodů). Kompletní tabulka výkonu oproti předchozím modelům:
|Benchmark
|MacBook Pro M5 Max
|MacBook Pro M5
|MacBook Pro M4 Pro
|MacBook Pro M4
|MacBook Pro M1
|Geekbench 6 – Single Core
|4 267 bodů
|4 259 bodů
|3 901 bodů
|3 611 bodů
|2 369 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|29 721 bodů
|17 865 bodů
|22 775 bodů
|14 201 bodů
|8 576 bodů
|Cinebench 2024 – Single Core
|198 bodů
|200 bodů
|174 bodů
|171 bodů
|112 bodů
|Cinebench 2024 – Multi Core
|1 572 bodů
|1 121 bodů
|1 624 bodů
|755 bodů
|430 bodů
|Cinebench 2024 – GPU
|21 025 bodů
|6 111 bodů
|9 114 bodů
|3 512 bodů
|1 260 bodů
|3DMark Solar Bay
|31 560 bodů
|23 410 bodů
|30 743 bodů
|14 674 bodů
|5 526 bodů
|3DMark Wild Life Extreme
|20 040 bodů
|11 908 bodů
|18 225 bodů
|8 573 bodů
|4 389 bodů
Podpora více displejů
Co do podpory externích displejů můžete používat až čtyři monitory s 6K při 60 Hz nebo 4K při 144 Hz, popřípadě dva monitor 8K při 60 Hz nebo 5K při 120 Hz, respektive 4K při 240 Hz. MacBook Pro s M5 Pro pak podporuje tři displeje v rozlišení 6K při 60 Hz, respektive 5K 120 Hz, anebo 4K 240 Hz. Zvládne i jeden 8K monitor při 60 Hz, anebo nižší rozlišení při současném připojení dalšího displeje až při 5K rozlišení.
My jsme měli možnost používat nový MacBook Pro M5 Max s 27″ Studio Display v Retina rozlišení 5K, který lze po právu prohlásit za jeden z nejlepších monitorů, který k MacBooku můžete připojit. Nabízí dostatečný studiový jas až 600 nitů, základní 60Hz obnovovací frekvenci a technologii True Tone pro korekci barev na základě okolního osvětlení. MacBooky ale nemají žádné omezení pro připojení monitorů, můžete tedy využít prakticky libovolný displej, ať už pomocí HDMI, tak pomocí USB-C Thunderboltu.
Nový čip N1
Celkem znatelnou novinkou, která u původního MacBooku Pro M5 z podzimu loňského roku chybí, je tovární čip N1 pro bezdrátovou komunikaci. Ten v jednoduchosti zajišťuje nejnovější Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. generace, zatímco starší generace zůstává u Bluetooth 5.4 a Wi-Fi 6E.
V praxi to dnes většina uživatelů dramaticky nepocítí, zejména pokud doma stále používají Wi-Fi 6 router. Do budoucna ale jde o limitaci, která může být znát například při práci v hustě zaplněných sítích, při přenosu velkých souborů přes AirDrop nebo u bezdrátového příslušenství s nižší latencí. Apple navíc u čipu N1 slibuje lepší efektivitu a stabilitu funkcí jako Personal Hotspot či AirDrop díky hlubší integraci přímo do vlastního hardwarového ekosystému. V neposlední řadě je čip N1 úspornější než předchozí řešení od Qualcommu.
Co zůstalo stejné?
Oproti podzimnímu MacBooku Pro s čipem M5 se v designu a další výbavě nezměnilo prakticky nic. Výsledkem je stroj, který působí důvěrně známě – a to ve většině ohledů.
Design a zpracování
Konstrukce zůstává stejná jako u všech generací od roku 2021. MacBook Pro si drží kombinaci ostrých a zaoblených hran i tenké hliníkové unibody, které působí bytelně a profesionálně. Nechybí ani čtveřice pogumovaných nožiček, díky nimž notebook pevně sedí na stole. Celkově jde pořád o jeden z nejlépe zpracovaných notebooků na trhu.
Porty a konektivita
Beze změn zůstává i portová výbava. Na levé straně najdete MagSafe, dvojici Thunderboltů (tentokrát však verze 5, nikoliv pomalejší 4) a sluchátkový jack, napravo pak další Thunderbolt 5, velké HDMI a čtečku SDXC karet. V praxi tak MacBook Pro dál nabízí nadstandardní konektivitu, kterou například u tenčích modelů MacBook Air nenajdete.
Klávesnice a trackpad
Klávesnice zůstává jedním z hlavních taháků. Má jistý zdvih, přesnou odezvu a dobře se na ní píše i dlouhé hodiny. Automaticky regulované podsvícení je už jen příjemný standard. Velký trackpad pak dál patří k absolutní špičce – je přesný, spolehlivý a skvěle zvládá gesta v macOS.
Baterie a výdrž
Ani baterie nepřináší zásadní změny. Výdrž je velmi podobná jako u předchozí generace – při běžné práci vydrží dlouhé hodiny, při vysoké zátěži logicky klesá. Apple oficiálně hovoří o 13–20hodinové výdrži u 14″ MacBooku Pro s M5 Max a o 16–22hodinové výdrži u 16″ modelu. Sluší se však zmínit, že úspornější základní čip M5 nabízí výdrž až na 24 hodin, právě nejlevnější základní MacBook Pro se jako jediný vyrovná lacinější řadě MacBook Air.
Oproti modelům Air nebo snad Neo ale řada Pro benefituje i z rychlého nabíjení. 14″ MacBooky podporují až 96W výkon originálním adaptérem, větší laptop pak umí dokonce 140W dobíjení. Z 1 do 100 % se v obou případech dostanete za zhruba 1,5 hodiny, ale prvních 50 % se nabije i za méně než 30 minut. V obou případech ale potřebujete originální nabíječku: ta 96W vyjde na zhruba 1 500 korun, za 140W pak dáte o tisícovku víc.
Cena a dostupnost
Apple napřesrok nezdražoval, naopak ještě zvýšil dostupné paměťové varianty. Nejprve tedy MacBook Pro s M5 Pro. Menší 14″ variantu koupíte letos stejně od 59 990 Kč, přičemž k dispozici máte 15jádrové CPU, 16jádrové GPU, 24GB RAM a nově 1TB SSD (vloni bylo v základu jen 512 GB). 16″ model s konfigurací 18jádrové CPU a 20jádrové GPU pak startuje na 74 990 Kč. Hned 4,5 tisíce korun necháte za příplatkovou matnou nanotexturu na displeji, pokud byste měli zájem.
M5 Max coby nejlépe vybavené laptopy od Applu startují na trochu vyšších cifrách. Základní 14″ MacBook Pro s M5 Max nabízí 18jádrové CPU, 32jádrové GPU, 2TB SSD a 36 GB jednotné paměti, cena je takřka kulatých 99 990 Kč. To je asi jediná meziroční změna, protože loňský model M4 Max se 14″ displejem Větší úhlopříčka se shodnou konfigurací paměti a čipové sady pak vyjde na 109 990 Kč, i zde je k dispozici možnost příplatkové nanotextury.
MacBook Pro (M5 Max, 2026)
Design a zpracování9.5/10
Výkon a optimalizace10.0/10
Hardwarová výbava9.4/10
Výdrž baterie9.2/10
Klady
- M5 Max, jeden z nejvýkonnějších čipů na trhu
- konečně i 16″ model
- čip N1 s Wi-Fi 7 a Bluetooth 6
- výborná výdrž
- větší SSD za nižší cenu
Zápory
- rozměrnější a těžší 16″ varianta
- vysoká cena příplatkových služeb