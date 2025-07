Apple nepřipustí žádnou nudu. Na začátek příštího roku chystá 6 nových produktů

Aktuální informace ukazují, že by mohl americký Apple trochu pozměnit systém a harmonogram, v jakém uvádí na trh hardwarové novinky. Letošní zářijová premiéra už je jasně napsaná, co ale bude následovat poté? Nejspíš to vypadá, že pozdější podzimní či předvánoční premiéry se přesunou na začátek příštího roku – čekají nás tak minimálně 4 velké novinky.

Takřka s jistotou lze prohlásit, že Apple v září uvede nové iPhony 17 (zatím neoficiální název). Vychází to z tradice zářijových představovacích akcí, takzvaných iPhone Eventů. Redakci SMARTmanie navíc několik zdrojů obeznámených s termíny potvrdilo, že v září 2025 nové iPhony dorazí a budou čtyři, včetně novinky s přízviskem „Air“.

Pokud vás očekávání ohledně nových iPhonů 17 zajímavá více, můžete si přečíst naše souhrnné články. V exkluzivním reportu jsme díky informacím od tuzemských výrobců příslušenství odhalili i očekávaný design nebo barevné varianty. Chybí prakticky jen klíčové informace ohledně ceny, ta by ale neměla oproti loňsku závratně vzrůst ani klesnout.

Kromě toho má na stejné konferenci zažít premiéru i nová generace headsetu Vision Pro, také hodinky Apple Watch Series 11 a Watch Ultra 3. generace, nová sluchátka AirPods Pro či procesor Apple M5, který rovnou zamíří i do upgradovaného iPadu Pro.

Nad hardwarovými plány pro následující období po letošním září se v novém reportu zamýšlí insider agentury Bloomberg Mark Gurman. Podle jeho informací totiž bude notná část premiér původně cílených na druhou polovinu letošního roku překlopena na začátek roku 2026. Měl by nás tedy čekat podstatně šťavnatější začátek roku – i vzhledem k tradičnímu uvedení nových telefonů Samsung nebo veletrhu MWC v Barceloně.

