Recenze MacBook Pro (M4, 2024): bláznivý výkon a neuspokojivá umělá inteligence

Nový MacBook Pro s čipem M4 je aktuálně nejlepší notebook od Applu

Otestovali jsme jej ve výkonnější konfiguraci s čipem M4 Pro

Ta naše vyjde na 100 tisíc korun, základní se pak prodává za 49 990 korun

Na konci října společnost Apple oznámila nové počítače s čipy M4, které jsme mohli poprvé vidět u iPadů Pro v květnu letošního roku. Stěžejním produktem je tentokrát MacBook Pro s variací všech tří nových čipových sad M4, M4 Pro i M4 Max. Znovu jde o nejvýkonnější počítač v nabídce Applu, pravděpodobně i o nejvýkonnější notebook na trhu. Co se ale změnilo od loňského roku a na koho vlastně výrobce s tímto zařízením cílí? Pojďme si to postupně rozebrat.

Nejdříve k výběru konfigurace a samotné ceně MacBooku Pro. Apple nabízí dvě velikosti displeje a tři základní možnosti výbavy. Hovoříme o základním 14″ modelu s M4 (10jádrové CPU i GPU), 16 GB jednotné paměti a 512GB SSD, který vyjde na 49 990 Kč včetně DPH. Od loňska se tedy cena nezměnila, avšak došlo k navýšení výkonu a také operační paměti z 8 na 16 GB bez příplatku. Je to určitě sympatické, ale klidně to mohlo přijít mnohem dřív.

Základní varianta s čipem M4 Pro (12jádrové CPU, 16 jádrové GPU) nabízí stejné úložiště SSD, ale vyšší paměť 24 GB. Začíná na ceně 59 990 Kč. Pak je tu ještě vrcholná varianta procesoru M4 Max (14jádrové CPU, 32jádrové GPU), která přichází s 36GB pamětí a 1TB SSD a stojí 95 990 Kč. Velkou moc má v tomto konfigurátor na webu Apple, kde si můžete výběr čipových sad, úložiště a paměti vybrat dle vlastních preferencí.

Do naší redakce dorazil model se 14″ displejem a čipovou sadou M4 Pro (14jádrové CPU, 20jádrové GPU), 48 GB jednotné paměti a 2TB SSD diskem. Specifikace a jejich využití v praxi probereme postupně, ale sluší se uvést hned na úvod, o jakém počítači se bavíme. A také kolik stojí – pokud byste chtěli stejnou konfiguraci jako my, museli byste vytáhnout z peněženky 100 490 Kč.

Obsah balení

V balení nového MacBooku vlastně nečíhá žádné překvapení. Najdete tam prakticky jen počítač samotný, obalený jednorázovým papírovým obalem, pak magnetický konektor MagSafe s opleteným kabelem v barvě MacBooku a nakonec nabíjecí adaptér s výkonem 70 W či 96 W, v závislosti na vámi zvolené konfiguraci. To je vše, zmizely i samolepky, na druhou stranu se tak alespoň Apple může chlubit tím, že balení neobsahuje ani 1 % plastu a umělých materiálů.

Design a konstrukce

Oproti loňsku a vlastně i třem předešlým generacím Apple v designu neudělal žádné změny. MacBook Pro tak vypadá a první pohled stejně jako ten loňský. Tělo je tedy oblejší, nemá tak zkosené hrany, jak jsme byli zvyklí v minulosti, zůstaly i klasické designové prvky, jako například ostrý výkroj pod trackpadem pro otevření displeje nebo čtyři vystupující nožičky a logo „MacBook Pro“ vyražené do spodní plochy.

Počítač je celý vyrobený z hliníku, ještě ke všemu ze 100 % recyklovaného hliníku. Nutno říct, že konstrukce je velice pevná, perfektně slícovaná, nikde se nic neprohýbá ani nelupe. Skvělým důkazem pevné konstrukce je i fakt, že víko notebooku otevřete jednou rukou. Právě víko je silné 4 milimetry, takže není pochyb o tom, že obrazovku dokáže při trochu nevybíravém provozu ochránit. Naopak nevýhodou hliníku je jeho relativní měkkost – takže když vám laptop upadne, nebo vám na něj něco spadne, nejspíš se na těle objeví nevratná proláklina.

