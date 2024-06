iOS 18 bez umělé inteligence? V Evropě budeme mít smůlu, rozhodl Apple

Apple nepustí do Evropy své AI funkce a některé další novinky z iOS 18

Rozhodl se tak sám, nejspíše ze strachu z regulačních úřadů

Evropští zákazníci přijdou o AI, zrcadlení iPhonu do Macu nebo vzdálené ovládání iPadu

iOS 18 platí mezi mnohými za největší aktualizaci systému v poslední dekádě. Funkce umělé inteligence Apple Intelligence jsou tak působivé, že mají šanci přivést k platformě celou řadu nových zákazníků. Jak se ale tak trochu očekávalo, s Evropou Apple ohledně AI moc nepočítá. A nově se ukazuje, že zákazníci ze starého kontinentu přijdou také o další důležité funkce.

Apple hodil Evropu přes palubu

Novinář Mark Gurman v pátek večer šokoval celou technologickou Evropu. Podle jeho zjištění Apple pro celý letošní rok zablokuje jak funkce AI vycházející z nového iOS 18, tak několik oznámených funkcí, které s umělou inteligencí nemají nic společného. Výsledkem je, že z „největší aktualizace za poslední roky“ se stane tuctový update, který umožňuje upravit barevný motiv ikon na ploše – a to je tak všechno.

„Společnost v pátek oznámila, že v letošním roce zablokuje uživatelům v EU uvolnění Apple Intelligence, iPhone Mirroring (zrcadlení iPhonu do macOS) a SharePlay Screen Sharing (ovládání iPhonu či iPadu vašich příbuzných na dálku), protože zákon o digitálních trzích ji údajně nutí snížit bezpečnost svých produktů,“ napsal Gurman.

Apple Intelligence, iPhone Mirroring and SharePlay Screensharing won’t come to the European Union this year because of the Digital Markets Act, Apple says https://t.co/p2Q764VBV5 — Mark Gurman (@markgurman) June 21, 2024

Důležité je upozornit, že Apple se pro to rozhodl sám, nejde o to, že by mu regulátoři z Evropské unie rovnou zakázali některé funkce pro uživatele v Evropě vydat; tedy alespoň se tak zatím nestalo. V očích mnohých však jde o tři největší novinky v iOS 18. Žádnou z nich si zákazníci v EU letos neužijí.

Vítězem je Velká Británie…

A to ani nevíme, jestli s námi americký výrobce počítá pro příští rok, nebo vývoj kvůli agresivním regulacím zatrhne úplně. Rozhodnutí Applu necílit nové funkce na eurounijní trhy se týká všech 27 států, včetně Česka, Slovenska. Naopak třeba ve Velké Británii se na novinky mohou těšit již velmi brzy.

Důležité je uvést, že Apple s novinkami ani původně na Evropu vyloženě necílil. Počítá se s tím, že do konce letošního roku nebude sada vychytávek označovaná jako Apple Intelligence dostupná v žádném jiném jazyce než v americké angličtině. Přesto jde o trh se zhruba 400 miliony uživatelů a velkým množstvím potenciálních zákazníků nových iPhonů. Bez AI však bude motivace k nákupu o poznání nižší.

Však to také Gurman zmiňuje v jednom ze svých příspěvků na síti X. Poukazuje na to, zdali ze strany Applu nejde o „mstu“ evropským regulačním úřadům; na druhou stranu ale tvrdí, že vynechat Evropu coby stěžejní několika set milionový trh by bylo opravdu hloupé.