Apple nečekaně mění plány. Umělá inteligence v Evropě možná bude, ale s háčkem

Funkce Apple Intelligence možná nakonec budou v Evropě dostupné

Namísto iPhonu či iPadu však pouze na počítačích Mac

Vychází to z poznámek k aktualizaci macOS 15.1 Sequoia

Technologický podzim se blíží a s ním je blízko i uvedení funkcí Apple Intelligence. Dle dostupných informací se nic nemění a umělá inteligence společnosti Apple nebude v blízké době dostupná pro zákazníky v Evropské unii (EU). Respektive ne na iPhonech a iPadech. Jiskru naděje však vzbuzuje nová beta verze macOS 15.1.

Apple AI v Evropě? Nakonec možná ano

V poslední epizodě podcastu Upgrade se autoři bavili o svých zkušenostech z používání Apple Intelligence v beta verzích systémů iOS 18.1 a iPadOS 18.1. Jeden z posluchačů přispěl do diskuze mysteriózní zmínkou o tom, že AI funkce možná budou dostupné i mimo USA, konkrétně v Evropě, ale pouze na počítačích Mac.

Jeho doměnka může působit zvláštně: proč by Apple omezil AI na iPhonech a iPadech, ale na Macu nikoliv? Nicméně poznámky k nově vydaným beta verzím to skutečně mohou implikovat:

V popisu aktualizace iOS 18.1 stojí: „Apple Intelligence je k dispozici pro iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Služba Apple Intelligence není v současné době dostupná v EU a v Číně.“ Kdežto v popisu shodně vydané aktualizace macOS 15.1 Sequoia se píše: „Apple Intelligence je k dispozici na počítačích Mac s čipem M1 a novějším. Služba Apple Intelligence není v současné době dostupná v Číně.“

Co přesně tato zvláštní formulace znamená, není úplně jasné. Jeví se nepravděpodobně, že by Apple opoměl u macOS zmínit nedostupnost v EU. Vypadá to tedy, že zatímco Apple Intelligence je v současné době v Číně blokována na všech platformách, v EU je vyloučena pouze z iOS a iPadOS, nikoli z macOS.

Podle zákona vše v pořádku

Při bližším pohledu na eurounijní směrnici o digitálních trzích (DMA), která přísně penalizuje jakékoliv monopolní praktiky výrobců, je však výše popsaná skutečnost vysoce pravděpodobná. macOS totiž nespadá (alespoň prozatím) do stejné škatulky jako iPhone a iOS. Teoreticky by tedy Apple neměl mít námitky proti spuštění Apple Intelligence v EU alespoň pro uživatele počítačů Mac.

Pokud jste se rozhodli vyzkoušet beta verzi iOS či iPadOS 18.1 i přestože AI v ní dostupné není, v testování beta verzí jste si mírně pohoršili. Pro uživatele v EU v ní nejsou žádné nové funkce a v porovnání s veřejnou betou iOS 18 taktéž nenabízí tak frekventované opravné patche. Tím pádem se z dlouhodobého hlediska jeví jako více chybová.