MacBook je primárně laptop, přenosné zařízení, určitě tedy stojí za to zmínit, jak je na tom počítač s ergonomií. Námi testovaný model s M4 Pro a menší úhlopříčkou obrazovky měří na tloušťku 15,5 milimetru a váží 1,6 kilogramu. Takže ano, je to velké zařízení, při celodenním přenášení v ruce nebo v batůžku jej pocítíte. Lehoučkému MacBooku Air však v tomto ohledu nekonkuruje, protože u něj zase nikdy nedostanete takový výkon a další výbavu.

Nabídka konektorů se od minulé generace změnila jen lehce, naštěstí k lepšímu. Levou stranu okupuje nabíjecí MagSafe, duo USB-C Thunderbolt 4/5 (opět v závislosti na konfiguraci) a 3,5mm sluchátkový jack. Na protilehlé straně najdete velké HDMI, čtečku SDXC karet a ještě třetí Thunderbolt 4/5 port. Přidání třetího USBčka na protilehlou stranu jednoznačně chválím; dokonce se domnívám, že může pro některé zákazníky jít o prodejní argument, proč vybrat MacBook Pro z roku 2024, a ne levnější loňský model.

Klávesnice a touchpad

Složení klávesnice, ať už zdvih, rozložení i výběr funkčních kláves, je stejné jako u všech aktuálně dostupných MacBooků. Máme zde klasické QWERTZ klávesy, nechybí Command, Option a Control, šipky ve tvaru obráceného T a v pravém horním rohu je zapínací tlačítko se zabudovanou čtečkou otisků prstů Touch ID. Chybět nesmí samozřejmě ani podsvícení, které však již nelze regulovat pomocí funkčních kláves, ale zástupce nastavení v ovládacím centru macOS 15. Tuto drobnost jsem však kritizoval již vloni, nejde tedy o nic nového.

V praxi není klávesnici co vytknout. Má velmi příjemný stisk i odezvu a není nijak hlasitá. Vděčíme za to již několik generací používané technologii Scissor Switch kláves, které jsou méně poruchové a mají delší životnost. Během testování se mi ani nestalo, že by se některé klávesy vyhladily do lesklého odstínu, jako tomu bylo v minulosti u některých MacBooků.

Nezbytnou součástí základny jakéhokoliv notebooku od Applu je také velký trackpad. Nabízí plochu s 15centimetrovou úhlopříčkou a dle mého názoru jde o jeden z největších benefitů počítačů této značky. Pokud jste na používání touchpadu zvyklí, tady budete jako doma. Apple trackpad podporuje gesta v systému macOS, pracuje s přítlakem (Force Touch) a díky hladkému povrchu vám po něm dobře klouže prst.

Displej s návykovou funkcí

Také letos, u modelů M4, máme MacBook Pro ve dvou velikostech: 14,2″ a 16,2″. K nám do redakce dorazila menší, výrazně skladnější a díky tomu i oblíbenější varianta nového MacBooku. Naštěstí právě velikost úhlopříčky a s tím spojené rozměry tvoří jediné odlišnosti obou variant notebooku. U 16″ provedení musíte myslet na výrazně větší rozměry a také vyšší hmotnost 2,15 kilogramu. Například mně se celý život lépe pracovalo s 13–14″ notebooky, ale celá řada z vás to může mít jinak.

V obou případech tu máme zobrazovač typu XDR Liquid Retina, tedy alespoň tak zní oficiální označení Applu. U konkurence se s panelem tohoto typu setkáte spíše pod označením Mini LED. Tato technologie používá malé nastohované diody k dosažení lepšího podsvícení s vyšším kontrastem (i díky lokálnímu ztmavení některých segmentů obrazovky), lepšími barvami a vyšším jasem ve srovnání s tradičními LCD obrazovkami.

