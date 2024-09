Oficiálně: Apple Intelligence již brzy v Česku, ale pouze na Macu

Apple Intelligence ještě letos rozšíří nová sada regionálních variant angličtiny

Došlo však k velkému oznámení – AI funkce budou oficiálně dostupné v zemích EU

Zatím pouze na Macu, a to až v říjnu s aktualizací macOS 15.1 Sequoia

Včerejší tisková konference se věnovala zejména novým hardwarovým produktům. Přesto zazněly i zajímavé novinky týkající se softwaru, najmě potom funkcí umělé inteligence Apple Intelligence. Ta již brzy zamíří k více uživatelům a nabídne i více podporovaných jazyků. A evidentně bude oficiálně fungovat i v Evropě.

Apple Intelligence: příslib budoucnosti?

Krátce po části, která se věnovala iPhonu 16, se Apple rozhodl spravit veřejnost o plánech s Apple Intelligence. Na jedné straně firma o své AI hovoří jako o masivním upgradu pro iPhone, iPad i Mac, na straně druhé nezapomene dodat, že jde o záležitost budoucnosti.

Sám ředitel Applu Tim Cook na úvod včerejšího představení prohlásil: „V červnu jsme představili Apple Intelligence, náš výkonný systém funkcí umělé inteligence, který bude mít velký dopad.“ Právě fokus na budoucí čas je v tomto případě důležitý. V tuto chvíli totiž Apple Intelligence oficiálně není k dispozici nikde jinde než v USA, a to ještě v rámci vývojářské beta verze.

Zároveň firma prolomila mlčení v několika otázkách. Apple oficiálně uvedl, že první verze Apple Intelligence bude k dispozici v říjnu 2024, součástí aktualizace iOS 18.1. Půjde o funkce, které jsme si v redakci již vyzkoušeli, jako jsou generativní úpravy textu, chytré notifikace, či funkci Clean Up v aplikaci Fotky. Chybět budou grafické generativní funkce (Playground, Genmoji) a také integrace ChatGPT a dalších AI nástrojů třetích stran.

Nové jazyky? Už v prosinci

Zároveň bude Apple podporovat v první vlně pouze americkou angličtinu. Nicméně ta bude v prosinci 2024 rozšířena také o britskou, australskou, kanadskou, jihoafrickou a novozélandskou angličtinu. Uživatelé z těchto zemí tak budou moci používat Apple Intelligence zcela nativně.

A aby toho nebylo málo, od příštího roku (zatím neznámo kdy přesně) bude Apple AI podporovat také čtyři nové jazyky: španělštinu, francouzštinu, japonštinu a čínštinu. Ale pozor, řeč je pouze o podpoře těchto jazyků, v žádném případě tím Apple neříká, že funkce umělé inteligence budou fungovat v Číně, Japonsku nebo v Evropě. Jde o to, že uživatelé žijící v regionech, kde Apple Intelligence funguje, budou moci funkce využívat nejen v angličtině, ale i v jiném jazyce.

Na stranu druhou, Apple striktně neohraničuje, v jakých zemích jeho AI funguje a kde ne. Jedinou výjimkou je Evropská unie (EU) a Čína. Sem Apple v tuto chvíli nechce umělou inteligenci zpřístupnit kvůli obavám o problémy s regulací. Uvedl to již v červnu: „Konkrétně se obáváme, že požadavky na interoperabilitu podle zákona DMA by nás mohly donutit ohrozit integritu našich produktů způsobem, který by ohrozil soukromí a bezpečnost dat uživatelů.“

Cože? Apple Intelligence již brzy v Evropě

V nové tiskové zprávě na svém oficiálním webu však Apple přináší kýžené nové informace ohledně fungování Apple Intelligence na eurounijních trzích. Nejprve upozorňuje, že Apple Intelligence bude zdarma a bude součástí iOS 18.1, iPadOS 18.1 i macOS 15.1 Sequoia:

„Apple Intelligence bude k dispozici jako bezplatná aktualizace softwaru. První sada funkcí Apple Intelligence bude k dispozici v betaverzi příští měsíc jako součást iOS 18.1, iPadOS 18.1 a macOS Sequoia 15.1 a další funkce budou přibývat v následujících měsících.“

V jediné poznámce pod čarou pak suverénně píše: „V EU je Apple Intelligence k dispozici pro Mac, v současné době není k dispozici pro iPhone a iPad.“ Co to vlastně znamená? Funkce umělé inteligence Apple Intelligence skutečně budou dostupné v zemích Evropské unie, tedy i v České republice, a to už v říjnu s oficiálním vydáním.

Nicméně půjde o vychytávky pouze pro Mac, nikoliv pro iPhone či iPad. A navíc pouze v podporovaných jazycích, což bude v první vlně pouze americká angličtina, až pak bude následovat výše zmíněné rozšíření.

Důvod, proč funkce zpřístupnit na Macu, ale na iPhonu/iPadu nikoliv, není zcela jasný. Nejpravděpodobněji se jeví fakt, že systém iOS a iPadOS podléhá mnohem přísnější regulaci dle zákona o digitálních trzích (DMA), než počítačový systém macOS. Apple jsme požádali o komentář, zatím bez odezvy.