M4 Pro a M4 Max: vše, co jste chtěli vědět o nových procesorech od Applu

Tento týden Apple představil první počítače s procesory Apple M4, M4 Pro a M4 Max

Tyto čipy mají mít nejvýkonnější procesorová jádra na světě

V tomto článku si shrneme, jaké konfigurace existují, a co všechno nové čipy umí

Apple letos na jaře představil nový procesor M4 a překvapivě jej nejprve vsadil do iPadu Pro. Svoji počítačovou premiéru si tento čip odbyl začátkem tohoto týdne, a to nejen v základní verzi, ale rovnou i ve výkonnějších variantách Pro a Max. Co všechno rodina procesorů M4 umí a o kolik je výkonnější než minulá generace?

Apple M4: nejvýkonnější procesorová jádra na světě

Všechny procesory z rodiny Apple M4 jsou vyráběny 3nm procesem od TSMC, díky čemuž se pyšní vysokou efektivitu. Oproti minulé generaci se nicméně v této oblasti mnoho nezměnilo, neboť 3nm procesem (byť starší generací) byly vyráběny i čipy z rodiny Apple M3.

Vyššího mezigeneračního výkonu Apple dosáhl především upgradem jednotlivých komponent – procesorová jádra všech čipů M4 jsou podle Applu nejvýkonnější na světě, díky čemuž mají nové procesory poskytovat nejvyšší jednovláknový výkon vůbec. Kromě toho Apple výrazně posílil grafickou jednotku, která má nabídnout dvakrát rychlejší engine pro sledování paprsků. Upgradu neunikla ani neurální jednotka, díky níž mají být nové procesory od Applu perfektně připravené na akceleraci AI úloh přímo na zařízení.

Apple M4: starý známý přesedlal z tabletů do počítačů

Nejprve si pojďme udělat malé „opáčko“ z května letošního roku, kdy Apple představil v iPadech Pro čip M4. Tento čip dosud existoval ve dvou variantách lišících se počtem jader, v tomto týdnu k nim přibyla varianta třetí. Základní Apple M4 tedy aktuálně existuje v následujících verzích:

S 8jádrovým CPU (4+4) a 8jádrovou grafikou

S 9jádrovým CPU (3+6) a 10jádrovou grafikou (pouze v iPadu Pro)

S 10jádrovým CPU (4+6) a 10jádrovou grafikou

Všechny tyto procesory disponují 16jádrovým Neural Engine, hardwarovou akcelerací Ray-Tracingu a propustností paměti 120 GB/s.

Apple bohužel výkon nových čipů neporovnává přímo s minulou generací, ale pro srovnání si vybral čtyři roky starý čip Apple M1. Oproti němu má novinka nabídnout:

1,8× větší výkon procesoru

2× větší výkon grafického čipu

3× větší výkon neurální jednotky (celkem 38 operací za sekundu)

Oproti generaci M3 bude výkonnostní skok logicky menší, avšak zákazníci mohou těžit i z dalších vylepšení – větší propustnosti pamětí, podpory až 32 GB sdílené paměti, podpory protokolu Thunderbolt 4 nebo z možnosti „utáhnout“ najednou až tři displeje.

Čip Apple M4 najdete v aktuální generaci iPadů Pro, iMacu, Macu mini a MacBooku Pro, na začátku příštího roku by měl zavítat i do MacBooku Air.

Apple M4 Pro: zlatá střední cesta

Jelikož jsou procesory od Applu snadno škálovatelné, mohou jejich „spojováním“ vznikat výkonnější varianty. Stejně jako u minulé generace, i v řadě M4 patří druhá úroveň procesoru M4 Pro. Tento čip existuje ve dvou variantách:

S 12jádrovým CPU (8+4) a 16jádrovou grafikou

S 14jádrovým CPU (10+4) a 20jádrovou grafikou

Obě varianty disponují 16jádrovým Neural Engine, hardwarovou akcelerací Ray-Tracingu a propustností paměti 273 GB/s, což je o 75 procent více než u minulé generace. Tím však srovnávání s Apple M3 Pro končí, neboť procesorový a grafický výkon Apple opět porovnával s jinými čipy:

Procesor je 1,9× výkonnější než u Apple M1 Pro

Procesor je 2,1× výkonnější než u Intel Core Ultra 7 258V

Grafika je 2× výkonnější než u základního Apple M4

Grafika je 2,4× výkonnější než u Intel Core Ultra 7 258V

Procesory Apple M4 Pro dále podporují až 64 GB sdílené paměti a standard Thunderbolt 5 s přenosovou rychlostí až 120 GB/s. K počítačům s procesory M4 Pro lze připojit až 3 externí displeje s rozlišením 6K.

Čip Apple M4 Pro najdete v aktuální generaci MacBooku Pro a Macu mini.

Apple M4 Max: (zatím) nejvýkonnější varianta

Posledním členem rodiny M4 je čipset Apple M4 Max, který v sobě v podstatě spojuje dva čipy M3 Pro. Čip existuje ve dvou konfiguracích:

S 14jádrovým CPU (10+4) a 32jádrovou grafikou

S 16jádrovým CPU (12+4) a 40jádrovou grafikou

Obě varianty disponují 16jádrovým Neural Engine, hardwarovou akcelerací Ray-Tracingu a propustností paměti 410, respektive 546 GB/s. Vývojáři mohou díky vysoké propustnosti pracovat s velkými jazykovými modely čítajícími téměř 200 miliard parametrů. M4 Max má také oproti M4 a M4 Pro rovnou dva enginy na kódování videa a dva enginy na kódování a dekódování ProResu

Podle metodiky Applu má Apple M4 Max:

2,2× výkonnější CPU než Apple M1 Max

2,5× výkonnější CPU než u Intel Core Ultra 7 258V

1,9× výkonnější GPU než Apple M1 Max

4× výkonnější GPU než Intel Core Ultra 7 258V

Procesory Apple M4 Max podporují až 128 GB sdílené paměti a standard Thunderbolt 5 s přenosovou rychlostí až 120 GB/s. K počítačům s procesory M4 Max lze připojit až 4 externí displeje, z nichž tři mohou mít rozlišení 6K.

Čip Apple M4 Max najdete v aktuální generaci MacBooku Pro, později si pravděpodobně najde cestu i do počítače Mac Studio a možná i Mac Pro.