Kvalita tohoto panelu je obrovská. Apple sází na extrémní dynamická rozsah, svítivost až 1 600 nitů a skvělé rozlišení 3K s jemností 254 pixelů na palec u menšího i většího modelu. Za zmínku stojí ještě jedna vysoce návyková funkce, a sice ProMotion známější z iPhonů nebo iPadů. Jde o variabilní snímkovou frekvenci až 120 Hz (oproti 60 Hz u MacBooku Air), na kterou se skutečně velmi snadno zvyká. Přestože práci samotnou nijak zvlášť neurychluje, používání počítače maximálně zpříjemňuje. Efekt je opravdu podobný jako na iPhonu.

Antireflexní nanotextura: vyplatí se?

A pak je tu jedna úplná novinka, kterou získáte pouze coby příplatkovou službu za 4 500 korun k libovolnému modelu nového MacBooku Pro – antireflexní nanotextura na displeji. Povrch displeje je viditelně „zmatněný“, i když na dotyk to tak nepůsobí. Světlo skutečně dokáže částečně pohlcovat, častěji jej však rozpije a tím pádem vlastně zmírní intenzitu, ale rozšíří radius rušivosti. Například s bodovými světly pak nanotextura neumí pracovat skoro vůbec.

Řešení to rozhodně není špatné a pokud často pracujete ve světelně rušivém prostředí, nebo třeba venku, v parku nebo v kavárně na zahrádce, rozhodně bych být vámi o příplatku za nanotexturu uvažoval. Dovolím si však ještě srovnání s nanotexturou u iPadu Pro z května letošního roku. Matný povrch displeje tabletu je mnohem silnější (kvůli dotykovému ovládání, pochopitelně), vlivem čehož má i lepší funkci absorbce světelných odlesků, na druhou stranu výrazně víc degraduje rozlišení; to se u MacBooku prakticky neděje.

Výkon a výbava: M4 Pro

Hlavní novinkou letošní iterace MacBooku Pro je po všech ohledech nová čipová sada M4 Pro. Jak už zaznělo v úvodu, tento čipset má 14jádrový procesor a 20jádrové GPU, sestavu doplňuje ještě 16jádrový Neural Engine, který přispívá k hladkému chodu funkcí založených na umělé inteligenci. Fascinující specifikací celé čipové sady se zdržovat nemusíme, protože jsme o ní informovali již v samostatném článku.

Mnohem důležitější je to, jak samotný výkon ovlivňuje práci s MacBookem a co všechno díky němu přenosný počítač dokáže. A celkem slušnou představu si o tom uděláte i díky srovnání s předchozími modely: čipset M4 Pro je až 3,5× výkonnější při práci s 3D renderovacím nástrojem Redshift než jeho předchůdci s čipy M1 Pro a M1 Max.

V běžném provozu (testováno však na méně náročných aplikacích) je oproti těmto čipům výkonnější zhruba 2×. Má také 2× výkonnější grafický akcelerátor než základní čip M4 (což potvrzuje i naše tabulkové srovnání) a 2,4× výkonnější grafiku než konkurenční čipset Intel Core Ultra 7.

My jsme MacBook Pro testovali s aplikacemi jako je Pixelmator Pro, Adobe Photoshop, iMovies a Garage Band. Přestože celá řada z nich nabízí praktické AI funkce, které starší počítače s M1 a M2 mohou výrazně potrápit, M4 Pro předvádí skvělé reakce a skutečně rychlou odezvu prakticky na jakékoliv příkazy. Níže se můžete přesvědčit o benchmarkových výsledcích v porovnání se zařízením s M4 a M3.

Hlavně grafický výkon poskočil zase o několik úrovní, což se nejvíce odráží ve hrách. Vyzkoušeli jsme tituly z Apple Arcade i placené hry z App Store, jako je Resident Evil Biohazard, Resident Evil Village a Death Stranding. Ve všech případech si počítač dokázal skvěle poradit, hry běžely při stabilní snímkové frekvenci 60 fps s vysokou mírou detailů.

Odvrácenou stranou hraní na MacBooku Pro je systém chlazení. Dražší modely Pro mají vlastní větrák, což zákazníci iPadů nebo MacBooku Air neznají. Jakmile se pustíte do velké AAA hry, jako třeba novějších dílů Resident Evil, větrák se po 15 minutách rozjede na plné obrátky a počítač dost hlasitě funí. Naštěstí jsem nezpozoroval snížený výkon ani po 1,5 hodině hraní, takže z praktického hlediska je vlastně vše v pohodě.

Benchmark MacBook Pro M4 Pro iPad Pro M4 MacBook Air M3 Geekbench 6 – Single Core 3 901 bodů 3 750 bodů 3 011 bodů Geekbench 6 – Multi Core 22 775 bodů 14 526 bodů 11 806 bodů Cinebench 2024 – Single Core 174 bodů / 141 bodů Cinebench 2024 – Multi Core 1 624 bodů / 608 bodů Cinebench 2024 – GPU 9 114 bodů / 3 264 bodů 3DMark Solar Bay 30 743 bodů 14 078 bodů 12 980 bodů 3DMark Wild Life Extreme 18 225 bodů 8 088 bodů 8 113 bodů

Jak už bylo řečeno, Apple zvýšil základní nabídku jednotné paměti: u M4 dostanete nový základ 16 GB, u M4 Pro dokonce 24 GB. Stejně tak potěší solidní úložiště 512 GB na rychlém SSD disku. V našem případě z něj systém macOS 15 Sequoia ubral 23,36 GB. Do laptopu je též integrována technologie Bluetooth 5.3 a Wi-Fi 6E (802.11ax). Vzhledem k cenovce bych si určitě představoval spíše modernější Wi-Fi 7.

Co do podpory externích displejů můžete používat až 2 monitory s 6K při 60 Hz, nebo 1 6K při 60 Hz a druhý 4K při 144 Hz, popřípadě 1 monitor 8K 60 Hz a jeden 4K až 240 Hz. Zde není vylepšení prakticky žádné, pokud ale sáhnete po základní M4 verzi, můžete ji nově také propojit se dvěma monitory, což vloni s M3 nešlo. Samozřejmě platí, že ve všech zmíněných případech máte obrazovku laptopu zavřenou.

macOS 15 Sequoia a Apple Intelligence

Nejnovější macOS 15.1 Sequoia přináší známé rozhraní s vylepšením pro některé aplikace, které se týká funkcí umělé inteligence Apple Intelligence. Patří sem například pokročilé vyhledávání přes Spotlight, které nyní díky strojovému učení nabízí rychlejší a přesnější výsledky.

Českým uživatelům je dostupná také funkce překladů v Safari, která automaticky rozpozná a přeloží text na webových stránkách. Překlad však funguje pouze mezi angličtinou a arabštinou, čínštinou, francouzštinou, holandštinou, němčinou, indonéštinou, italštinou, korejštinou, polštinou, portugalštinou, ruštinou, španělštinou, thajštinou, turečtinou, ukrajinštinou a vietnamštinou.

A pak jsou tu funkce jako je sumarizace notifikací, webových stránek, e-mailů a prakticky jakéhokoliv textu, například v poznámkách, textovém editoru Pages, nebo i v aplikacích třetích stran. Nutno však podotknout, že tyto funkce jsou dostupné pouze po přepnutí počítače do jazyka americká angličtina. V češtině ani slovenštině zatím nic z toho nefunguje.

Upřímně mi přijde, že současná ukázka funkcí Apple Intelligence je spíše demo a o praktickém využití lze pochybovat i v případě, že používáte jako svůj primární jazyk angličtinu. Textové úpravy jsou zajímavé, ale pro práci málo využitelné. Překlady a sumarizace každodenní agendu urychlí, ale i na to už dávno existují nástroje třetích stran. Zbytek je spíše fajn doplněk pro zábavu.

Brzy má dojít k aktualizaci na macOS 15.2, se kterým dorazí i podpora pro ChatGPT integraci do hlasové asistentky Siri, takže v omezené míře budete moci využívat Siri i v češtině. Stejně tak dorazí například AI úprava fotografií v aplikaci Fotky nebo generátor animovaných obrázků Image Playground.

Na druhou stranu, funkce jako továrna na smajlíky Genmoji nebo možnost zrcadlení obrazovky z iPhonu na Mac stále nefunguje, zde totiž platí regionální omezení pro Čínu a země Evropské unie (EU). Jinak je ale Apple Intelligence na Macu v Česku k dispozici v takřka kompletní formě, jak ji stanovuje verze systému macOS 15.1 Sequoia.

Výdrž a nabíjení

MacBook Pro s čipem M4 nabízí po letech zase trochu větší baterii, což jednoznačně kvitujeme. Hovoříme o 72,4Wh akumulátoru typu Li-Ion. Ten dle oficiálních informací Applu udrží počítač při práci na webu 14 hodin v kuse, video dokáže přehrávat až 22 hodin. Co vám tyto údaje řeknou o reálné výdrži? Nic moc.

Akumulátor je skutečně výkonný a bez větší námahy zvládne MacBook při běžné kancelářské práci pohánět i tři dny. Co to znamená? Kupříkladu u mě jde o práci s texty, zhruba hodinu až dvě denně práci s Pixelmatorem a občasnou rekreační činnost, jako je několik hodin přehrávání videí či filmů. Pokud ale budete na počítači pracovat jen pár hodin denně a pak se vrhnete na hraní her, výdrž půjde rapidně dolů.

Jak moc? Inu, za 4 hodiny běžné kancelářské agendy se mi podařilo vybít zhruba 30 % baterie, což je naprosto skvělý výsledek. Ale jakmile jsem spustil Resident Evil Village s nejvyšším grafickým nastavením, zmíněných 30 % šlo dolů zhruba za 1 hodinu. Full HD video jsem zvládl přehrávat 16 hodin v kuse, pak už se objevilo „v nádrži“ posledních 5 %.

Uznávám však, že můj běžný pracovní styl odpovídá spíše uživateli MacBooku Air. Pokud budete v kavárně bez elektřiny upravovat 3D rendery, modelovat grafiku pro animovaný film nebo upravovat obří soubory fotografií, nebudete mít problém MacBook Pro vybít ani během jednoho delšího odpoledne. Právě proto přijde opravdu vhod nová větší baterie.

Naměřená rychlost nabíjení 96W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 18 minut 30 minut 52 minut 93 minut

Pokud jde o nabíjení, zde žádné výrazné zlepšení neočekávejte. Počítač nabízí podporu až pro 96W nabíjecí výkon, který v námi testované variantě dostanete přímo v balení. Levnější verze M4 Pro a M4 pak musí počítat se 70W nabíječkou. Apple se chlubí nabitím na 50 % za 30 minut, což více méně potvrzuje i naše tabulka

Závěrečné hodnocení

Oproti loňsku, kdy jsme testovali MacBook Pro se základním čipem M3 a srovnávali jsme jej v kontextu cenu a výbavy spíše s levnějším MacBookem Air, nyní jsme se posunuli k výkonnější variantě, která potenciálním zákazníkům otevírá zcela nové možnosti.

I letos je základní varianta s čipem M4 pro profesionální zákazníky, kterým MacBook Air jen tak tak nestačí a iPad na hrubou práci nechtějí. Naopak čip M4 Pro slibuje opravdu solidní navýšení jak klasického výpočetního výkonu, tak opět hlavně toho grafického. Vždyť v porovnání s iPadem Pro s M4 hovoříme dle změřených benchmarků o 118–125% nárůst grafického výkonu.

A to přesně odpovídá i tomu, na koho toto velké, těžké, drahé, ale také ohromně výkonné zařízení míří. Typově může jít o grafické designéry, architekty, fotografy, střihače, ale i IT profese, programátory a další. Ti většinou nemají ani problém s cenou, která v případě naší konfigurace mírně překračuje hranici 100 tisíc korun.

MacBook Pro je zkrátka komplexní a extrémně výkonné zařízení zabalené do pěkného pozlátka, navíc letos s podporou sem tam nějakých AI funkcí, větší baterií a „matnou“ nanotexturou na displeji, která místy setsakramentsky přijde k duhu.

Klady vysoký výkon (M4 i M4 Pro)

v základu konečně 16 GB RAM

třetí USB-C na protilehlé straně

displej s volitelnou nanotexturou

velmi kvalitní a pevná konstrukce

skvělá výdrž při práci v terénu Zápory větší hmotnost

výřez stále nemá kloudné využití

Apple Intelligence nepodporuje češtinu

absence Wi-Fi 7

